9 уловок маркетологов, на которые мы ведемся, сами того не замечая
Мы уверены, что совершаем покупки осознанно, но маркетологи давно научились думать за нас. От цвета ценников до хитро расставленных товаров — все это не случайности, а тщательно продуманные стратегии. Мы собрали примеры маркетинговых уловок, которые работают практически безотказно, чтобы впредь вам было легче не стать жертвой подобных манипуляций.
Вопрос цены
Лучше всего сработает цена, заканчивающаяся на 0 или 5. Так мозг думает: о, дорого, значит, качественно. А вот если вы хотите, чтобы товар ощущался как «выгодная покупка», то нарисуйте 7, 9 или 3 в конце. Магия цифр, которая реально влияет на продажи.
Объединяя товары в набор, тоже можно подбить людей на покупку — особенно если каждая вещь стоит «ровно», а итоговой сумме не хватает единички-полторы. Например, 499 вместо 500. Мелочь, а воспринимается как супервыгода.
Визуальные подсказки
Когда у тебя миллион дел и голова кругом — любое напоминание может подтолкнуть к покупке. Особенно если вокруг слова вроде «распродажа», «скидка», «всего лишь», «выгода». А если еще и цена заканчивается на 9 — все, мозг уверен: это дешево, надо брать!
Сюда же относится простой прием, который нередко помогает сильно увеличить продажи — добавление слов «новинка» или «новейший» к названию или ценнику. Однако в этом случае важно использовать его умеренно, чтобы не подорвать доверие потребителей.
Эффект подарка
Представьте: идете мимо пекарни, вам предлагают бесплатное печенье. Вкусно! И вы уже, скорее всего, зайдете внутрь — купить целую коробку. Почему? Потому что сработал эффект «это уже мое». Поэтому раздача бесплатных образцов — эффективный маркетинговый инструмент. Попробовав продукт, потребитель начинает воспринимать его как нечто «свое» и охотнее совершает покупку. Плюс в ход идет и принцип взаимности: если нам что-то «подарили», возникает желание «отблагодарить».
Скидки для некоторых групп людей
Предоставление скидок студентам, пенсионерам или новым клиентам формирует у потребителей ощущение заботы и признания. Покупатель чувствует себя важным, нужным, считает что о нем позаботились. И, конечно, охотнее возвращается в такой магазин.
Психология цвета
Цвет оказывает сильное влияние на восприятие бренда и эмоции потребителей. Именно поэтому компании тщательно подбирают цветовую палитру для логотипов, упаковки и сайтов. Красный стимулирует чувство срочности и желание немедленно купить, синий вызывает доверие и спокойствие, зеленый это естественность и расслабление.
Социальное доказательство
А причем тут маркетинг? Я na озоне ничего не закажу если отзывов нет. Желательно с фото. Это здравый смысл
Потребители склонны ориентироваться на действия и мнения других. Все покупают — и ты покупаешь. Кому хочется быть «белой вороной»? Маркетологи это знают, вот и пишут везде «Хит продаж», «Выбор покупателей», «1 миллион довольных клиентов». Это создает впечатление популярности и надежности. И, разумеется, не забываем про чудесные отзывы. По статистике, почти 70% людей читают хотя бы 7 отзывов перед покупкой. Это не просто текст — это социальное доказательство: раз другим понравилось, значит, и мне подойдет. Поэтому бренды показывают, что товар популярен, его берут все, и ты просто обязан не отставать.
Дефицит и срочность
Ощущение дефицита и срочности — это мощные психологические триггеры, которые играют на нашем страхе упустить выгоду. Когда бренд говорит, что товара осталось всего 3 штуки или что акция закончится через 2 часа, мы подсознательно начинаем воспринимать эту покупку как уникальную возможность. Продукт тут же становится более желанным, даже если до этого он нас особо не интересовал. Ограниченность по времени или количеству создает ощущение эксклюзивности, и мы начинаем действовать импульсивно. Именно поэтому работают такие штуки, как «внезапные» распродажи или та же «черная пятница» — времени мало, шансов немного, а значит, надо брать.
Эффект приманки
Эффект приманки — это хитрый маркетинговый прием, когда к основным вариантам добавляют третий, явно менее выгодный, чтобы подтолкнуть нас к нужному выбору. Например, есть базовый тариф за $20, премиум за $50 и между ними — «приманка» за $45. На ее фоне премиум-опция уже не кажется такой дорогой, а наоборот — выглядит разумной и выгодной. И хотя изначально вы могли бы выбрать базу, теперь рука сама тянется к самому дорогому варианту. Все потому, что мозг сравнивает не логично, а на контрасте. Этот психологический трюк часто срабатывает — и мы тратим больше, даже не замечая, как нас аккуратно к этому подвели.
Аромамаркетинг
Тот "аромат свежей выпечки" с нотами дешевого маргарина, который в некоторых супермаркетах исходит от пекарни, лично меня стимулирует бежать как можно скорее н.а свежий воздух 😂
Это тонкий, но мощный способ вызвать эмоции и запомниться. Запахи напрямую связаны с памятью, поэтому аромат свежей выпечки или кофе в кафе и книжных— не случайность, а продуманный ход. Они создают уют и повышают желание остаться и что-нибудь купить. Компании подбирают ароматы под нужное настроение в котором они хотят лицезреть клиента: цитрусовые запахи бодрят, ваниль успокаивает, мята ассоциируется со свежестью и чистотой. При подобном скрытном манипулировании, пожалуй, только люди с насморком cпособны будут закупиться разумно и не набрать лишнего.
А вот несколько людей, которым маркетинговые ухищрения вовсе ни к чему – ведь украшения, создаваемые ими и без того притягивают глаз.