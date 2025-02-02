15+ переписок, финал которых даже представить было сложно
В наше время сложно представить жизнь без мессенджеров, ведь мы переписываемся в них по работе, учебе и просто, чтобы оставаться на связи с близкими. Кажется, что люди уже привыкли к бесконечному потоку уведомлений в чатах. Но иногда среди них попадаются такие сообщения, что действительно сложно сдержать эмоции.
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Кстати, у нас есть еще одна подборка случаев, когда переписка приняла неожиданный поворот.
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Переписка в мессенджерах давно стала неотъемлемой частью нашей жизни, а забавные сообщения — ее приятным бонусом. А в комментариях на сайтах остроумию некоторых людей можно даже позавидовать.