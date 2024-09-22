16 человек, которые в вопросах экономии немного перегнули палку

Вообще так смешно читать, что мол, он богатый, но такой нещедрый! Почему-то люди уверены, что фин.обспеченность это как синоним транжиры. Особенно в ТВОЮ пользу. Мол, он такой богатый, из богатой семьи, так что точно будет дарить все всякие дорогие цацки. А когда этого не происходит, то он - жмот и вообще, как его земля носит. Особенно когда возмущается не жена или невеста, а просто подружка по перепиху.

И вообще. как человек живет - это его дело Тебя не нравится*? Прощайся.