14 историй, которые произошли не где-нибудь, а в аптеке

Уверены, каждому фармацевту есть что рассказать о своей ежедневной работе. Порой в аптеку заходят такие кадры, что хоть стой, хоть падай, а профессионализм нужно сохранять. Герои этих историй проявили терпение, добродушие и чувство юмора на рабочих местах.