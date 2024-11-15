18 историй о том, как мачехи искали подход к детям любимых мужей из прошлой семьи
Народное творчество
1 час назад
Мы часто слышим истории о том, как сложно настроиться на одну волну с детьми женщины от первого брака. А как обстоят дела с другой стороны? Какого это — воспитывать ребенка любимого мужчины? Вот несколько человек, которые попробовали это сделать. А в конце статьи есть бонус: порой детям непросто общаться с новой женой своего отца.
- Начала встречаться с парнем, 26 лет. Мне 22. Бабочки в животе, все как нужно. И вдруг он признается, что у него двое детей, младшему — 9 месяцев. С женой в разводе. Я прибежала у мамы совет просить, а она выдала только одну фразу:"Попробуй, дети это не помеха«. Я действительно попробовала. Встречались два года, даже стали жизнь вместе. Дети его в гости приходили, все ок было, я думала, что женится скоро. В итоге он предложил расстаться. Причина: «Я слишком молодая, чтобы сидеть с его детьми и наверняка не нагулялась». Спасибо тебе, парень. Я рада, что все так вышло.
- Однажды муж уехал на месяц в командировку, я осталась с его 8-летним сыном. Ну, думаю, не сидеть же в планшете все время. Так что мы с мальчиком играли в настолки, пекли сладости, я проверяла домашку. А на выходные он поехал к свекрови. Через время она позвонила мужу и предъявила претензию, что я, оказывается, чуть ли не разбаловала ребенка. Потому что он у них там целыми днями требовал внимания: печь вместе с бабушкой, играть с дедушкой. Мол, я не позволила ему быть просто ребенком и играть в детские игры. © Ok_Chain_261 / Reddit
- Была в ситуации, когда у мужа был ребенок от первого брака, а у меня свой. Оба сына погодки. Той семье постоянно что-то надо. Мой сын работает, а тот в школу и из школы на такси разъезжает, репетиторы к нему на дом ходят. Выкачали из нашей семьи все что можно, в минус мы ушли, по итогу кончилось трагедией. © Ssoonn99 / Pikabu
- Год назад в мою жизнь вошел один мужчина. С самого начала он откровенно признался, что у него есть ребенок и он в разводе уже год. Бывшая ни разу не звонила ему и не писала. Он общался с ребенком, платил адекватные алименты и дарил вещи и игрушки для малышки. Все было замечательно, пока он не представил меня своей маме. Так его бывшая жена и прознала, что появилась новая женщина в его жизни. Это стало настоящим кошмаром. Она звонила каждый вечер, день и ночь. Потом вообще запретила ему видеть ребенка на выходных, только потому что «эта женщина» живет там. А ведь я ничего плохого не сделала. Он находится между двумя огнями, любит своего ребенка и меня. Понятия не имею, что делать. © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
- Дочь мужа от первого брака младше меня всего на восемь лет, но она обращается ко мне за советами, которые можно спрашивать только у мамы, рассказывает все свои секреты. Это так приятно, что тебе еще нет и тридцати лет, а у тебя уже взрослая дочь-красавица растет! И похоже, я переживаю за нее и забочусь больше, чем ее родные родители. © Подслушано / VK
- Недавно прошлое мужа постучалось в нашу дверь. Мы женаты два года, у него есть 16-летняя дочь от предыдущего брака. Я хорошо отношусь к ней, она периодически у нас ночует. Но тут объявилась еще одна внебрачная дочь. Ей 11, я не против общения была. А теперь, спустя месяц общения, муж уже готов и финансы в нее вкладывать и видеться со своей «новой» дочкой, а еще хочет, чтобы та вообще была частью нашей жизни! Мы стали ругаться, у нас общих детей нет. © Подслушано / VK
- Мы уже два года женаты. У мужа есть подросток-сын и младшая дочь. Его бывшая жена подала на развод, он оставил им большую квартиру, платит алименты. Сам взял в ипотеку однушку. Сразу после развода его бывшая жена принялась «налаживать» свою личную жизнь, поэтому регулярно отправляет детей к нам. Мальчик невоспитанный, не убирает за собой. Еще одна проблема — финансы. Несмотря на то, что муж платит алименты, дети постоянно сверху что-то просят, мол, их мама сказала, что у папы много денег. А у нас ипотека и кредиты. Приходишь домой, а там еще и все эти проблемы. А еще его дочь постоянно ноет: «Папа, мне не нравится, что тут живет эта твоя подружка».
