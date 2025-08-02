20+ человек, которые живут по законам своей собственной грамматики, и их ничего не смущает

Мы в ADME всегда находимся в поиске самых необычных и забавных случаев. Именно поэтому мы тщательно собрали 18 по-настоящему уморительных историй о человеческой безграмотности, которая не перестает удивлять. Приготовьтесь к взрыву позитивных эмоций — эти курьезы гарантированно сделают ваш день ярче!