18 СМС-переписок, в которых напряжение можно ножом резать

Народное творчество
1 день назад

Иногда одно сообщение может разорвать чат похлеще, чем финал триллера. В этих переписках — все: недосказанность, неловкость, гениальные отмазки и диалоги, в которых электрический разряд между словами чувствуется физически. Герои этих сообщений явно не рассчитывали на спокойную беседу, а мы — на такое удовольствие от чтения.

1.

Для создания этого материала был использован источник: Vespasian1979 / Pikabu

2.

Для создания этого материала был использован источник: Улица Мемов / Telegram

3.

Для создания этого материала был использован источник: Papey.***** / Pikabu

4.

Для создания этого материала был использован источник: Papey.***** / Pikabu

5.

Для создания этого материала был использован источник: © deddi_fyl

6.

Для создания этого материала был использован источник: Papey.***** / Pikabu

7.

Для создания этого материала был использован источник: Igor1984i / Pikabu


8.

P.S. С котиком все хорошо!

Для создания этого материала был использован источник: elChupaChabra / Pikabu

9.

Для создания этого материала был использован источник: PROKREATIW / Pikabu

10.

Для создания этого материала был использован источник: user9447770 / Pikabu

11.

Для создания этого материала был использован источник: Sea.Urchin / Pikabu

12.

Для создания этого материала был использован источник: CBEPX*** / Pikabu

13.

Для создания этого материала был использован источник: levanova03 / Pikabu

14.

Для создания этого материала был использован источник: varantt / Pikabu

15.

Для создания этого материала был использован источник: Denizak / Pikabu

16.

Для создания этого материала был использован источник: VerhovniyMemolog / Pikabu

17.

Для создания этого материала был использован источник: BabushkaTatti / Pikabu

18.

Для создания этого материала был использован источник: varantt / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее