15 мужчин, которые в одно мгновение из прекрасных принцев превратились в "нет, не мой вариант"
Истории
57 минут назад
Иногда мужчина не делает ничего откровенно плохого, но его слова, убеждения или поступки заставляют задуматься: а стоит ли продолжать с ним отношения? Закрывать глаза на такие сигналы — значит игнорировать собственный душевный комфорт. В этой статье — истории о мужчинах, с которыми наши мамы точно бы посоветовали нам не связываться.
- Мы долго не могли позволить себе свидание из-за финансовых трудностей. В кои-то веки выбрались с парнем в ресторан. Денег у обоих впритык, поэтому он предложил оплатить счет пополам. Ну ок. Сидим. Вдруг подходит к нашему столику фифа, вся в тату, и говорит: «Ой, вы такое что-то вкусное едите, можно угоститься?» Так мой додумался не только согласиться, несмотря на то, что я всем своим видом показывала, что мне это не нравится, но еще и принес ей контейнер, чтобы она могла взять еду с собой. А та заметила мое недовольство и прокомментировала:«Уй, какие мы злые», – после чего ушла с коробкой. После этого мне совсем не хотелось есть. А мой парень был искренне удивлен – он думал, что таким поступком произведет на меня впечатление. А мне было неприятно не то, что он поделился едой, а то, что он совершенно проигнорировал мой дискомфорт, не взглянул на меня, не посчитал нужным узнать мое мнение. Мне казалось, что меня просто не существует. © celticbutterfly / Reddit
- В очередной раз заполнила профиль в приложении для знакомств, полайкала парней – с одним совпали. Переписка началась как-то вяло, да и поздно уже было – спать хотелось. Ну, думаю, надо хоть немного пообщаться. Если ничего не делать, никого и не найдешь. Поговорили про питомцев, и понимаю – все, засыпаю. Пишу: прости, совсем вырубаюсь, доброй ночи, завтра напишу. А в ответ: "Спокойной ночи, дрыхнявочка". Все, переписке конец – не могу, перехотела. © Подслушано у девушек / VK
- Подруга выходит замуж, вся в предсвадебных хлопотах. И тут жених ей выдает: «Ты же к свадьбе сбросишь пару кило, да?» Она чуть не поперхнулась, мол, в смысле? А он продолжает: «Ну тебе же самой хочется, чтобы платье сидело идеально». Она тогда его и спросила: «А ты?» А он, не моргнув глазом, отвечает: «Ну, я же мужик, мне можно даже в мятом».
- До меня мой муж был женат на девушке, с которой встречался со школьной скамьи. Они вступили в брак совсем юными, сразу после института, а потом, через три года, ее внезапно не стало. Для него это была огромная трагедия. А еще через четыре года он встретил меня, мы поженились, сейчас у нас двое детей. На днях мы ужинали с друзьями, и кто-то поднял тему прошлых отношений. Я сказала, что не верила, что когда-нибудь выйду замуж, пока я не встретила своего мужа, и что чувствую себя счастливой. Спустя какое-то время он начал рассказывать о своей покойной жене, и вдруг сказал: «Если бы она сейчас зашла в эту дверь, я бы бросил все к ее ногам». В комнате повисло неловкое молчание. Мне казалось, что меня ударили в живот и разорвали сердце на куски. Чтобы не устраивать сцену, я просто засмеялась, но всем было понятно, что мне больно. Я не прошу его забыть ее, но если он до сих пор так себя чувствует, зачем тогда мы женаты? © No-Context7758 / Reddit
- Переехали с парнем в столицу. Квартира пополам, все пополам. Он спрашивает: "А если бы у тебя была своя квартира, ты бы пустила меня пожить?" Я ответила: "Да, а ты платил бы мне половину ипотеки или половину коммуналки?". Сказал, что я меркантильная. Поругались. © Подслушано у девушек / VK
- Коллега познакомила меня с сыном: такой хороший парень, а с девушками не везет. Встретились в парке. Гуляем. Он горестно вздыхает: «Давай кофейком тебя угощу, что ли». Шарится по карманам: «Ой, кошелек забыл, расплатишься?» Даю крупную купюру, а парниша берет и сгребает сдачу себе в карман.
- Алло, товарищ, это мои деньги!
- Ой, извини, я чисто машинально, ведь я всегда сам плачу за девушку! Ну что, пойдем?Ладно, отходим от киоска, он продолжает вещать. Когда он отвлекается на очередной глоток кофе, я вставляю:
- Деньги-то мои отдай!
- А разве я не отдал?
- Нет.
- Еще раз извини. Вот, держи.
И протягивает мне не всю сумму, а чуть меньше.
Я ему указала на это, а он разразился тирадой:
- Считать научись для начала! Я думал, ты человек, а ты такая же меркантильная, как и все! Хоть сотню, да урвать! © Voyager / Dzen
Я, извините, в ах#е от "сына коллеги"...Пусть ему и дальше "не везет" с девушками. Манька Кулачкова ему в помощь.
