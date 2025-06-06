15 СМС-переписок, из-за которых не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться

Народное творчество
6 часов назад

В переписке иногда бывает трудно понять настроение человека. Мы ведь не видим выражения лица собеседника, не слышим интонацию. И не все доносят свою мысль достаточно ясно, им она кажется понятной и без всяких объяснений. А иногда они бывают очень нужны. Ведь встречаются, мягко говоря, совсем неожиданные СМС, на которые даже не знаешь, как реагировать.

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Dzen

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Для создания этого материала были использованы следующие источники: user8551661 / Pikabu

А какое самое странное и забавное СМС получали вы? Или может отправляли? А в этих подборках сообщения оказались ну уж совсем непредсказуемыми:

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