15 СМС-переписок, из-за которых не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться
В переписке иногда бывает трудно понять настроение человека. Мы ведь не видим выражения лица собеседника, не слышим интонацию. И не все доносят свою мысль достаточно ясно, им она кажется понятной и без всяких объяснений. А иногда они бывают очень нужны. Ведь встречаются, мягко говоря, совсем неожиданные СМС, на которые даже не знаешь, как реагировать.
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А для чего нужна пыль от маникюра? Очень интересно, кто в курсе, расскажите!
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А какое самое странное и забавное СМС получали вы? Или может отправляли? А в этих подборках сообщения оказались ну уж совсем непредсказуемыми: