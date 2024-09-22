16 человек, которые в вопросах экономии немного перегнули палку
Пока одни чуть ли не за неделю спускают свою зарплату, другие стараются экономить и откладывать. Да, быть бережливым неплохо. Но некоторые люди порой переходят в этом вопросе все границы.
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- Братья и сестры моего мужа те еще скряги. При этом они старше нас и более обеспеченные. Они решили переехать в наш город и останавливались у нас, когда приезжали смотреть жилье. Они ездили на наших машинах, ели нашу еду, еще и просили покупать именно органические продукты и даже заставили нас купить и установить всякие штуки для защиты их детей, типа заглушек в розетку. Ничего сами не покупали, а когда куда-то уходили, брали с собой продукты из нашего холодильника. Наконец, они купили жилье и окончательно переехали. И представляете, сестра мужа забрала с собой остатки продуктов, которые она меня же и заставила купить. © Unknown author / Reddit
- Мой муж очень жалеет вещи. Всякое «жалко выбросить, вдруг пригодится» уже второй переезд с собой возим. А тут он в один прекрасный день приносит домой аж 3 букета цветов! Я счастливая: давно цветов не приносил. Бегу искать 3 вазы и ставить цветы в воду. И замечаю, что они отчетливо вялые. Присматриваюсь и понимаю, что видела их у мусоропровода. На прямой вопрос: «Дорогой, ты мне что, цветы от мусоропровода принес?», дорогой изрек, что цветы вполне ничего и еще постоят. Все бы ничего, но у меня накануне был день рождения. Теперь борюсь с искушением подарить ему на день рождения трусы или носки из секонда. А чего, еще ж можно поносить. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я за экономию и разумное сбережение. Но когда муж принялся экономить на моем нижнем белье, гигиенических средствах и туалетной бумаге, то даже моему ангельскому терпению пришел конец. Причина для обновки: «Из семейного бюджета ты можешь позволить себе только покупку одних трусов, потому что прошлые расползлись по швам». Клиника! И ведь мы могли позволить себе покупать нормальную еду, а не самую дешевую, но все равно питались самой дешевой картошкой и макаронами по скидкам. Накопить кучу денег и не смывать лишний раз после себя в туалете — просто божественно! Зато сколько денег сэкономили! Сегодня первый раз за полгода ем нормальную рыбу с овощами. Как же это вкусно! И плевать на экономию. Всем нормальных супругов, а я пошла доем рыбку. Мне можно, я сегодня отмечаю развод. © ADMIN / Y-story
- Мой бывший был из очень богатой семьи. Но он был невероятно экономным и даже скупым. Никогда не хотел ни за что платить. А однажды я узнала, что он постоянно обращался в бюро потерянных вещей в нашем университете, чтобы узнать, нельзя ли взять оттуда зарядное устройство или калькулятор. Хотя все эти вещи ему даже не нужны. © Ludivine Santiago / Quora
- Решила я полгода назад заняться экономным образом жизни. Что из этого вышло? Спойлер: ничего хорошего. Начала с простого: стала подкупать товары длительного срока годности. Покупала по акциям и скидкам. На даче сделала огородик. Получалось на дачу приезжать раз в 2 дня в лучшем случае, но этого оказалось мало. Первыми загнулись огурцы и помидоры, а потом и все остальное. Крупы и консервация тоже не порадовали. В гречке и рисе завелись жучки, пришлось выкинуть. Четверть банок вздулась. На днях набрала продуктов и решила сама донести до квартиры. Получила растяжение мышц в районе лопатки. Лежу на больничном теперь. Руку поднять не могу — болит. Полгода в никуда. Занималась какой-то ерундой. © ADMIN / Y-story
- Устроил гаражную распродажу. Чтобы привлечь людей, развесил плакаты с надписью «бесплатные вещи» и поставил стол с такой же табличкой. На нем была куча хороших вещей. Почти сразу пришли 3 дамы, каждая купила по корзинке, и они все дружно направились к столу с бесплатными вещами и начали просто сгребать их не глядя. Пришлось объяснить им, что это была тактика продаж. Что я предполагал, что большинство людей возьмут по несколько вещей, но не вычистят же весь стол сразу. Они, конечно, не обрадовались, но положили большую часть вещей обратно и все время бросали на меня грозные взгляды. © Juan_Cocktoasten / Reddit
Если отдаешь бесплатно, то какая разница, сразу все забрали, или постепенно. Как бы, понятно, что если сразу всё сгребли, то он почувствовал себя лохом. А если разные люди будут подходить и выбирать нужные им вещи, то он будет выглядеть благодетелем, отдающим бесплатно вещи нуждающимся.
- Друг познакомился с новой девушкой, они поженились. Он в мгновение ока стал жутким скупердяем. Однажды мы с женой предложили им съездить на пляж искупаться, вот только денег у нас уже нет, но бензина в машине хватит туда и обратно. Они согласились, но по дороге заявили, что им надо бы лук на продажу из деревни забрать, а у нас машина большая, как раз все поместится. Ладно, повез их за луком, но предупредил, что на дополнительные 75-80 километров бензина не хватит, надо будет заправиться. Забрали лук. Про пляж уже забыли. Потом бак почти высох, заехал на заправку и попросил заправить литра 4-5 бензина, иначе до города не доедем. В ответ удивление и возмущение. Типа, у них же нет денег, как это мы выезжаем на машине без денег и запаса бензина? Вопрос снят, отчалил от заправки. Через 5-6 километров бензин кончился, встали на обочине. «Друзья» сразу забеспокоились о луке. Поймал попутку, отправил «друга» за его авто. Он приехал, перегрузили лук в его авто, и он такой: «Ну все, пока, спасибо!» Вот так и кончается дружба. © Сергей Исаков / ADME
- На маникюр я всегда ходила в салон. А тут решила сэкономить, нашла мастера по объявлению. Зацепило, что работает она по какому-то японскому методу и прайс у нее в 2 раза ниже. И при этом классное портфолио и отзывы. Прихожу, а она вместо пилочки вытаскивает пемзу, которая для пяток, и начинает по ногтевой пластине ездить. Стоит ли говорить, что больше я своему салону не изменяла.
- Мой парень такой скупердяй! Его экономность переходит все границы. Самое смешное, что он богат. Но всегда хвастается тем, что все его вещи их секонда и стоили копейки. И по ним это сразу видно, такие они все выцветшие и местами рваные. Я часто плачу гораздо больше, чем он. Я даже плачу ему за бензин, если он меня куда-то отвозит. В Новый год я поняла, насколько он скуп. Я купила ему всякого для его игрового компьютера, некоторые вещи были изготовлены вручную. А взамен я получила аляповатое липкое пластмассовое ожерелье, которое он купил в секонде, пустую пластмассовую рамку для фотографий и чучело динозавра, на котором можно рисовать. Я взрослая женщина, зачем мне нужно это барахло? В итоге мы поругались. А он потом рассказал своим друзьям и родителям, какая я неблагодарная. © Lovelykarmaa / Reddit
- Был у меня один коллега, который под конец рабочего всегда искал, кто его до дома подвезет. Я тоже пару раз его подвозила, пока не узнала, что у него есть автомобиль. Он с утра отвозил дочку в школу, потом ставил авто и ехал на работу на общественном транспорте. Не ездил на работу на авто, так как: амортизация, дорогой бензин и вообще у него нервяк стоять во всех этих пробках. © ЛëляПолКило / ADME
Зачем терпеть жлобство и жадность своего мужчины, доводить до предела своё терпение, а потом ныть об этом в интернете. Тем более, зная, что он богат. Думают, что он вдруг, как в сказке станет щедрым? Глупость. Или терпи его всю жизнь и не ной. Или сразу бросай, не дожидаясь крайнего случая.
- Один мой друг и коллега уже несколько месяцев не платит за свой кофе. А началось с того, что я начал иногда платить за него, когда мы куда-то вместе ходили. И теперь он отказывается идти в кафе, если «кое-кто» специально не согласится оплатить его заказ. Он не ждет предложения, он просто отказывается идти, если я за него не заплачу. © Unknown author / Reddit
- У меня на работе была столовая с довольно низкими ценами. Каждый месяц начальство компенсировало нам деньги за обеды в ней в размере $44. В среднем же мы там наедали на $34. Остатки компенсации на следующий месяц не переносились. Народ по-разному обходился с этой «несправедливостью»: кто-то закупался булками в последний день месяца и нес домой, кто-то фруктами, шоколадками. Начальство, обалдев от такой наглости, изымало из продажи все, что можно было выносить из столовой в последние несколько дней каждого месяца. Казалось бы, проблема решена, пока я не увидел, как один сотрудник накупил в последний день месяца целый поднос с компотом и стоял переливал стаканы в двухлитровые бутылки. А самое интересное то, что такой ерундой страдали люди с шестизначной зарплатой. © zedalert / Pikabu
Чем богаче, тем жаднее. Мне иногда жалко таких людей с вывернутой психикой. Они, ведь, получают настоящее удовольствие от того, что где-то "урвут халяву", или сэкономят ржавую копейку. У многих таких людей это становится смыслом жизни.
