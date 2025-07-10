18 СМС-переписок, в которых напряжение можно ножом резать
Иногда одно сообщение может разорвать чат похлеще, чем финал триллера. В этих переписках — все: недосказанность, неловкость, гениальные отмазки и диалоги, в которых электрический разряд между словами чувствуется физически. Герои этих сообщений явно не рассчитывали на спокойную беседу, а мы — на такое удовольствие от чтения.
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А в этих переписках вы найдете настоящих мастеров юмора и сарказма: