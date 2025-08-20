20 человек искренне рассказали, на что спустили свою первую зарплату

Зарплат в нашей жизни было и будет еще много. Но вот первая — всегда единственная и неповторимая. И конечно, практически каждый из нас до сих помнит на что ее потратил — даже если и спустил ее всю по юному возрасту на сладости и развлечения. Не стали исключением и герои этой статьи.