15 человек, чья экономия порой переходит все границы
Истории
48 минут назад
Бывает, что ради заветной мечты нам приходится затянуть пояса и отказаться от лишних трат. Мы экономим на мелочах, копим на что-то важное и гордимся своей выдержкой. Но иногда бережливость превращается в настоящий квест, в котором люди готовы идти на самые неожиданные поступки. И порой это доходит до такого абсурда, что сложно понять — это гениальная находчивость или просто привычка жить на грани.
- Стала замечать, что в квартире вещи оказываются в разных местах: утром положила в одно — вечером оказались в другом. Потом как-то быстро стали заканчиваться шампуни и гели для душа. Даже думала, что муж по-тихому гуляет, но он молчит в тряпочку и не признается. И тут я узнаю, что его семья (мама, папа и сестра с хахалем) ходит к нам мыться, когда дома никого нет. А мы работаем допоздна. Так они решили на воде экономить. © Подслушано / Ideer
- Моя жена ужасно экономная. Говорит, что посуда прекрасно моется и в холодной воде. Она делает это, чтобы сэкономить деньги на коммуналке. Но когда тарелки мою я, мои руки замерзают, жир не отмывается, и потом я же еще и крайним остаюсь из-за того, что посуда плохо вымыта. © Japesthetank / Reddit
- Бывший муж планировал отметить день рождения с подчиненными. Я не успевала помочь, поэтому он попросил свою маму накрыть на стол. И тут приезжаю я и вижу коллег, которые сидят вокруг стола с одинокой миской салата из одуванчиков и офигевают. А свекровь невозмутимо выдала: «Вообще-то, это полезно, я нарвала их совсем недавно!» Ситуацию удалось спасти экстренным походом в магазин, но осадочек недоумения остался. © Подслушано / Ideer
- У нас есть знакомый — чудо какой экономный товарищ. Если идем куда-то, где есть детские билеты со скидкой, он не поленится потратить полчаса, чтоб уговорить кассира пустить его по детскому. Как-то он заказал себе маленькую порцию орешков. А когда они закончились, оказалось, что он с собой принес огромный мешок таких же орешков, и весь вечер подсыпал их к себе в пиалу, чтоб в кафешке втридорога не брать. © Тревожное Пирожное / ADME
- Племянница в письме заказала у Деда Мороза планшет. Когда в новогоднюю ночь она нашла его под елкой, радостно воскликнула: «Мама, смотри, сколько денег ты сэкономила!» © Подслушано / Ideer
- Когда мы убирались в доме отца, обнаружили там кучи и кучи пакетиков с сахаром и салфеток для рук, которые он принес из ресторанов. Он также делал лимонад из воды, лимонов и этих сахарных пакетиков, когда обедал вне дома. © SplendaSpice / Reddit
- У меня родители экономят — греют на плите в чайнике воду, чтобы помыть посуду. Все бы ничего, но бойлер на 100 литров включен круглосуточно. Думают, на плите дешевле воду нагреть. Ага. А то что горячая вода из бойлера все равно вся не расходуется, так об этом они не думают. © 2stepstothedream / Pikabu
- Сегодня в магазине кассирша взяла и сделала мне скидку для пенсионеров. Двоякое ощущение. