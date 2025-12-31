12 застольных традиций из разных стран, которые удивят любого

В Турции гостеприимство возведено в абсолют. Если вы вежливо отказались от угощения с первого раза, это не значит, что хозяин действительно принял ваш отказ. Напротив, это начало тонкого социального танца.

Первоначальный отказ — это дань вежливости, демонстрация того, что вы не обременяете хозяина. Настоящий хозяин никогда не примет этот отказ сразу. Он будет предлагать угощение снова и снова, иногда до трех раз, с теплой улыбкой и настойчивостью. Зачастую хозяин все равно принесет угощения, даже если гость уверяет, что больше в него не влезет ни глоточка, ни кусочка.

Кстати, оповещать о намерении покинуть гостеприимный дом лучше примерно за полчаса — дорогого гостя ни в коем случае не отпустят без еще пары кружечек чая.