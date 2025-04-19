12 внезапных звонков и смс, которые перевернули все с ног на голову
Истории
42 минуты назад
Жизнь — непредсказуемая штука. Нагруженные повседневными делами, мы порой забываем об этом. А ведь иногда достаточно одного звонка или СМС, чтобы вечер перестал быть томным.
- Мне долгое время приходили сообщения с моим именем и признаниями в любви. Посмеялась, ответила незнакомцу, что я — не та, кому он пишет. Больше не писал. © Al_5555 / TikTok
- Наняли бригаду крышу перестелить. Они деньги взяли и исчезли. Муж дозвониться до бригадира не мог. Говорю: «Давай номер и засекай, через сколько секунд перезвонит». Беру и пишу: «Дорогой, почему трубку не берешь? Люблю, целую. Жанна». Перезвонили через три секунды. © user1062835038131 / TikTok
- У моей подруги вообще был казус. Познакомилась с парнем, погуляли на улице и сильно замерзли. Разошлись по домам. Она решила набрать ему и спросить, как он дошел до дома.
Трубку взяла жена и сказала, что дошел нормально, но сильно замерз. Зачем давать номер и адрес, если ты женат? Жену позлить? © Татьяна / TikTok
- Звонок: «Свет, там на столе ключи забыл, возьми!» Подрываюсь, бегу — и вдруг до меня начинает доходить. Спрашиваю: «А ты кто?» А голос на том конце провода: «Да это же я, Слава — муж твой!» Я как бы Света, но никакого Славу не знаю и замужем не была. © dy01fptymd1v / TikTok
- Моему 16 летнему сыну написала девушка 18 лет, представилась его сестрой по отцу. Фото выслала — похожи очень. Говорю мужу: «Иди сюда, отец, признавайся, когда успел?» Оказалось, что эта девушка — дочка младшего брата. Мой муж из многодетной семьи. Разборки из-за этой ситуации дома были недетские. © user5418161158621 / TikTok
- Поссорилась с любимым и удалила его номер. Потом передумала и начала ему названивать, а он не берет трубку — никакой вообще реакции. Где-то через пять часов трубку взял другой мужчина и попросил дать ему поспать. Оказалось, я все это время звонила на чужой номер. © Наталья / TikTok
- 15 лет назад иду с суток уставшая, и вдруг звонок: «Тань, ты где?» Меня не смутило, что меня зовут Наташа, ответила, где я. Теперь этот незнакомец мой четвертый муж. © grisha / TikTok
- Время уже 0:20. Звонок с незнакомого номера, следом — еще один и еще один. Не отвечаю. Вдруг сообщение в мессенджер: «Мне дали ваш номер, запишите меня на ногти на 8 или 9 утра. Почему вы мне не отвечаете? Еще рано, чтобы спать, ответьте!» Через минуту эти сообщения удаляются. Вот и вопрос: неужели такие клиенты действительно думают, что их запишут на процедуру с таким отношением? © nails_haven.nsk
- Меня вчера разбудил звонок на телефон. Беру трубку, там девушка что-то быстро тараторит. Ничего не поняла. Попросила остановиться и заново все сказать. Оказалось, она хотела предложить работу. Я вежливо отказалась, поскольку уже работаю. Но девушка очень настойчиво просила поговорить с директором, чтобы обсудить условия, которые они готовы предложить. Я ответила, что не рассматриваю сейчас предложения и мне неинтересно.
Вдруг слышу в трубке мужской голос, видимо директора. Девушка извинилась и попросила подождать минуту. И в этот момент я услышала просто шедевральный диалог:
— Она не рассматривает предложения.
— Так предложи ей денег, пусть подъедет.
— Она, видимо, спит.
— Тогда пошли ее лесом. Мне зачем сотрудник, который будет спать в субботу до 11 утра? © hantunuk
- Познакомилась с парнем на улице. Обменялись номерами, но он так и не позвонил. Решила позвонить ему сама. Звоню, а отвечает девушка. Я спрашиваю про него, а она говорит, что такого не знает. Выяснилось, что он дал мне не свой номер. Я расстроилась и почему-то даже расплакалась от обиды прямо в трубку незнакомке. Она оказалась очень доброй девушкой и начала меня успокаивать. Разговаривали долго. Она много шутила, и настроение поднялось почти сразу. Благодарна ей за поддержку. © RemoveMost541 / Reddit
- На заводе была экстренная ситуация, и меня попросили остаться на ночную смену до утра. Я мужа предупредила. А у него возник вопрос по поводу детей, и он позвонил в час ночи. Единственный телефон в цехе поднял тот, кто меня не видел — сотрудник с другого участка. Он сказал моему супругу, что я работала в первую смену и сейчас меня в цехе нет. Долго потом пришлось объясняться. © Олива / TikTok
- Поссорились с сестрой и долго не общались, а она у меня любитель с разных номеров писать. Все номера не упомнить. И тут мне какой-то неизвестный номер начал со всеми праздниками поздравлять. Фотки нет. Слова прям в ее стиле. В один из дней звонит и молчит в трубку, а затем бросает. Ну я психанула и написала ей: «Ты глупая?» А мне в ответ: «Ирочка, почему? Я тебя обидела чем-то?» А потом оказалось, что это новый номер моей свекрови. Было стыдно очень.
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