18 фото, которые лучше тысячи слов объясняют, что такое большая разница

Фотоподборки
1 день назад

Можно долго объяснять словами, что такое большая разница, но это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Круто иметь возможность сравнить, как черенок с одним листиком превращается в огромный куст, котенок размером с ладошку — в матерого котофея, а первый неровный браслетик — в авторские украшения ручной работы.

"Наша елка до того, как в семье появился кот, и после"

"Я нарисовал мастеру татуху, какую примерно хочу, и он мне ее набил. Похоже, у меня есть знакомый классный татуировщик"

От первого черенка до двухлетнего гиганта

Fire
1 день назад

у меня есть такой же монстр, всех пугает его масштабы, он вырос до потолка, листья больше А4

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«Жена давно просила заменить раковину на кухне. Пришлось пилить гранит, но я сделал»

«5 лет спустя он все еще спит у меня на груди»

«Порой в жизни бывает так, что все меняется до неузнаваемости. Раньше я работал артистом, а теперь освоил новую профессию»

"Я увеличила губы. Прошло всего 8 часов, а я уже пожалела об этом"

"Очень горжусь своим «до» и «после»!"

«Бросила вредную привычку, и вот как изменилась моя кожа за 4 месяца!»

Igor
54 минуты назад

Перестала в одиночку, парня нашла, а то и двух. Черных. А ведь вся светится. Радостная какая.

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«Приехал в гости к бате и слегка обалдел от вида чайника. Очень хотелось выкинуть, но решил дать шанс химии. И вот результат»

Между фотографиями прошло 23 года

Олеся
11 часов назад

Елка как хорошо за эти 23 года изменилась! Сразу видно хороший уход

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Уровень мастерства в 1996 году и в 2024

«Мне 8 лет, купили телик. Мне 28, телик тот же»

O.
1 день назад

И судя по всему тот же ковер...
Парень, ты не съехал от родителей или не работаешь?

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Ремонт в деревенском доме. Было и стало⁠⁠

Катюша Азаренко
5 дней назад

Деревенский дом с камином. Классная у кого-то деревня.
У моих бабушек-дедушек в деревенском доме стояла большая русская печка.

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«Один из моих больших пальцев больше другого»

Igor
39 минут назад

Ну и что? У меня левый большой палец в ногтевой фаланге уже правого. Спасибо строгальному станку.🙂

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«День, когда я нашел свою красотку в кустах, и сегодня»

«Моя первая самодельная серьга и моя последняя пара!»

«Это одинаковые игрушки, только слева — новая, а справа — та, что со мной уже почти 23 года»

А если вы хотите еще понаблюдать за тем, что такое большая разница, то вот вам одна из наших статей на эту тему.

Фото на превью plb05 / Reddit

Комментарии

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Энигма
1 день назад

Кого-то можно удивить двадцатилетним телеком? У наших родителей вся быт.техника служила десятилетиями

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Nǐ hǎo
23 часа назад

У наших родителей была техника, которая "могла" служить десятилетиями. Теперь мечта производителя - неремонтируемая поломка через сутки после гарантии (

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Sumire
22 часа назад

Это ж какую вредную привычку надо было бросить, чтоб так кожа изменилась...девушка заинтриговала, однако.

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