Кажется, дело движется к разводу. © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
- Я была вдовой, есть сын. С бойфрендом встретились почти сразу после его развода, 11 лет было его дочери и 13 моему сыну. Бывшая жена от него ушла. Предупредил он меня на берегу: мои дети всегда будут на первом месте. Отношения с его детьми были изначально неплохими. Он с моим сыном тоже дружил. А потом его 18-летняя дочь решила жить с папой: ее перестал устраивать новый мамин муж. Я собственноручно красила ее комнату, мой сын устанавливал розетки, кровать вместе с бойфрендом собирали. Ну и все, в общем. Потом девочку перестала устраивать я. Поговорили с уже бывшим, он снова озвучил свою установку, которую продвигал 7 лет назад: мои дети для меня всегда будут на первом месте. © Vrijdagavond / Pikabu
- Во всех фильмах мачехи и новые жены отцов — последние стервы, которые ненавидят детей-ангелочков своих мужей. Только в реальности это не совсем так. Ребенок мужа с виду — милейшее создание, но на деле это до ужаса избалованная девочка, которая всегда хочет получать то, что пожелает, иначе истерика часами. Кричит отцу, как меня ненавидит. А так да, именно я стерва, которая ненавидит ребенка-ангела. © Подслушано / VK
- У моего папы есть еще одна дочь от другого брака. Настоящая мать бросила ее еще с малых лет. Папа забрал к себе и сам ее воспитывал. И вот однажды они прогуливались в парке, где моя мама торговала сахарной ватой. Там они и встретились, разговорились, начали встречаться. Недавно я решила узнать у мамы, было ли ей трудно принять то, что у папы уже была дочь. И та ответила: «Любимая, я так влюбилась, что даже если у него было бы десять дочерей, я все равно была бы с ним». Мама заботилась о том ребенке так, будто она наша кровная сестра. И когда я родилась, не было различия между нами. Мама одинаково дарила свою любовь и заботу всем нам. © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
- 5 лет назад я повстречала мужчину. Маме он моей понравился, что огромная редкость. Но только все равно она меня отговаривала выходить за него замуж, потому что у него есть двое детей от первого брака. Пока мы встречались, я не ощущала никакую тяготу от детей. Но когда поженились, я поняла, почему мама меня отговаривала. Мы с супругом почти не видимся, работаем посменно, бывает и по 2 дня можем не видеть друг друга. А выходные он проводит с детьми. Отпуск тоже с ними. И вообще, я хочу нашего общего ребенка, но муж говорит, что пока ему это не нужно, хочет поднять на ноги своих детей, а на троих его не хватит. © Рабочие истории / VK
- Мой мужчина был женат, есть 8-летний сын. Я сама была замужем, и у меня трехлетка. Лично я еще не знакома с сыном своего партнера, так как он живет в другом городе. В ближайшее время мужчина заберет своего сына к себе на пару недель, а в эти дни у него еще и день рождения. Я знаю, что мальчишка копит деньги на свою мечту. Хочу дать ему в подарок денег через отца. Когда-нибудь настанет момент, когда я лично познакомлюсь с ним. Но подруги отговаривают от этой затеи. Они говорят, что я глупая и зачем мне вкладывать деньги в сына другого человека. © ТЫЖЕЗАМУЖЕМ / VK
- Вышла замуж за мужчину, вдовца. У него была дочь. Я не горела желанием воспитывать чужого ребенка, но пыталась полюбить. Когда той было 9, я родила свою родную дочку, меня накрыло волной любви. Со старшей были в теплых отношениях, но с моей стороны больше ничего не было. К сожалению, свою родную дочь я, видимо, избаловала, потому что она выросла наглой, требовательной, эгоистичной. С мужем мы развелись, старшая дочь жила тогда самостоятельно, мы не общались особо.
