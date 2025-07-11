15 человек, смекалка которых работает на пиковой мощности

Вот мадаму-шопоголика я б на месте мужа очень быстро выгнала назад на работу. Получается, он содержит не только свою жену, но и частично - её младшую сестру? А спать за это он с сестрой будет иметь право через год? Ведь, как ни крути, 3\4 шмоток, что на ней, заработаны руками и мозгами мужика...