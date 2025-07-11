Какое загадочное преступление! И пушистые свидетели точно ничего подозрительного не видели
16 причин, почему садоводы хватаются то за камеру, то за голову
Кто сказал, что работа в огороде — скучное занятие? Уже точно не герои нашей подборки, потому что на их участках творится нечто впечатляющее.
- А эта парочка случайно не видела, кто это сделал? © Omnithea / Reddit
«Все, ребят! После такого я завязываю с огородом! Я возилась с картофелем, повернула голову и у меня душа в пятки ушла, когда я это увидела!»
ну эта не доберётся до картофеля, значит вы ещё медведку не откапывали 😊 (она же "полурак, полух*й")
«На кабачке, который я вырастил, какие-то узоры. Это что вообще такое?»
Ребятишки на шкурке порисовали, потом заросло и стало так выглядеть.
- Мой опыт подсказывает, что причиной этому стали личинки кабачкового клопа. В моем саду они тоже были. В общем-то, они не наносят вреда самим плодам, а некоторые люди вообще считают, что это признак отличного качества урожая. © rationalOgre / Reddit
«Посеяла моя мамуля обычную морковь, а выросло у нее вот это вот»
О нет. Причина не в этом. При слишком твердой почве и нехватке полива морковь растет кривенькая, извилистая и целлюлитная) По крайней мере у меня было так. Морковь выросла не слишком презентабельная н. а вид, но нормального размера и очень сладкая.
А это-упитанная, гладенькая морковь, но ботва у нее небольшая. И мне кажется, её просто рано дëрнули.
- Ну и досада. А проблемка, скорее всего, заключается в сочетании слишком твердой почвы и нехватки полива. © findin_fun_4_us / Reddit
«Не могли понять, что за насекомые лопают наши растения, а сегодня увидели вредителя»
Я когда-то не могла понять, кто ботву свекольную обгрызал. Оказалось, что родной кот😄
«То ни одного подсолнуха не было, то нате вам сразу два»
«Кажется, мама-крольчиха решила, что наш мешок с землей станет лучшим гнездышком для ее крольчат»
«Какая-то птичка додумалась отложить яйца в мою подвесную корзину с цветами. И как теперь прикажете их поливать?»
«Моя жена устала от грызунов, которые съедают ее помидоры и огурцы, поэтому она решила обратиться за помощью к доисторическим тварям»
От грызунов с пяток всевременных тварей хорошо помогают, котами называются.
«Боже мой! Только взгляните, что я нашел у себя в саду!»
- Да я сейчас тресну от зависти! А ведь я в этом году специально насажала кучу цветов в надежде привлечь таких мотыльков. © thundergreenyellow / Reddit
«Похоже, что у меня появился шанс создать коллекцию фото лягушат в цветах»
«Судя по количеству этих милашек в нашем саду, нам придется открыть питомник бабочек-монархов»
«Собирал ягоды и в какой-то момент обомлел, сообразив, что я там не один»
- За годы сбора черники я сражался с вонючими клопами, жалящими гусеницами, пауками, красными клопами и разными кусающимися мухами, но змея — это со мной впервые. К счастью, она просто висела на кусте и позволяла мне собирать ягоды так близко, как мне было нужно. © Tangiboo / Reddit
«Господи! Посмотрите на его размер!»
- Это бражник. Они крупные и полезны в качестве опылителей. Я слышал, что некоторые люди специально садят в саду паслен, чтобы заселить таких гусениц. © thesheeplookup / Reddit
«В саду моей мамы царица ночи разошлась не на шутку. Целых 11 бутонов, которые распустились одновременно»
«Пошел покопошиться в саду, а там вот такое чудо сидит»
- Ого! Это что, индиго-овсянка? Вместе со свиристелем они — птицы моей мечты. Мне бы так хотелось однажды увидеть их вживую! © lindasek / Reddit
Может, вы тоже заядлый огородник и у вас собственная коллекция потрясных фотографий садовых будней? Если так, то смело делитесь ими в комментариях. А еще вам наверняка придутся по нраву и другие похожие подборки: