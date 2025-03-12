17 случаев, когда готовка еды оказалась, мягко говоря, запоминающейся
Истории
1 час назад
Порой готовка еды даже по проверенным рецептам превращается в целую историю. И что уж и говорить про блюда, которые готовятся впервые. Вот и герои нашей статьи могут многое рассказать о том, как они или их родственники однажды творили на кухне.
- Ночь, общежитие, резкий запах гари. Выбегаю из комнаты, а там сосед со сковородкой в руках, от которой жутко коптит. Как оказалось, пришел он среди ночи и пожрать захотел. В холодильнике была курица. Сырая. Собрался пожарить, а масла нет. И вдруг видит — банка жира стоит. И он его ложкой, ложкой и на сковородку. А оказалось, это не жир, а мед. Кто-нибудь жарил курочку на меду? Запах непередаваемый. © Mabpyxa / Pikabu
- Подруга моя умеет готовить и делает это шикарно. И вот однажды приготовила она говядину. Муж съел, но начал выделываться на тему «у мамы было по-другому». Пару раз она запаривалась и готовила иначе, но все равно оказывалось не так. А потом сходили в гости к его маме. Оказалось, говядина у нее была свининой. © Ancient.Silence / Pikabu
- В первый раз, когда я пекла домашнюю пиццу, то вместо пергаментной бумаги я взяла вощеную. Корж полностью прилип к бумаге и был совершенно несъедобен. Я потратила несколько часов на приготовление теста и была так расстроена, что испортила его. И я помню, как мой парень в то время пытался утешить меня, говоря, что она все еще съедобна. И отколупывал начинку вилкой с абсолютно серьезным лицом. © Babsalo7 / Reddit
«Я попробовала приготовить банановый торт на день рождения моей мамы».
- Однажды я потратила почти целый день на приготовление соуса из свежих помидоров с моего огорода. Он был таким вкусным, и в качестве завершающего штриха я решила добавить молотого красного перца. Вот только я перепутала пакетики и бахнула туда смесь других приправ. Я точно плакала, когда выбрасывала все это. © soft_tooth / Reddit
- Я любил сладкое всегда, как и большинство детей. И нравилось мне что-нибудь себе вкусное готовить. Как только дома нет никого — что-нибудь обязательно замучу. И вот однажды я решил соединить 2 своих самых любимых и вкусных «блюда»: яичницу и сахар. Решил, что соль вообще невкусная и надо ее заменить на сахар. И только все замутил, как пришла мама с работы. Увидев, что я себе что-то увлеченно готовлю, сказала, что тоже проголодалась и с удовольствием присоединится к моей трапезе. Как же я был горд собой! Решил ей не рассказывать о своем рецепте, пусть насладится вкусом. В общем, это было невкусно! Мне не понравилось. Не пробуйте! Еле съел. А вот мама попробовала и только спросила у меня рецепт. Сказала, что это не так вкусно, как обычно, но съела все. И я так ей благодарен, что не отругала, что дала возможность попробовать. Ведь сам я лучше пойму, чем пытаться объяснить по невкусную соль. Но как она смогла это съесть... Родители — герои! © Prohozh / Pikabu
«Омлет, который я хотела приготовить, и омлет, который у меня получился».
- Я опытный кулинар. Но когда готовлю, обычно ничего не пробую. Однажды сделала Наполеон, остался заварной крем и я решила сделать корзиночки с кремом. Сверху добавила молотые орехи и миндаль. Съела пару корзиночек. Вкус показался очень пикантным. Пришла приятельница, угостила ее, она тоже отметила странный вкус. На следующий день муж их тоже попробовал. Я:
— Зубы два раза чистила, а все равно какой-то странный привкус во рту, ты не находишь?
— А что здесь?
— Миндаль!
— По-моему, это не миндаль.
Я нахожу ту банку, а там нарезанный тонкими пластинами сухой чеснок, а не миндаль! Потом еще пару лет вспоминал те тортики с чесноком. © Irina Widmer
- Лет в 13 собиралась приготовить на новогоднее застолье какое-то блюдо по рецепту из газеты. В мечтах я поражала родню своими кулинарными талантами. В реальности дело застопорилось на моменте приготовления соуса. Не помню подробности, но вроде там нужно было яблоки бросить в молоко и сварить на медленном огне. Тетка долго ржала над свернувшимся нечто в кастрюльке, а мне так обидно было! Я ведь точно по рецепту все сделала! Рецептам из газет с тех пор не доверяю, из интернета тем более. © Hangover Unicorn / ADME
«Я попробовала приготовить японский хлопковый бисквит».
- Как-то раз варила компот из смеси клубники и вишни. Добавила гвоздичку, корицу. Запах стоял невероятный! Пришел любимый, спрашивает, мол, борщ готовишь? Я возмущаюсь, неужели по запаху не понятно, что это что-то сладкое?! Беру ложку, пробую. И правда, почти борщ! Крупнокристаллическая соль оказалась в такой же, как сахар, банке. Пришлось вылить. © Елена Смирнова
- Готовил подливу для ужина в доме моей сестры. Я подумал, что смогу улучшить вкус с помощью соевого соуса. Взял бутылку, похожую на домашний соевый соус. Оказалось, что это мексиканская ваниль. Случай с ванильной подливкой сохранился в семейном фольклоре. © jrossthomson / Reddit
- Мы с мужем смеемся над этим уже много лет. Я готовила лимонный пирог с меренгой в первый раз, и лимонная часть получилась идеально. Потом я не могла понять, почему мое безе не превращается в жесткие пики. А муж и спрашивает, мол, почему здесь зеленые пятна и что это за запах?! Оказалось, что винный камень (Cream of Tartare) и соус Тартар — это не одно и то же! © LveeD / Reddit
«Несколько десятков часов смотрели ролики о выпечке хлеба на закваске. Несколько недель с нетерпением ждали появления нашей первой буханки».
- Я вот недавно запеканку творожную делала. Все положила и решила положить в конце сахар. Взяла банку, начала насыпать, еще подумала, что какой-то странный сахар, наверное, сахар-песок. Подумала и забыла. Все смешала, уже хотела выпекать. Хорошо, что решила попробовать, а там соль аж на зубах хрустит, пришлось выкидывать. © Чеширри
/ ADME
- Перед новым годом решила, что надо побыстрее разморозить уток. 2 штуки не влезали в раковину на кухне. Так я положила их в ванну, включила воду и подумала, что через 5 минут приду и выключу. И ушла делать салат, ну и увлеклась. В итоге утки ко мне приплыли напомнить, что пора бы выключить в ванной водичку. Я час собирала воду и слезы от смеха. Муж припоминал потом частенько, как пришел с работы и увидел меня в воде, с утками, ржущую. © mouse.forever / ADME
- Решила мама научиться готовить борщ как свекровь. Но сколько она ни билась, у нее не получалось. Каждый раз от отца она слышала одно и то же: «По вкусу нормально, но не как у мамы». Так продолжалось несколько лет. Она уже утратила надежду. Но однажды папа попробовал борщ и сказал: «Вот он, тот самый вкус!» А на самом деле рецепт был все тот же. Просто мама случайно лук сожгла. © Renome / Pikabu
И вот еще несколько статей о запоминающихся блюдах:
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