Со мной случилось несчастье, два сложных перелома. Моя родная дочь не могла нормально ухаживать, морщились, когда нужно было отвести меня в туалет или помочь помыться. А потом и вовсе съехала к парню.
И в этот момент отчаяния ко мне приехала моя старшая дочь. Без лишних слов стала жить у меня, помогала, ухаживала, поддерживала. Родная дочь звонила редко, а в конечном итоге предложила разменять нашу общую квартиру, потому что ей нужен свой угол. Сейчас я поняла, какая чудесная у меня старшая дочь, хоть и неродная по крови. © Подслушано / VK
- Я вышла замуж в 19 лет. У мужа осталась дочь от предыдущего брака, которой на тот момент было 3 года. Через 6 лет любимый погиб в авиакатастрофе. Помню, как тогда слушала многочисленные соболезнования родственников и знакомых, которые сочувствовали мне, что, мол, я такая молодая, да еще и с чужим ребенком осталась. Вот эти слова было слышать больнее всего. Сейчас мне 30, моей доченьке 14 лет. И пусть только кто-то попробует сказать, что это не мой ребенок! И пусть это не я ее родила, но это я ее воспитала. Она моя. © Подслушано / VK
- У меня есть сын от первого брака, с которым моя нынешняя жена давно и хорошо общается, а также наш общий ребенок. Когда мой сын собирался жениться и праздновать свадьбу, то на его приглашение жена ответила отказом, так как не любит свадьбы. Когда женился наш сын, она на свадьбу пошла. На вопрос почему, ответила «ведь это мой сын». Вроде и права, а обидно. © Подслушано / Ideer
- У меня есть пасынок, воспитывала его с 9 лет. Он был «сирота при живых родителях». Жил у бабушки, его мать — в своей семье, я еле мужа уговорила забрать мальчишку. Многое мы прошли, вырос Костя отличным парнем. И вот последний звонок, прихожу в школу и вижу там родную мать Костика, которая радостно вещает всем, какого хорошего сына она воспитала. © Подслушано / VK
- Когда выходила замуж, я знала и о существовании двух детей «в анамнезе», и о том, что супруг участвует в их жизни и воспитании не только алиментами. Я вполне отдавала себе отчет в том, что дети периодически будут жить у нас, что я никогда не буду на первых ролях, ведь дети — это главное для него. Ну, и развелась я с ним по итогу из-за детей, конечно. Он подарил мне на мой день рождения дешевую пироженку, параллельно рассказывая, что в выходные они с младшим сходили в парк развлечений на ползарплаты. © squirrel / ADME
- У мужа есть дочь. Она восприняла меня в штыки. Никак я не могла к ней подступиться. Увидела в школьном чате, что дети едут на экскурсию. Всю неделю выбирала, что приготовить ей, чтобы взять с собой. С 5 утра на кухне пахала. Получилось идеально. А когда она вернулась, то я увидела, что ничего не тронуто. Я в слезы, а та мне говорит: «Мне было жалко это есть, все такое красивое. Спасибо, мама». Тут уже ревели мы вместе, но только от счастья. © Не все поймут / VK
Бонус: взгляд с другой стороны
- Отец женился на женщине, которая младше меня на 10 лет. Ощущение, что у меня появилась назойливая младшая сестричка. Она берет мои вещи без спроса. Как-то увидела ее в моей футболке и спросила, зачем она ее взяла. Так та без смущения выдала, что нашла ее в стирке и решила, что она мне больше не нужна. © serialspooner / Reddit
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