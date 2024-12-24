18 фото, которые лучше тысячи слов объясняют, что такое большая разница

Можно долго объяснять словами, что такое большая разница, но это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Круто иметь возможность сравнить, как черенок с одним листиком превращается в огромный куст, котенок размером с ладошку — в матерого котофея, а первый неровный браслетик — в авторские украшения ручной работы.

"Наша елка до того, как в семье появился кот, и после"

"Я нарисовал мастеру татуху, какую примерно хочу, и он мне ее набил. Похоже, у меня есть знакомый классный татуировщик"

Требуйте возврат денег, это совсем не похоже на ваш эскиз! © stubborn_mushroom / Reddit

От первого черенка до двухлетнего гиганта

«Жена давно просила заменить раковину на кухне. Пришлось пилить гранит, но я сделал»

«5 лет спустя он все еще спит у меня на груди»

«Порой в жизни бывает так, что все меняется до неузнаваемости. Раньше я работал артистом, а теперь освоил новую профессию»

"Я увеличила губы. Прошло всего 8 часов, а я уже пожалела об этом"

"Очень горжусь своим «до» и «после»!"

Я ахнула вслух 5 раз, рассматривая фотки! © mothercain / Reddit

«Бросила вредную привычку, и вот как изменилась моя кожа за 4 месяца!»

«Приехал в гости к бате и слегка обалдел от вида чайника. Очень хотелось выкинуть, но решил дать шанс химии. И вот результат»

Между фотографиями прошло 23 года

Мне б туда, где елка в вате,

где слегка за 30 бате... © graydwarf / Pikabu

Уровень мастерства в 1996 году и в 2024

«Мне 8 лет, купили телик. Мне 28, телик тот же»

Ремонт в деревенском доме. Было и стало⁠⁠

«Один из моих больших пальцев больше другого»

«День, когда я нашел свою красотку в кустах, и сегодня»

«Моя первая самодельная серьга и моя последняя пара!»

«Это одинаковые игрушки, только слева — новая, а справа — та, что со мной уже почти 23 года»