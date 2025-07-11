Вот мадаму-шопоголика я б на месте мужа очень быстро выгнала назад на работу. Получается, он содержит не только свою жену, но и частично - её младшую сестру? А спать за это он с сестрой будет иметь право через год? Ведь, как ни крути, 3\4 шмоток, что на ней, заработаны руками и мозгами мужика...
15 человек, смекалка которых работает на пиковой мощности
Есть категория людей, которые словно прописали чит-коды на свою жизнь и обзавелись неслабой такой смекалкой. Вот и наши сегодняшние герои либо сами обладают такой суперспособностью, либо были свидетелями ее применения.
- Страшно натерла пятку, пластыря не нашлось, вырезала из ежедневной прокладки кусочек и приклеила на задник туфли внутри, мягкой стороной к ранке. Проходила до конца дня без мучений и страданий. © Подслушано / Ideer
- Муж злится, что я шопоголик. Человеку, который трусы и штаны раз в год себе покупает, меня не понять. Я люблю красоваться в обновках, шмотки стараюсь не носить дольше одного сезона. Когда зарабатывала сама, проблем не было. Но уже полгода как я домохозяйка и деньги на покупки беру у мужа. Чтобы не выносил мозги, придумала хитрость: поношу шмотки и отдаю младшей сестре. Она в свои 17 носит тот же размер, что и я. А потом прихожу к мужу вся такая благородная и говорю, что вещи сестре отдала, а мне ходить не в чем. © Карамель / VK
- Думаю, всем собаководам знакомо, как в выходной по утрам не хочется вылезать из постельки и выгуливать песеля. Мой собачельник старенький и вообще долго терпеть не может, так я придумала для себя лайфхак. Оставляю в машине вкусняшку, а так как после 18 часов я не ем, то голод наутро сильнее лени. И собака довольна, и мне променад перед вкусным завтраком. © Подслушано / Ideer
- Сидим за столом, сын говорит, что наелся и больше есть не хочет. А я же вижу, что больше половины осталось. Я ему спокойно говорю: «Без проблем, съешь тогда только 4 ложки — столько, сколько тебе годиков, — и свободен». Ребенок замер и выдал мне растерянно-возмущенное: «Ма-а-ам, мне не 4! Мне 6!», насупился весь. А я ему в ответ: «Ну, 6 для тебя слишком много, очевидно, поэтому ешь 4». В ответ сынок крикнул громкое «нет» и в доказательство своей правоты съел даже не 6 ложек, а 7. И довольный вышел из-за стола. © Мамдаринка / VK
А по поводу такси - возможно, если выехал позже обычного могли попасть в зеленую волну и мене интенсивное движение. Я как-то тут уже писала - обычно на работу ездила к 8.15, последние 10 км по городу - меееедленно. Один раз стоило выйти на 5 минут раньше, и по свободному проспекту долетела к 8.00, даже дам из "сплетного отдела" еще на работе не было.
- Вызвал такси — немного позже, чем нужно было, понимаю, что опаздываю. Просить таксиста ехать побыстрее не люблю, ведь если попадет в аварию, даже небольшую, могут начаться претензии — «это же вы просили ехать быстрее». Так вот, совершенно без задней мысли спрашиваю у таксиста: «Двигатель 1,4?» Таксист мне: «Не, он 1,2, но классный и бодрый!». Я ему в ответ: «А-а-а...1,2, значит...». Так в итоге таксист всю дорогу «доказывал» мне, что машина на движке 1,2 может ехать. Дорога, которую я сам обычно проезжаю минут за 20-25, мы проехали за 11. Я засекал. И я не опоздал. © 1881ru / Pikabu
- Ненавижу хамство без причины, считаю, что за такое можно и ответку получить. Гулял я с дочкой, нашел у песочницы ключи, выяснил, что они от «Крузака» нашего соседа. Отнес. Вскоре он подошел ко мне и стал орать, хамить и даже угрожать, потому что по камерам увидел, что я принес ему ключи не сразу, а только через 15 минут. А я просто уговаривал дочку, которая не хотела уходить из песочницы. Вскоре я опять нашел в лифте эти же ключи. Бросил их, короче, в шахту лифта. Пусть ищет, хамло такое. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Я как-то машину продавал. Позвонили покупатели, попросили подъехать. Приезжаю — выходят бабка с дедом, давай, говорят, сынок, прокатимся, на ходу посмотрим. Внешне они машину не осмотрели, капот даже не открыли. Спрашиваю деда, сядет ли он за руль, а он говорит: «Сам рули, я подвеску послушаю, только до поликлиники бабку подкинем заодно. Доехали, бабка в поликлинику, а дед мне: «Поехали до гаража, там на яме и посмотрим». Приехали, дед для вида покрутился вокруг машины и говорит, мол, подумаем, перезвоним. Я ему: «А яма как же?» Не надо, говорит, я и так понял, что подвеска в норме. Это потом только до меня дошло, что развели они меня как дурачка. © sayrex82 / Pikabu
