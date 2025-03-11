15 мужчин, которые в одно мгновение из прекрасных принцев превратились в "нет, не мой вариант"

Иногда мужчина не делает ничего откровенно плохого, но его слова, убеждения или поступки заставляют задуматься: а стоит ли продолжать с ним отношения? Закрывать глаза на такие сигналы — значит игнорировать собственный душевный комфорт. В этой статье — истории о мужчинах, с которыми наши мамы точно бы посоветовали нам не связываться.