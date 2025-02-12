Автогамак и нет проблем перевозить пассажиров с собаками.
Тем более, что за проезд с животным тариф выше.
15+ человек, у которых надолго останутся впечатления после поездки на такси
В наши дни поездка на такси уже давно перестала быть чем-то редким — это просто удобный способ передвижения. Кто-то спешит на работу, а кто-то просто выбирает комфорт вместо общественного транспорта. Однако ситуации, которые порой возникают в поездке, можно записывать в отдельную книгу, ведь бывают и казусы, и чистейший позитив.
- После работы вызвала такси. Приезжает классный белый мерседес. Приветствую водителя, сажусь к нему на переднее сидение и аккуратно отряхиваю ножки от земли, чтобы не загрязнить салон. Внезапно он посмотрел на меня и как выдал: «Девушка, вы что делаете? Ноги отряхиваете? Если что, я не женат». © Палата № 6 / VK
- Таксую. Приехал, чтобы забрать пассажира. Смотрю, а с ним — взрослый золотистый ретривер. Парень сказал, что это служебная собака, поэтому пришлось везти. Я был не в восторге, потому что понимал: сейчас весь салон будет в собачьей шерсти, но куда деваться? Когда мы добрались до места назначения, пассажир выдал: «Мне очень жаль, что я не могу отблагодарить вас по-настоящему. Вам теперь придется чистить свою машину от шерсти. За углом есть автомойка. Вот вам деньги. Этого хватит, чтобы помыть салон, а остальное — за ваше время и беспокойство». Ах, если бы все пассажиры были такими! © guerohere / Reddit
Автогамак и нет проблем перевозить пассажиров с собаками.
- Подрабатывал как-то раз в такси. Везу парочку. Парень весьма активно обхаживает девушку. Мне показалось, что этот романтик решил подарить своей возлюбленной хрустальную туфельку, но очень боялся прогадать с размером и поэтому задал восхитительный вопрос даме своего сердца: «Слышь, а у тебя педали какого размера?» © MaximovSV / Pikabu
- Как-то раз вез симпатичную девушку в аэропорт. Сказала, что летит на море к подружкам. Приезжаем на место, и тут ее начинает пробирать смех: «Да-а-а... У меня были разные ситуации: я опаздывала на регистрацию, забывала паспорт. Но такое у меня впервые! Представляете, я день перепутала. У меня же завтра вылет!» © M***TaxiDriver / Pikabu
- Я вчера заказал такси с работы до дома. Машина подъехала, за рулем женщина. Она опустила стекло и жестом показала мне сесть на пассажирское сиденье, чего я никогда обычно не делаю. Я глянул назад, а там ее ребенок в автокресле сидит! Пришлось садиться впереди. Всю дорогу ехал с поджатыми ногами, так как сиденье было максимально выдвинуто вперед, чтоб ребенку было комфортно позади меня. Я понимаю, что водитель, вероятно, — просто мама, которой нужны деньги, и она не хочет, чтоб кто-то сидел сзади с ее малышом, но мне крайне не понравилась эта поездка. Я все равно поставил ей 5 звезд и дал чаевые, но чувствовал себя абсолютно разбитым. © rxspiir / Reddit
Странный пассажир, и чаеаые оставил, и 5 звезд. Не понравилась поездка - просто ничего такого не делаешь. Ни чаевых, ни рейтинга повыше. Я звёзды ставлю только если действительно хороший таксист и сервис. Чаевые оставляю чаще (как правило, если еду за город), но тож под настроение. Один раз вез чувак, который высказывал своё непрошенное мнение о дамах за рулём - забрала всю сдачу до рубля, хотя обычно округляю, или даю купюру "сдачи не надо".
- Везу кошку в ветеринарку в такси, в переноске. Кошка орет, мне очень неловко. На выходе прошу прощения у водителя:
— Извините, пожалуйста, что кошка всю дорогу кричала, она очень боится.
