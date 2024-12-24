Я не поняла, Вы что у ёлки в середине ветки отпилили ?
Бедная ёлочка...
18 фото, которые лучше тысячи слов объясняют, что такое большая разница
Можно долго объяснять словами, что такое большая разница, но это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Круто иметь возможность сравнить, как черенок с одним листиком превращается в огромный куст, котенок размером с ладошку — в матерого котофея, а первый неровный браслетик — в авторские украшения ручной работы.
"Наша елка до того, как в семье появился кот, и после"
Я не поняла, Вы что у ёлки в середине ветки отпилили ?
"Я нарисовал мастеру татуху, какую примерно хочу, и он мне ее набил. Похоже, у меня есть знакомый классный татуировщик"
- Требуйте возврат денег, это совсем не похоже на ваш эскиз! © stubborn_mushroom / Reddit
От первого черенка до двухлетнего гиганта
у меня есть такой же монстр, всех пугает его масштабы, он вырос до потолка, листья больше А4
«Жена давно просила заменить раковину на кухне. Пришлось пилить гранит, но я сделал»
«5 лет спустя он все еще спит у меня на груди»
«Порой в жизни бывает так, что все меняется до неузнаваемости. Раньше я работал артистом, а теперь освоил новую профессию»
"Я увеличила губы. Прошло всего 8 часов, а я уже пожалела об этом"
Свои губы более подходят вам. Мне жаль их. Напрасно этим занялись.
"Очень горжусь своим «до» и «после»!"
- Я ахнула вслух 5 раз, рассматривая фотки! © mothercain / Reddit
«Бросила вредную привычку, и вот как изменилась моя кожа за 4 месяца!»
Перестала в одиночку, парня нашла, а то и двух. Черных. А ведь вся светится. Радостная какая.
«Приехал в гости к бате и слегка обалдел от вида чайника. Очень хотелось выкинуть, но решил дать шанс химии. И вот результат»
Между фотографиями прошло 23 года
- Мне б туда, где елка в вате,
где слегка за 30 бате... © graydwarf / Pikabu
Уровень мастерства в 1996 году и в 2024
«Мне 8 лет, купили телик. Мне 28, телик тот же»
И судя по всему тот же ковер...
Парень, ты не съехал от родителей или не работаешь?
Ремонт в деревенском доме. Было и стало
Деревенский дом с камином. Классная у кого-то деревня.
У моих бабушек-дедушек в деревенском доме стояла большая русская печка.
«Один из моих больших пальцев больше другого»
Ну и что? У меня левый большой палец в ногтевой фаланге уже правого. Спасибо строгальному станку.🙂
«День, когда я нашел свою красотку в кустах, и сегодня»
«Моя первая самодельная серьга и моя последняя пара!»
«Это одинаковые игрушки, только слева — новая, а справа — та, что со мной уже почти 23 года»
А если вы хотите еще понаблюдать за тем, что такое большая разница, то вот вам одна из наших статей на эту тему.
Комментарии
Кого-то можно удивить двадцатилетним телеком? У наших родителей вся быт.техника служила десятилетиями
У наших родителей была техника, которая "могла" служить десятилетиями. Теперь мечта производителя - неремонтируемая поломка через сутки после гарантии (
Это ж какую вредную привычку надо было бросить, чтоб так кожа изменилась...девушка заинтриговала, однако.