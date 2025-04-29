14 историй, которые произошли не где-нибудь, а в аптеке

Когда я волонтерила в библиотеке, то поражалась количеству неадекватов, которые просто могут зайти с улицы.
И начать просить батарейки, телефон директора или часы работы похоронного агентства)
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Уверены, каждому фармацевту есть что рассказать о своей ежедневной работе. Порой в аптеку заходят такие кадры, что хоть стой, хоть падай, а профессионализм нужно сохранять. Герои этих историй проявили терпение, добродушие и чувство юмора на рабочих местах.
В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
Если нравятся истории из разных профессиональных кругов, тут еще есть:
Когда я волонтерила в библиотеке, то поражалась количеству неадекватов, которые просто могут зайти с улицы.
И начать просить батарейки, телефон директора или часы работы похоронного агентства)