15 СМС-переписок, из-за которых не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться

В переписке иногда бывает трудно понять настроение человека. Мы ведь не видим выражения лица собеседника, не слышим интонацию. И не все доносят свою мысль достаточно ясно, им она кажется понятной и без всяких объяснений. А иногда они бывают очень нужны. Ведь встречаются, мягко говоря, совсем неожиданные СМС, на которые даже не знаешь, как реагировать.