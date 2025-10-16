16 переписок, неловкость которых можно почувствовать даже через экран

Неловкий разговор — ничто по сравнению с неловкой перепиской. То кто-нибудь огорошит внезапным признанием, то перепутает слово, то совсем выдаст такую ерунду, что аж щеки алеют. Именно такие сообщения получили герои нашей подборки и поделились ими в сети.