13 лайфхаков, которые звучат чудаковато, но прекрасно срабатывают в нужный момент

Иногда самые странные идеи оказываются самыми гениальными. И пускай некоторые лайфхаки ниже могут прозвучать забавно, а порой и слишком нелепо, чтобы быть правдой, но при этом... они работают! В данной подборке — примеры случаев, где нестандартный подход оказался неожиданно эффективным.