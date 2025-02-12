15+ человек, у которых надолго останутся впечатления после поездки на такси

Странный пассажир, и чаеаые оставил, и 5 звезд. Не понравилась поездка - просто ничего такого не делаешь. Ни чаевых, ни рейтинга повыше. Я звёзды ставлю только если действительно хороший таксист и сервис. Чаевые оставляю чаще (как правило, если еду за город), но тож под настроение. Один раз вез чувак, который высказывал своё непрошенное мнение о дамах за рулём - забрала всю сдачу до рубля, хотя обычно округляю, или даю купюру "сдачи не надо".