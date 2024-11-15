18 историй о том, как мачехи искали подход к детям любимых мужей из прошлой семьи

Мы часто слышим истории о том, как сложно настроиться на одну волну с детьми женщины от первого брака. А как обстоят дела с другой стороны? Какого это — воспитывать ребенка любимого мужчины? Вот несколько человек, которые попробовали это сделать. А в конце статьи есть бонус: порой детям непросто общаться с новой женой своего отца.