В Греции, на полуострове Кассандра в городке Ханиоти я ела самую вкусную индийскую еду в местном семейном индийском ресторане.
Там курицу Тикка Масала подавали: рис в отдельной мисочке, мясо в соусе отдельно и лепёшки наан.
С тех пор много воды утекло, и я заказывала Тикку Масала в других ресторанах, но всё было не то. И вид подачи блюда всё вместе - не то, и специи были не те.
А ресторана того уже и не существует, хорошо хоть тёплые воспоминания остались:)
15 национальных блюд, у которых, по словам очевидцев, ужасный вид, но божественный вкус
Многие из нас прекрасно знают, что не стоит судить книжку по обложке. Кадры из этой подборки показали нам, что еду тоже необходимо оценивать не только за подачу. Пользователи сети поделились фотографиями кулинарных шедевров, которые выглядели достаточно экстравагантно, а порой и просто неаппетитно. Но иногда нужно просто забыть о предубеждениях и убедиться, что под неприглядной оболочкой может скрываться настоящий гастрономический триумф.
«В Турции увидела деликатес — овечьи шкуры с запахом. «Фу!»
- Но тут продавец открывает шкуру, а там белый сыр «Тулум». Оказался одним из самых вкусных, что я пробовала! А в шкурах его хранят специально — для созревания.
«Нам подали такую закуску в индийском ресторане. Это пикули из манго»
«Получил еду от благотворительной организации. Похоже на полуфабрикат»
- Это что, целая буханка индейки для нарезки? © heavymetalshirt / Reddit
«Что это за штуки на моем брискете?»
- Боже, пожалуйста, пусть это будет просто чеснок! © terrorcotta_red / Reddit
«Клиентка угостила мою девушку, но не уточнила, что это, и как правильно это есть»
- Это Поха Чивда. Индийская несладкая закуска. Поха — это рисовые хлопья, смешанные со специями, арахисом, кокосом и т.д. © trivialimagery / Reddit
«Я в корейском ресторане, и боюсь спросить, что это»
- О, мои соседи-корейцы такое делали! "Это ячменный чай! Мне так и не понравилось. © AdDramatic5591 / Reddit
«Мы в азиатском ресторане. Только сели, а владелец вынес нам это. Совершенно бесплатно»
- Это похоже на вариацию японского окономияки. Даже в Японии в разных регионах готовят его по-своему. Например, окономияки по-хиросимски уникально тем, что в него добавляют лапшу. К тому же, «окономияки» дословно переводится как «лепешка с тем, что вам нравится» (или «жареное с тем, что вам по душе»). Вполне возможно, в ресторане просто были лишние ингредиенты, поэтому из них приготовили окономияки. © valfsingress / Reddit
«Я попробовала этот десерт в Испании. Хочу приготовить его дома»
- В меню это блюдо называется coca salada con chocolat y sal (соленая кока — лепешка с шоколадом и солью). Это довольно распространенный вид лепешки в Аликанте (где, как я предполагаю, находится это заведение). Сверху может быть растопленное темное шоколадное пралине, либо настоящий ганаш. Все это приправляется небольшим количеством оливкового масла и морской солью. © Garconavecunreve / Reddit
«Один из самых вкусных десертов, которые я пробовал. Ел его в Греции. Уже несколько лет мучаюсь»
- «Понятия не имею, что это, но теперь тоже мечтаю о нем!» © ObsessivlyObsessed / Reddit
- Возможно, что это пудинг махалябия или мухаллеби. © fl0nkle / Reddit
- Я думаю, что концепция определенно та же самая! Мне кажется, что желтый слой — это какая-то разновидность заварного крема, смешанного с более легкими сливками для создания воздушной текстуры. Возможно, это был авторский взгляд шефа на традиционный десерт! © Beesss123 / Reddit
«Мой друг угостил меня без всяких объяснений. Сверху присыпано корицей, а на вкус похоже на банан с печеньем»
- Похоже на персидский рисовый пудинг. © atomic_golfcart / Reddit
«Заказала индийскую курочку — баттер чикен. Положили еще что-то вот в таком контейнере»
- Похоже на халву — сладкое блюдо, приготовленное из манной крупы, топленого масла, сахара и специй. © Clear_Sprinkles_483 / Reddit
«Персидская кухня. Вот что я нашла в своем блюде»
- Похоже на сушеный лайм или сливу. © DanLikesFood / Reddit
«Что это нечто делает в моем супе фо?»
- Это рубец — коровий желудок. © mrdeworde / Reddit
«Кто-нибудь знает, что это?»
- Это домашний жареный китайский хлеб, начиненный иберийским тартаром из сальчичона, рукколой и майонезом с тимьяном. © TinySpookyGhost / Reddit
«Пробовала это пару лет назад в Праге, кто-нибудь знает, что это?»
- Свичкова на сметане — это говяжье жаркое из филе в особом соусе. © GoonieFruit / Reddit
Фотографии реальных пользователей из нашей подборки подтверждают, что истинная магия кулинарии часто скрывается в традициях, ферментации и необычных сочетаниях, а не в идеальной подаче. Если вы вдруг столкнетесь с подозрительным на вид угощением в новой стране, не спешите отказываться. А какое «страшное» на вид, но вкуснейшее национальное блюдо пробовали вы?
