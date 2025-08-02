20+ человек, которые живут по законам своей собственной грамматики, и их ничего не смущает

Истории
1 час назад

Мы в ADME всегда находимся в поиске самых необычных и забавных случаев. Именно поэтому мы тщательно собрали 18 по-настоящему уморительных историй о человеческой безграмотности, которая не перестает удивлять. Приготовьтесь к взрыву позитивных эмоций — эти курьезы гарантированно сделают ваш день ярче!

  • Рядом со мной в поезде ехала семья: бабушка, мать и сын лет двенадцати. Мальчик лежит на верхней полке и разгадывает кроссворды. Обращается к матери:
    — Мама, попугай, 6 букв. Это какаду?
    Мать и бабушка хором:
    — Ко-ко-ду! © Ольга Мищенко / Dzen
  • Знакомая — археолог. И есть у них грузчики, которые в ведомости постоянно пишут то грущик, то грустьщик или груздьщик  или еще что-то нибудь новенькое.
  • Подруга работает корректором. Из недавнего -«город Псов». И сразу представляется город с собакой на гербе, но на самом деле это был «город Псков», а там на гербе барс, то есть — котик.
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  • Работала я на складе. Из отдела ко мне пришла молодая женщина. Пишет заявку: «Прошу выдать 20 метров салафана». Я прочитала и не смогла удержаться от хохота. Она разорвала листок и написала: «Прошу выдать 20 метров полицелена». Меня разобрал гомерический хохот. Дама стояла в недоумении. © V8310 / Dzen
  • Всегда думал что «четыре ошибки в слове из двух букв» — это анекдот. Но недавно довелось увидеть это в реале. Подпись под рисунком одноклассника моего внука (2 класс) гордо гласила: «Йошь». © Сергей Седов / Dzen

«В моем подъезде повесили рекламу детского центра дополнительного образования. Тот случай, когда смеяться и плакать хочется одновременно»

  • Я в детстве поругалась с учительницей из-за слова «спартакиада» в стенгазете. Она пыталась заставить меня исправить слово на «спортакиаду», уверяя, что проверочное слово «спорт». Эта же дама писала «макалатура» и " отценка«. Пришлось мне менять школу. © О созданиях прекрасных и удивительных / Dzen
  • Была у меня одна знакомая, кстати, дочь учительницы русского языка. Она постоянно спрашивала, как пишется то или иное слово. Доходило просто до маразма: «А как пишется слово „чувство“? Чуйство или чуство? А как пишется слово „лучше“? Лутьше или с мягким знаком после Ч?» На тот момент ей было лет 30. © саша с. / Dzen
  • На небольшом магазинчике много лет висел баннер, на котором были перечислены разные продукты, в том числе мороженное. Недавно его сменили на другой. Теперь там «Товары повседневнего спроса». © Ирина Гришанова / Dzen
  • У сына в начальной школе учительница, недавно закончившая педучилище, в диктанте исправила «цирк» на «цырк». Соответственно, оценка из потенциальной «пятерки» стала «четверкой». Хорошо еще, что «пятерок» хватало на отличную четверть по русскому. Сыну же пришлось сказать, что учительница была усталой и ошиблась. © Алекс Гор / ADME

«Переписка с воспитателем. Чтоб было понятно, она пишет „позваните“, когда ей нужно что-то мне сообщить. Женщине 60 лет»

  • Наш староста группы в универе однажды сделал доброе дело и заполнил зачетки до конца обучения — там надо было на каждой страничке писать ФИО. Все бы ничего, но учился с нами молодой человек по имени Кирилл. Староста был человеком ответственным и помнил, что в этом имени есть двойная буква. Но не помнил, какая. Или запарился. В общем, до конца обучения Кирилл стал Киррилом. © renamed008 / Pikabu
  • 2010 год. Сыну в школе дали задание: описать одну из комнат в доме. Работу проверила старшая дочь, ошибок не нашла. Прихожу с работы, а дети в голос орут: «Мама, разберись с учительницей! Она ему трояк влепила и исправила слово „фортепиано“ на „фортопьяно“!» И это была не молоденькая какая-то учительница из нового поколения — нет, женщина лет 45-ти. © Ирина Ю / Dzen

Пусть Новый год принесет авторам этого перла много радости и орфографический словарь

  • Занимаемся грузоперевозками. Один наш диспетчер, мужчина средних лет, постоянно писал: «город Перм». Однажды не выдержали и сказали ему, что название этого города пишется с мягким знаком. И на следующий день вместо «Перм» красовалось гордое «Перьм». © ryapa / Pikabu
  • Работала когда-то давно у нас в компании бухгалтер. Написала она на конверте адрес получателя — город Ёжкалорад. Благо, письмо увидели вовремя, до отправки. Бухгалтер ушла в свободное плавание — тупить на стороне. © celaperm / Pikabu

«Знакомая переписывалась с парнем, у которого снимает квартиру. Парню лет 35-37. Ощущение, что он в школу вообще не ходил»

  • Была у нас собака, умница, легко запоминала команды и выполняла. Приезжает к нам отец мужа в гости. Познакомился с собакой и решил проверить, такая ли она умная. Командует: «Сядь! Сядь!» Собака не понимает, что от нее хотят, весело машет хвостиком. Дед говорит: «Глупая у вас собака». Я ему объясняю, что собаки запоминают команды так, как их учили: скажите «сидеть» — и она сядет. Дед говорит: «Сидеть!» — и собака послушно садится. Дед воодушевился и пробует управлять собакой дальше. Дает ей команду: «Ляжь! Ляжь!» Собака опять не понимает, крутит головой, улыбается и смотрит то на меня, то на деда. Дед говорит: «Ну вот, я же говорю, что глупая у вас собака! Или опять скажете, что нет такой команды?» Я отвечаю: «И команды нет такой, и слова». Дед начал спорить, и мы чуть не разругались, потому что я, видимо, тоже глупая, раз слова «ляжь» не знаю. © Полина ✓ / Dzen
  • Устраивалась как-то на работу, нужно было медосмотр пройти. В бегунке написано «генеколог». Прошла, приношу в отдел кадров. Кадровичка посмотрела, хмыкнула и исправила на «гениколог». © ДаНу*** / Dzen
  • У меня много лет «ломались глаза» от одного обувного магазина, где на фасаде красовались «крассовки», «сандали» и «макасины» одновременно. И от парикмахерской в центре города, где бегущая строка на половину окна обещала посетителям педекюр© О созданиях прекрасных и удивительных / Dzen
  • Искала рецепт лазаньи попроще — без соуса бешамель, упрощенный вариант. Нашла, зашла в подробности приготовления: «Ложим листы», «ложим фарш». Вышла, буду искать другой вариант. Ну не могу я читать эту безграмотную ерунду! © Подслушано / VK

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