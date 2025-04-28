15 смс, в которых собеседники могут слегка озадачить своей логикой
Увлекательные диалоги поджидают нас буквально на каждом шагу — особенно в интернете, где смс-переписок столько, что глаза разбегаются. Люди — существа непредсказуемые, и их логика порой заводит так далеко, что остается только изумленно перечитывать. Онлайн-общение — это не просто переписка, это настоящее приключение с поворотами сюжета, которые не придумает ни один сценарист.
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Переписок может быть просто уйма и на разную тему: