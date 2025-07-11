16 причин, почему садоводы хватаются то за камеру, то за голову

Кто сказал, что работа в огороде — скучное занятие? Уже точно не герои нашей подборки, потому что на их участках творится нечто впечатляющее.

А эта парочка случайно не видела, кто это сделал? © Omnithea / Reddit

«Все, ребят! После такого я завязываю с огородом! Я возилась с картофелем, повернула голову и у меня душа в пятки ушла, когда я это увидела!»

«На кабачке, который я вырастил, какие-то узоры. Это что вообще такое?»

Мой опыт подсказывает, что причиной этому стали личинки кабачкового клопа. В моем саду они тоже были. В общем-то, они не наносят вреда самим плодам, а некоторые люди вообще считают, что это признак отличного качества урожая. © rationalOgre / Reddit

«Посеяла моя мамуля обычную морковь, а выросло у нее вот это вот»

© Robsta_20 / Reddit Ёжик в авокадо 1 день назад О нет. Причина не в этом. При слишком твердой почве и нехватке полива морковь растет кривенькая, извилистая и целлюлитная) По крайней мере у меня было так. Морковь выросла не слишком презентабельная н. а вид, но нормального размера и очень сладкая.

А это-упитанная, гладенькая морковь, но ботва у нее небольшая. И мне кажется, её просто рано дëрнули. - - Ответить

Ну и досада. А проблемка, скорее всего, заключается в сочетании слишком твердой почвы и нехватки полива. © findin_fun_4_us / Reddit

«Не могли понять, что за насекомые лопают наши растения, а сегодня увидели вредителя»

«То ни одного подсолнуха не было, то нате вам сразу два»

«Кажется, мама-крольчиха решила, что наш мешок с землей станет лучшим гнездышком для ее крольчат»

«Какая-то птичка додумалась отложить яйца в мою подвесную корзину с цветами. И как теперь прикажете их поливать?»

«Моя жена устала от грызунов, которые съедают ее помидоры и огурцы, поэтому она решила обратиться за помощью к доисторическим тварям»

«Боже мой! Только взгляните, что я нашел у себя в саду!»

Да я сейчас тресну от зависти! А ведь я в этом году специально насажала кучу цветов в надежде привлечь таких мотыльков. © thundergreenyellow / Reddit

«Похоже, что у меня появился шанс создать коллекцию фото лягушат в цветах»

«Судя по количеству этих милашек в нашем саду, нам придется открыть питомник бабочек-монархов»

«Собирал ягоды и в какой-то момент обомлел, сообразив, что я там не один»

За годы сбора черники я сражался с вонючими клопами, жалящими гусеницами, пауками, красными клопами и разными кусающимися мухами, но змея — это со мной впервые. К счастью, она просто висела на кусте и позволяла мне собирать ягоды так близко, как мне было нужно. © Tangiboo / Reddit

«Господи! Посмотрите на его размер!»

Это бражник. Они крупные и полезны в качестве опылителей. Я слышал, что некоторые люди специально садят в саду паслен, чтобы заселить таких гусениц. © thesheeplookup / Reddit

«В саду моей мамы царица ночи разошлась не на шутку. Целых 11 бутонов, которые распустились одновременно»

«Пошел покопошиться в саду, а там вот такое чудо сидит»