- Моя мама — очень экономный человек. В детстве зубы 2 раза в день чистить было нельзя — лишние траты. Когда мне потребовалась бритва, она отдала мне старую кассету от папиного станка, и сама старой кассетой брилась. Сейчас одевается в основном в секондах, лишний раз не позвонит, а то деньги снимут, продукты просроченные мужу обязательно скормит. Но вот надавать в долг без отдачи друзьям и родственникам — это пожалуйста. А они потом еще и общаться с ней перестают. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мы с моим парнем вместе уже 7 лет. На прошлой неделе пошли в продуктовый. Прямо перед покупками он сказал, что я должна буду заплатить за все, что положу в тележку. Мой парень хорошо обеспечен, зарабатывает намного больше меня и ни в чем себя не обделит. Это был лишь один из многих случаев, когда я чувствовала, что он скупится на меня. Однажды мы были в кафе, оба проголодались. Так он ждал, пока я сама себе что-нибудь не закажу на кассе, потому что не хотел платить за меня. Я не хотела, чтобы он сидел голодный, поэтому предложила ему половину своего бургера. Завидую женщинам, у которых более щедрый партнер. © Creepy_Medium_0618 / Reddit
« Завидую женщинам, у которых более щедрый партнер.» А эту мадам кто-то обязал по суду жить со скупердяем? Что у таких в голове?
- 4 года была в отношениях, жили вместе. Изначально снимали практически пустую квартиру, мебель покупали постепенно. Но чаще всего парень дарил что-нибудь из мебели мне на праздники. Типа посудомойки на день рождения или чайника на 8 Марта. Никогда не обижалась на подарки, потому что вещи все-таки нужные. Но сама дарила ему то, о чем он мечтал: xbox, планшет, наушники. И вот мы расстаемся. Он сказал, что чувства прошли. Собирает свои вещи и забирает с собой все «подарки». Я в шоке. Спрашиваю, как я буду без мебели? Ты же это все дарил! Я же твою приставку не забираю. А он только отмахнулся, типа, это же игрушка, не надо быть такой мелочной. Забрал все и уехал. Даже чайник. © Палата № 6 / VK
- Встретила недавно знакомую, она вся такая довольная, аж светится. Говорит, поздравь меня, я ипотеку закрыла. А она ее взяла всего лет 5 назад. Спрашиваю, как это она умудрилась ее так быстро закрыть? А она как заржет и говорит: «Только не вздумай повторять. Я просто каждый раз все старалась сделать бесплатно и превратила это в игру. Помыться у родственников и друзей, поесть у них же. Стирала потихоньку на работе, там же телефон заряжала и все, что могла. Удавалось сохранить почти 85% зарплаты. Но это был ад, конечно». Мы еще немножко поболтали и разошлись. А я до сих пор думаю, что ни за что бы на такую «экономию» не пошла.
И вот еще несколько статей про людей, чья жадность перешла все границы:
Комментарии
Вообще так смешно читать, что мол, он богатый, но такой нещедрый! Почему-то люди уверены, что фин.обспеченность это как синоним транжиры. Особенно в ТВОЮ пользу. Мол, он такой богатый, из богатой семьи, так что точно будет дарить все всякие дорогие цацки. А когда этого не происходит, то он - жмот и вообще, как его земля носит. Особенно когда возмущается не жена или невеста, а просто подружка по перепиху.
И вообще. как человек живет - это его дело Тебя не нравится*? Прощайся.
А зачем вообще жить с такими мужьями/парнями, которые по мусоркам цветы собирают и экономят нa туалетной бумаге? Мазохистки какие-то (
Почему то в историях все мужики жалобы. Но в жизни разные встречаются. Разумная экономия всегда приветствуется, но когда это переходит границы разумного, нужно или обсудить проблему или заканчивать отношения.