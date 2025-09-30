15 национальных блюд, у которых, по словам очевидцев, ужасный вид, но божественный вкус

В Греции, на полуострове Кассандра в городке Ханиоти я ела самую вкусную индийскую еду в местном семейном индийском ресторане.



Там курицу Тикка Масала подавали: рис в отдельной мисочке, мясо в соусе отдельно и лепёшки наан.



С тех пор много воды утекло, и я заказывала Тикку Масала в других ресторанах, но всё было не то. И вид подачи блюда всё вместе - не то, и специи были не те.

А ресторана того уже и не существует, хорошо хоть тёплые воспоминания остались:)