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- Наши отношения с парнем всегда были неровными, но в последнее время одна проблема окончательно исчерпала мое терпение — его хронические опоздания. Это не просто мелкая неприятность, а постоянный источник напряжения. Он всегда опаздывал — на встречи с друзьями, семейные мероприятия, ужины. Я старалась адаптироваться, напоминала ему, планировала с запасом, но ничего не помогало. Последней каплей стал семейный ужин, на который я просила его прийти вовремя, но он появился на час позже, даже не предупредив. Для меня это выглядело как неуважение к моим усилиям и чувствам. Когда я попыталась спокойно обсудить проблему, предложила простые решения, он лишь отмахнулся, сказав, что я преувеличиваю и пытаюсь его контролировать. © Flaky-Side5924 / Reddit
- После того, как я родила и меня выписали из больницы, вернулись с мужем домой, и он сообщил, что не может нести ребенка, потому что у него сильно болит нога. Хотя до того, как мы приехали, было все нормально. Он также не мог взять три пакета с продуктами. То есть всего спустя два дня после родов мне пришлось самостоятельно нести ребенка в автокресле и пакеты с продуктами на третий этаж. В тот момент я осознала, что я ему безразлична. Протянули с ним еще два месяца и расстались. © Не все поймут / VK
- Парень пригласил в ресторан, типа "особенный вечер", романтика, все дела. Я думаю: ух, кайф, наконец-то нормальный ужин без картошки фри и соусов из пакетов. Приходим, садимся, официант подает меню, открываю. Ну, цены конские, но раз зовет в ресторан, значит, готов заплатить. Ага, конечно. Я только начала выбирать, а он деловым голосом говорит: "Только давай в 3500 уложимся". Я просто опешила. Да уж, лучше бы в бургерную сводил, честное слово. Смотрю в меню – 3500 тут вообще ни о чем. Спрашиваю: "Может, тогда просто сходим в другое место?" — а он такой: "Ну мы же в ресторане, это же красиво". Да, красиво, особенно когда сидишь с пустой тарелкой и пьешь воду. И самый прикол в том, что себе он заказывает стейк за 2000. Типа – не отказывай себе ни в чем, но только на 1500. Короче, выбрала напиток, допила до дна и сказала, что мне пора. Пусть сам в свой бюджет укладывается. © Мамдаринка / VK
- Познакомилась в интернете с парнем, часами переписывались, словно нашла родственную душу. Решили встретиться. Приезжаю на встречу - никого. Жду полчаса, час - тишина. Пишу ему, он не отвечает. Ну я и ушла домой. А потом вечером приходит сообщение: "Это был тест, чтобы проверить твое терпение. Ты не прошла". Вот тут у меня реально подгорело. © Палата №6 / VK
- Почти семь лет жили с парнем, я правда его любила. Сделал предложение, я приняла, но решили, что свадьба как-нибудь потом. А потом мы поссорились, впервые так серьезно, он уехал, три дня не выходил на связь, затем приехал, плакал в машине и говорил: "Что же мы наделали, мои родители теперь тебя ненавидят. Нам не быть вместе!" Я сдержалась, просто ушла из машины, зашла в туалет и смыла в унитаз помолвочное кольцо. © user4705615 / Pikabu
- Муж отдал нашу собаку своим знакомым. Завели пса три года назад, а недавно он застудился и начал метить все вокруг. Сводили к ветеринару, узнали, что у него цистит. Это лечится, но не быстро. И вот прихожу домой, а нашего четырехлапого любимца нет и его мисок, лежанки, игрушек. И муж такой: "Кстати, я Кешу отдал. Сама посуди - у нас ремонт свежий, да и лечить его дорого. А ребята давно о такой породе мечтали". Забрала детей и съехала одним днем. А муж теперь удивляется, отчего с ним дети общаться больше не хотят и с чего жена так взбрыкнула.
- Вы не поверите, какой "мамкин бизнесмен" мне попался на днях. Познакомилась с ним в приложении, немного пообщались, позвал меня на кофе. Пришла, и он мне сразу не понравился, но я же воспитанная, не буду же я ему хамить или бросать сразу после встречи. Погуляли с ним еще часик, после чего он захотел меня проводить до дома. Стоим уже возле моего общежития и тут он достает каталог с косметикой и начинает мне ее продавать! А потом еще попросился со мной внутрь, чтобы другим девочкам впарить. © Не все поймут / VK
- В юности закрутила роман с мужчиной намного старше. А он еще и женат оказался. Но я тогда мыслила прямо как Карлсон, мол, это пустяки, дело житейское. И вот как-то сидит мой возлюбленный у меня дома, обсуждаем, как он уйдет от жены и будем мы с ним вместе чудесно жить. И тут он говорит: "А в гостиной мы твой дурацкий плафон снимем и повесим чудную хрустальную люстру". Я киваю и спрашиваю: "А какую? Где мы ее купим?" А он: "Зачем купим? У меня дома висит чудная, чешская, не оставлю же я ее своей мымре. И ручки дверные я к ней покупал. Тоже заберу". И вот как я представила моего зайку на табуреточке, люстру откручивающего, а потом с дверными ручками ковыряющегося, тут как-то вся любовь и прошла внезапно.
- Познакомилась я как-то с парнем, ему было 32 года. Начали встречаться, гуляли, ели пироженки в кафешке, в общем, все супер. Пошли мы с ним гулять в очередной раз и решили в кафе с шавермой зайти. Он что-то замялся перед входом, кому-то начал звонить. Я спросила: "Что случилось?". Он говорит: "Слушай, а ничего если мы за твой счет посидим? Просто мою зарплатную карту мама забрала. Она сказала, что я деньги не умею тратить, и когда мне что-то надо - я ей звоню и, если действительно трата нужная, мама мне переводит денег. Но сейчас она трубку не берет". © Radostnya / Pikabu
А вот подборка статей с другими историями о тех, с кем отношения не задались:
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