- Принес мне парень ноутбук на чистку. Потом, когда забирал его, посветил фонариком на винтик и что-то внимательно там рассматривал. Я поинтересовался, на что он там смотрит. Парень объяснил, что носил как-то ноутбук на чистку, а ему просто компрессором продули ноут, не разбирая его. И теперь он в шляпку винтика клеит немного пластилина, чтобы понять, разбирали ноутбук или нет. © Unknown author / Pikabu
- Одноклассница родила первенца и пригласила в гости похвастать сыном. А у меня как раз был полугодовалый доберман и мы с ним активно дрессировались. Дитятко одноклассницы уже училось ходить и активно все тянуло в рот. Ему были принесены в подарок 3D-книжки, его маме — спелые красивые абрикосы. Пока мы с мамой отвлеклись, ребенок дополз до немытых фруктов и потащил их в рот. Моя реакция была мгновенной: «Фу!» Дитя тут же бросило абрикос обратно и уползло по своим ребячьим делам. А его мама так на меня обиделась, что с той поры со мной не разговаривает. © wanna312be / Pikabu
- Свекровь вечно у нас в гостях начинала все мыть: полы, посуду, чашки... Еще и причитала: «Ох, какая грязь, какая пыль...». И как бы я ни старалась — она все равно была недовольна. Решила схитрить. Теперь, когда она к нам собирается, я просто ничего не трогаю, некоторые вещи или уголки специально оставляю грязными. Ибо зачем тратить нервы и силы, если все равно придет свекровь, помоет все и будет жаловаться на грязь? © Мамдаринка / VK
- Соседи по участку завели кур и петуха, который начинает орать с пяти утра. Спать невозможно. Пошел к соседу, а тот сказал, что ему все равно, мол, привыкайте, и делать ничего он не будет. Жаловаться тоже некуда, да и смысла нет. В общем, решил: как только петух начинает кричать, я встаю и иду к соседу будить его семью. Долблю в дверь, в окна, пока они не проснутся. Сказал им, чтобы привыкали. Не знаю, что они с петухом сделали, но он замолчал. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Работаю в магазине косметики. Цены у нас выше среднего, некоторые товары могут себе позволить далеко не все. Недавно пришла к нам клиентка. Долго ходила между рядами, всматривалась, выбирала. Сказала, что хочет выбрать помаду. Определились с оттенками, я усадила ее к зеркалу — нанести разные варианты, чтобы наглядно было. Накрасила ей губы, выбрали лучший цвет, который подчеркивает голубые глаза. Потом она захотела выбрать тон, посмотреть, как текстура ложится на лицо. Выбрали, я нанесла. Потом долго подбирали тушь — она хотела дорогую и чтобы объем держался подольше. Попросила накрасить ей ресницы, чтобы увидеть эффект. В итоге глянула на себя в зеркало, сказала, что ей не очень нравится качество наших товаров, и ушла, ничего не купив. А вчера я случайно наткнулась на нее в соцсетях, она подписана на мою подружку. Увидела в ее ленте фотки с дня рождения, где она в платье и при макияже, который я ей сделала. Это она так на визажисте решила сэкономить. © Карамель / VK
- Подруга, втихаря от своего парня, который против всяких «уколов», решила сделать губы. Я ей говорю: «Ты сумасшедшая, он же увидит и поймет все, ведь отек сильный будет». День икс — она пришла домой с этими губами и выдает: «Я в зале решила поотжиматься, ведь так хотела быть красивой для тебя, мой милый. Ну и упала губами на пол. Теперь вон какая гематома вместо губ. Нравится?» И знаете, что? Он ей поверил. © ls_fit164
- Муж не моет за собой посуду. Просто ставит тарелку в мойку и уходит. Язык устал скандалить, просить, взывать к совести. Разозлилась и положила ему ужин в грязную тарелку, из которой он ел обед. Хватило одного раза. © Подслушано / Ideer
- Когда была малышкой, стояла около лужи и смотрела-смотрела. Мама сказала, что если я хочу, то могу сесть. Села, валялась в ней, на лице сияла улыбка счастливая. Знакомая подошла к маме со словами: «Зачем ты разрешила ей сесть?» На что мама ответила: «Вот сейчас она в ней посидит, а потом не захочет». И не прогадала, больше в лужи я не лезла. © Подслушано / Ideer
Лайфхаков, как и людей с активно выраженной смекалкой, мало не бывает. Поэтому держите еще подборку таких историй.
Комментарии
"Не знаю, что они с петухом сделали, но он замолчал." ©
🍗🥣
Сварили?
Разозлилась и положила ему ужин в грязную тарелку, из которой он ел обед. Хватило одного раза. - чтобы он купить посудомойку?
Меня, если честно, подобное враньё партнёру, как в истории с губами, заставляет не очень хорошо думать о человеке...