17 историй о том, как еда стала лучшим гидом по странам

20 продавцов вспомнили эпичных покупателей, которых из памяти никаким ластиком не сотрешь
Народное творчество
1 год назад
Когда мы отправляемся в новые страны, нас манит не только архитектура и пейзажи — настоящую душу места мы ищем... на тарелке! Ведь что может рассказать о культуре больше, чем ее кухня? Пользователи интернета поделились своими историями из путешествий, где местные угощения превратились в яркие воспоминания о поездке. Ведь еда — это не просто способ утолить голод, но и возможность познакомиться с традициями и особенностями места.
"Курица в соусе моле".
«Ирландский завтрак».
Нэнмен.
Говядина по-бургундски.
«Мускусные палочки из Австралии. Я знаю, что многие их не любят, но я их обожаю!»
Еда — это язык, который понимают все. Еще больше историй на эту тему в других наших статьях: