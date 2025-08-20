20 человек искренне рассказали, на что спустили свою первую зарплату
Зарплат в нашей жизни было и будет еще много. Но вот первая — всегда единственная и неповторимая. И конечно, практически каждый из нас до сих помнит на что ее потратил — даже если и спустил ее всю по юному возрасту на сладости и развлечения. Не стали исключением и герои этой статьи.
- Получила первую зарплату. Звоню маме счастливая. Мол, что купить домой. А она неожиданно: «Это же твои деньги. Трать, на что хочешь». Ладно, не вопрос. Дальше было как в тумане... Я зашла в магазин и вышла оттуда вместе с мадагаскарским шипящим тараканом. Стоил он ровно всю зарплату. Почему таракан? Неизвестно, но он был прикольный. © lapki.lapki / Pikabu
- Работала в магазине, со мной вместе трудился парень. Однажды в обеденный перерыв он куда-то ушел, потом вернулся и открыл передо мной коробочку с сережками: «Зацени». И потом я реально выпала в осадок. Оказалось, что это подарок его маме на день рождения. Как же мило! Он на свою первую зарплату купил маме прекрасные сережки и еще волновался, понравятся ли они ей. Я хочу так же воспитать сына, реально завидую этой женщине. © Подслушано / Ideer
- Не помню свою самую первую зарплату, но точно знаю, что на одну из первых я купил проточный водонагреватель и все необходимое для его установки в доме родителей. Потом я сразу же принял душ. Водные процедуры растянулись на четыре часа — я и сам помылся, и собаку успел искупать. © MyFurryIsStinky / Reddit
- На пятом курсе я подрабатывала продавцом одежды. Прикупила себе на первую зарплату бюстгальтер с застежкой спереди. Красивый и модный. Пришла на смену, работаю. Вижу — мужчина выбирает рубашку. Я к нему: «Вам помочь?» И тут бюстгальтер решил, что это его звездный час, и расстегнулся. Здесь, по идее, должна быть фраза: «Так я нашла своего мужа». Но нет. Так я получила грандиозный скандал. От его жены. © Подслушано / Ideer
- Я месяц перед поступлением в институт торговала арбузами с машины. С первой зарплаты купила маме теплую шерстяную кофту с воротником-шалью и поясом, а на остатки взяла себе джемпер. На папу не хватило, но он не обиделся. А еще мне по окончании сезона выдали огромный арбуз, килограммов на 11. Как я его в метро и в электричке домой везла — отдельная история, но вкуснющий был, до сих пор его вспоминаю как эталон арбуза. © Ирина Т / ADME
- Помню, это было между 7 и 8 классом. Все лето я был «принеси-подай» на работе у своей мамы. Набирал рукописные тексты, которые им приносили студенты для своих рефератов, ксерокопировал, бегал в магазины за чаем, кофе и прочим. И вот в конце лета — долгожданная зарплата. Я уже на низком старте за новым CD-плеером. Уже знаю точно какой я хочу, с какими функциями и какие 8 дисков будут у меня всегда с собой.
Мама показала мне зарплату и сказала, что на эти деньги мне купят все к школе. Это было хорошим уроком, что с родственниками не стоит работать. © user5012201 / Pikabu
- Со своей первой зарплаты мои знакомые покупали себе что-то запоминающееся. Я же, имея старшего брата, должна была с ним всегда делиться, поэтому просто купила себе огромную пиццу и почти всю съела одна. Это был такой неописуемый момент счастья, даже спустя 7 лет я до сих пор помню тот день. © Подслушано / Ideer
- Свою первую зарплату я потратила на оплату коммунальных услуг и продукты, потому что уже жила отдельно от родителей. А вот на первую премию я купила себе красивый кулон на серебряной цепочке. © SON5SON / ADME
Во мне откликаются только истории, когда на первую родителям что-то купил. Это символично очень, благодарность такая теплая и показатель, что вот я взрослая.
Я первые деньги за выигранную в 10 классе олимпиаду (учительница английского сказала, что это больше ее зарплаты) отдала родителям. А вторые деньги (стипендия за все лето после 1 курса) потратила себе на крутейшие ботинки
- Мое детство пришлось на нелегкие годы. Мы жили скромно, детей в нашей семье не баловали. Моей несбыточной мечтой была всего лишь новогодняя гирлянда с огоньками. Как же меня завораживал этот новогодний атрибут! В 14 лет я получила свою первую зарплату, когда подрабатывала в саду. Первое, что я купила, была гирлянда на 200 ламп. Она горела у меня круглогодично. Как же тепло и уютно было на душе! Сейчас мне 27 и у меня свой магазин света. Наконец-то все мои детские заветные мечты исполнены. © Подслушано / Ideer
- Начал работать в 1988 году, в день своего 14-летия. На первую зарплату я купил в магазине товаров для хобби полноприводный грузовик с дистанционным управлением за $ 200. Дело в том, что у моего соседа-ровесника был такой же. Грузовик пришел в разобранном виде, и у меня не было времени собрать его перед отъездом к бабушке с дедушкой. В ночь перед возвращением домой я не мог думать ни о чем, кроме этого грузовика. Я умолял маму уговорить папу собрать его, а она отказывалась. Но когда я вернулся домой, все было собрано. Я никогда этого не забуду. © archameidus / Reddit
- 2010 год, лето после седьмого класса. Я месяц подрабатывала в школе. Клеила макеты в классе, помогала красить стулья, парты и подоконники. Почти всю зарплату потратила на хорошую электронную книгу, в которой еще и оказалось заранее скачанное собрание классики. С тех пор до окончания школы забыла, что такое таскать книги на уроки литературы. © Walpurga / Pikabu
нам запрещали приносить на уроки литературы электронные книги под предлогом, что в них МНОГО ОШИБОК. Нужно было приносить только бумажные.
- Помню, как на зарплату за первый месяц преподавания в сентябре 1997 года я купил цветной телевизор. Я тогда еще жил со старым черно-белым телевизором, который достался мне от родителей. © abbyzeeble / Reddit
- На первом курсе вуза я пошла подрабатывать в контору помощником руководителя. Получила первую зарплату наличными, директор дал внушительную сумму — купить авиабилет (тогда в кассы надо было ехать), и коллеги скинулись, чтобы подыскать подарок сотруднице для новорожденного. Следующим утром поехала выполнять поручения, начала с подарка. На кассе понимаю, что сумка открыта и кошелька с моей зарплатой и всеми казенными деньгами нет. Украли! Села на ступеньку, рев стоял на весь магазин, собрались покупатели, сердобольные начали успокаивать, отпаивать газировкой, скидываться — собрали даже больше нужной суммы. Возвращаюсь вечером домой. Кошелек в прихожей на тумбочке оставила. © Подслушано / Ideer
- В 1968 году, когда мне было 16 лет, я устроился на работу в хозяйственный магазин. На первую зарплату купил своей девушке флакон духов Chanel № 5 и повел ее в пиццерию. После этого у меня осталось 39 центов. © Unknown author / Reddit
- Отлично помню, куда потратил больше половины от самой первой зарплаты. В 2001-м устроился в пожарную охрану. Даже по меркам того года зарплата была небольшая. Две трети полученных денег я отдал за свою первую бас-гитару. Счастлив был неописуемо! © Tryel13 / Pikabu
- Самая первая работа у меня была дворником в детском саду, где мама трудилась нянечкой. Уже не помню, как так вышло, но штатного дворника то ли не было, то ли еще как-то так звезды сошлись. В результате у одной группы участок для прогулок постоянно был не почищен от снега. Ну и еще малышне надо было построить горку. Я тогда был в пятом классе и свои первые деньги, естественно, тратил на всякие сухарики, жвачки и прочие конфеты с лимонадами. А вот первая официальная работа — это мачтопропиточный завод. Там я махал кувалдой, заколачивая в железнодорожные шпалы какие-то странные железяки. Это я уже в 10 классе летом я зарабатывал на новый телефон, на него, собственно, и потратил зарплату. © N***Roman / Pikabu
- Когда я поступила на первый курс на дневное, то устроилась на завод уборщицей. С утра отработала, и на пары. Если с утра не успевала, то вечером. Зарплату тогда задерживали на 6 месяцев, но можно было брать в ее счет продукты в буфете. Помню, как под первую зарплату взяла несколько рыбин. Эта горбуша была такая большая, что не вошла в морозилку. Пришлось положить на балконе. Кот это дело пронюхал и начал регулярно проситься на балкон «воздухом подышать». Короче, погрыз он хвост одной рыбине изрядно. Но все равно было очень вкусно. Горбушу до сих пор люблю больше, чем любую другую рыбу. © Евгения / ADME
- В школе нам предложили подработку в выпускном классе — уборку парка от листьев. Со своей первой зарплаты, а это был 1995 год, я купил 3 банки консервированных ананасов. Ну очень хотелось! Специально поехал на рынок около вокзала. Две банки с удовольствием съел, одну отдал родителям. Остальное потратил осенью, когда пошел в секцию карате. Купил кимоно и заплатил месячные взносы. © VladimirSeverov / Pikabu
- Свою первую настоящую зарплату я почти полностью потратил на суперкрутое кожаное пальто. Мой друг работал в магазине модной одежды и сказал, что выбил мне скидку в 50%. Не думаю, что это было правдой, тем более, что тогда все равно шли распродажи. Тем не менее, оно сидело на мне отлично. В чем мне точно помог друг — он спрятал это пальто в глубине зала, чтобы его никто другой не купил. В общем, оно досталось мне и я ношу его до сих пор — а ведь прошло уже более 20 лет. © Ruggiard / Reddit
- Первая зарплата у меня была в 15 лет. Я отработала 2 месяца на фасовке в универсаме. Купила каких-то вкусняшек, остальное отдала маме. Первая и остальные стипендии ушли косметику и семечки. А вот первая взрослая зарплата была поводом вытащить мою матушку на рынок и приодеть. Вот реально себе ничего не купила, было в радость именно маму сделать красавицей. © ФинтУшами / ADME
Ох, нас буквально накрыло волной ностальгии! Мы сразу же уселись вспоминать, на что потратили свои первые заработки. А у вас есть похожие истории о первой зарплате? Поделитесь ими в комментариях к этой статье.
Комментарии
Шторы. Винного цвета, чтобы как в замке. Родители изо всех сил старались сделать комнату светлой, поклеили почти белые обои, купили рыжий компьютерный стол и стеллаж, второй, старый стеллаж папа оклеил светлой плёнкой под дерево. Бесило неимоверно.
Сейчас даже люблю светлое, но то в Питере и во взрослом возрасте. А тогда хотелось своё берлогово, тёмное и уютное.
Тогда я ещё не знала обо всех этих блэкаутах, поэтому днём в моей южной комнате шторы адски просвечивали рыжим.
Но в пасмурные дни они были прекрасны.
Тю, продукты, комната, проезд.🤷♀️ У меня не было "ах, первая зарплата" - это не были мои первые заработанные деньги, подрабатывала я ещё со школы, не на карманные расходы, а в общий бюджет.
В 14 устроилась н_а свою первую работу, во время летних каникул. Кирпичный завод, цех сушки кирпичей. С первой зарплаты купила себе часики, остальное маме отдала)