15+ жизненных историй, которые порой могут поразить своей неожиданной развязкой
Истории
2 часа назад
Наша жизнь полна обыденности: работа, дом, выходные по расписанию. Но иногда происходят такие ситуации, которые больше напоминают сериал с неожиданными поворотами в конце каждой серии. И вот в подобные моменты начинаешь верить, что повседневность может быть даже интереснее кино.
- У нас в офисе 80% коллектива — женщины. Туалеты общие. Решили поставить на полку коробочку с женскими принадлежностями (ватные диски, палочки, тампоны, прокладки). В итоге коробка неоднократно выручала при конфузах. Спустя 2 недели начальник вызвал и потребовал все убрать. Оказалось, что все мужчины стесняются этой коробки. Им от 25 до 40, все с женами и девушками. Мы-то убрали, но прикола так и не поняли. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Несколько лет назад друг решил жениться. Планировал очень скромную свадьбу за границей, но отметить с гостями решил заранее. Когда все собрались, он начал всех благодарить за то, что пришли. Потом рассказал историю о том, как они познакомились. И тут он как выдал: «Нам бы очень хотелось, чтобы вы все были на нашей свадьбе, поэтому мы решили пожениться прямо сейчас». После этих слов вышла невеста в свадебном платье. Вот это был настоящий сюрприз для всех. © RockG / Reddit
- Пришло сообщение: «Андрей, ты не забыл, что ты сегодня забираешь детей из садика. И заскочи в магазин, купи еды. Еще вечером надо будет мою маму встретить на вокзале, она приезжает к нам на 4 дня». Ох, как же хорошо, что я Олег. © Taran Tino / Dzen
- С подругами поступили в колледж. Первый день, торжественная линейка. Я решила эффектно выделиться перед старшекурсниками, поэтому пошла от бедра на высоченных каблуках. Только краем уха услышала возгласы восхищения, как тут же падаю носом прямо на крыльцо. Подруги начинают ржать. В итоге запомнилась я всем надолго. © Подслушано / Ideer
- Были как-то на свадьбе у друзей. Потеряли молодых. Нашли в неожиданном месте. Они сидели вдвоем в туалете и занимались подсчетом денег, ведь все подаренные конверты были у жениха в кармане. © Uryj Tikhonov / ADME
- Свекровь решила, что как только ей государство выделит 3-комнатную, то ее «двушку» поделит между тремя сыновьями. Переписала на любимого сыночка, а он предложил сдавать. Как-то раз свекровь пошла проведать квартирантов. Бац! А они мебель выносят. Спросила: «Что за дела?» А в ответ услышала: «А мы ее не снимаем, мы купили уже как пару месяцев» И потащили любимый диван свекрови дальше. © caterpillar7237 / Pikabu
Предполагаю, что паре надо было что-то оплачивать с подаренных денег (например, доплата за банкет).
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- Как-то раз встречалась с парнем несколько месяцев, но потом он сказал мне, что пока не готов к серьезным отношениям, поэтому нам нужно расстаться. А спустя несколько дней он мне написал: «У меня появилась девушка. Все серьезно!» © Unknown author / Reddit
- Встречаюсь с замечательным парнем. Он из другого города, живет в общаге. Но внезапно у него блок затопило, поэтому я позвала его к себе. Живу одна в квартире, которую родители мне оставили. Сегодня пришлось уехать в другой город, и оказалось, что за это короткое время родители приехали и выгнали парня. На мое возмущение мать ответила: «Он мне не нравится!» Не прощу ее за это. © Подслушано / Ideer
- Прошел слух, что коллегу собираются уволить, поэтому он пару дней сам не свой. В итоге набирается сил и идет к начальнику. Эмоции берут верх, и он высказывает боссу в лицо все, что хотел сказать. Начальник смотрит на него и говорит: «Стоп! Вообще-то, я не собирался тебя увольнять». Разумеется, коллега, обрадовался, но уточнил: «Значит, я могу работать дальше?» А в ответ ему прилетает: «Теперь уже нет, до свидания!» © soomuchcoffee / Reddit
