9 уловок маркетологов, на которые мы ведемся, сами того не замечая

Эффект приманки — это хитрый маркетинговый прием, когда к основным вариантам добавляют третий, явно менее выгодный, чтобы подтолкнуть нас к нужному выбору. Например, есть базовый тариф за $20, премиум за $50 и между ними — «приманка» за $45. На ее фоне премиум-опция уже не кажется такой дорогой, а наоборот — выглядит разумной и выгодной. И хотя изначально вы могли бы выбрать базу, теперь рука сама тянется к самому дорогому варианту. Все потому, что мозг сравнивает не логично, а на контрасте. Этот психологический трюк часто срабатывает — и мы тратим больше, даже не замечая, как нас аккуратно к этому подвели.