— Кричала? Я даже не заметил, у меня дома 8-месячный ребенок. © Unknown author / Pikabu
- Погода дрянь, ливень, нулевая температура. Вызываю такси. Приезжает вовремя, позвонив заранее: «Я вас наберу, как подъеду, бегите в машину, не мокните». Едем. Таксисту звонят: «Да, Паша, бери всю партию. Переведу 200 тысяч. Ты не мог бы перезвонить? Я таксую, ты в курсе про ипотеку. Клиент уже лыбится». И говорит мне: «Извините». © Dr.******53 / Pikabu
- Отмечали мой день рождения, сидели в кафе до утра, обратно вызвали такси. Таксистом был молодой общительный парень, всю дорогу шутили, болтали. Когда расплачивались, в шутку спросила, не сделает ли скидку в честь дня рождения, а он неожиданно вернул мне деньги за поездку и с улыбкой говорит: «С Днем рождения!». Это было безумно мило. Мы попросили его немного подождать, сбегали домой и вынесли горячий кусок пиццы и торт. Парень был приятно удивлен, поблагодарил, а мне до сих пор тепло на душе. © Подслушано / Ideer
- Возвращался домой в такси. Сказал водителю, что очень проголодался. Оказалось, что он тоже был голоден, поэтому я решил пригласить его пообедать со мной. Мы катались и ели в машине. Он был так рад этому, что отвез меня домой, не взяв с меня денег. © yalladavai / Reddit
- Час ночи. Общественный транспорт не ходит. Встал на остановке. Не успел загрузить приложение, подъезжает такси: «Куда нужно?» Называю адрес. Таксист спрашивает: «Сколько заплатишь?» Знаю, что в приложении цена будет 190–210, но домой хочется быстрее. Называю 300. Таксист: «Нет, за 300 не поеду, давай 400». А я за 400 не поеду. Он проехал чуть дальше и ждет. Приложение показало 2 минуты ожидания и 200. Недавний собеседник включает заднюю, снова подъезжает: «Согласен за 300». Я говорю: «Извини, уже едет машина за 200». Сотню на чай оставил — все равно готов был отдать 300. © DenimDef / Pikabu
- Заказала однажды такси, водитель мне позвонил, и из-за того, что мое имя в приложении записано на английском языке, он старался разговаривать со мной на нем, но это я не сразу поняла. Всю дорогу он таааак старался по-английски рассказать мне о моем родном городе и вообще не обращал внимания, что я от шока молчу. Пришлось раскрыть ему все карты, а потом еще и паспорт показывать, что я своя. Все равно не поверил... © Палата № 6 / VK
- В Риме мы с друзьями поймали такси до отеля. Водителем оказалась симпатичная женщина лет 40. Вскоре стало ясно, что она не знает, куда ехать. Мы остановились, она помахала таксисту из соседнего переулка. Потом высунулась из окна, быстро обсудила с этим водителем местонахождение отеля. После закрыла окно и с сияющим лицом сказала нам: «Это был мой папа!» © ******** / Reddit
- Разговаривал с таксистом в Таиланде. Я рассказал ему, что медведи у нас впадают в спячку и спят всю зиму. Он был так удивлен, что выключил счетчик и несколько раз проехал вокруг квартала, чтобы дать мне время объяснить, как работает спячка и какие животные ей подвергаются. Это был забавный разговор, потому что поначалу он мне не верил. © Electronic-Pool-7458 / Reddit
- Есть знакомый таксист на межгород. Каждый раз, когда еду с ним, сажусь на переднее место, и он протягивает мне aux-кабель со словами: «Ну давай, включай свою лабуду». Хороший таксист. © lampardinho / Pikabu
- Я ехал в такси, и вдруг таксист начинает орать: «Ты кто такой?! Что ты делаешь в моей машине?» Он выгнал меня из машины, а потом, видимо, вспомнив, кто я и что делал в его машине, вернулся за мной. © Подслушано / Ideer
- Я поехал на Гавайи по работе. Такси из аэропорта вела кореянка. Мы прекрасно поладили. Пару месяцев спустя я опять приехал на Гавайи, взял такси в аэропорту. И знакомый голос говорит мне: «Эй, я тебя знаю!» Третья поездка на Гавайи, уже с группой японских клиентов. Когда мы шли к стоянке такси, услышали громкий крик. Та самая кореянка выбежала из такси, прыгнула на меня и начала обнимать. Она до чертиков напугала моих японских клиентов: они не знали, бежать им или присоединиться. Но, в конечном итоге, эта ситуация произвела на них хорошее впечатление. © wheelytall / Reddit
Каждая поездка на такси — это маленькая история, которая может рассмешить или озадачить. И кто знает, может быть, именно следующая станет той самой, которую захочется рассказать друзьям.
Комментарии
Ну да, история... особенно когда за 4 км пути отдаешь 20 е, в этой истории цензурные только предлоги🤬