- Уехала с родителями на дачу. Через 4 дня возвращаюсь и наслаждаюсь одиночеством. Зашла в душ, помылась, поняла, что все полотенца и коврик перед отъездом постирала. Быстренько пошлепала за полотенцем прям так. Только подхожу к сушилке, как открывается входная дверь. Так быстро я давно не бегала. Ноги мокрые, влетаю в свою комнату и на повороте падаю, попутно роняя косметику с комода. Успеваю накинуть на себя покрывало с дивана. И тут заходит сосед. Родители меня просто не предупредили, что оставили ключи соседке, чтобы цветы полить. © Zaponka81 / Pikabu
- Была долгое время в отношениях с парнем. Он очень любил брать кредиты и жить на широкую ногу, а потом, разумеется, бегал и искал способы расплатиться. Как-то раз сидим за столом, я со стола смахиваю одной рукой крошки в другую. И тут он предъявляет: «Оказывается, что у меня проблемы с деньгами, потому что ты, женщина, не тряпкой со стола убираешь, а голой рукой». Я обалдела! Высказала ему все. © Подслушано / Ideer
- Как-то по молодости встречался с девушкой. Через несколько месяцев она сообщила мне, что беременна. Я понял, что отступать некуда, поэтому нужно сделать все, чтобы позаботиться о будущем ребенке. Пришлось уволиться со своей классной работы и устроиться туда, где платят больше, но это была сплошная нервотрепка. Спустя тяжелых 3 месяца, девушка мне выдала: «Да я пошутила тогда про ребенка». Я еще никогда так сильно не злился. © Ragerio / Reddit
- Вечер. Стою на кассе и отпускаю клиентов. Размена почти не осталось, так как все прут с пятитысячными купюрами. Подходит мужчина, открывает кошелек, и я вижу стопку из тех самых купюр. И тут я произвольно как выдала: «Нет, только не 5 тысяч!» А мужик мне в ответ: «Ох, вот бы моя жена так говорила!» В итоге расплатился картой. © Мамарошка / ADME
- Первый раз оставили дочку у тестей на даче. В итоге 3 часа они пытались понять, что хочет внучка, требуя «овощ». Дочь в слезах, бабушка с дедушкой в мыле и в поту. Весь огород обошли, все шкафы раскрыли, все заготовки-консервации выставили, но нигде нет того самого овоща. Признали поражение и решили позвонить нам. Оказалось, что она требовала красный болгарский перец. На огороде перец был, но еще зеленый, поэтому дочь его не признала. © Dmytro / ADME
- Моя семья рушится! Скоро уже рожать, ребенок долгожданный и для меня, и мужа. Но у нас есть 2 кошки, которые везде лезут и линяют. Слезно попросила мужа куда-нибудь их отдать, как появится ребенок. Но муж как выдал: «Я этих кошек знаю намного дольше, чем тебя с ребенком!» Мне кажется, что это будет самая бредовая причина развода. © Подслушано / Ideer
- Ехал недавно в фирменном двухэтажном поезде. Сказать, что я был удивлен — ничего не сказать! Меня соседи сверху затопили. © LLITAHriCT / Pikabu
- Печальная реальность: мне уже за 40, личной жизни практически нет, так как все время провожу на работе. Решил тряхнуть стариной, выбрал свободный вечер, познакомился с девушкой. Просыпаюсь утром, а она уже завтрак приготовила и зовет к столу. И тут я понимаю, что не могу встать — спину прихватило. Не скажешь же правду ей. Эх, тряхнул стариной. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз жене пришлось делать операцию на обоих коленях, поэтому 6 недель ей нужно было лежать в гипсе дома. Я сообщил своему начальнику, что вынужден работать удаленно, потому что нужно присматривать за маленькими детьми, ведь жена в лежачем положении. Начальник тут же ответил: «Но ты нужен здесь, в офисе!» Я понял, что ситуация тупиковая. И тут он как выдал: «А давай-ка ты наймешь сиделку или няню, чтобы она взяла на себя все домашние обязанности, а все расходы мы покроем. Но учти, что это только на 6 недель» Как же я рад, что работаю с таким человеком. © MisterShine / Reddit
Такие истории напоминают, что жизнь порой полна сюрпризов, даже когда кажется предсказуемой. А ниже вы найдете еще несколько статей с неожиданным финалом.
Комментарии
Уведомления
А чем кошки помешали то? У нас 2 кошки, одна из них длиношерстная. 3 детей. И ни каких проблем
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Выгонять кошек из-за ребенка? Да, мужик ничего не потеряет если разведется
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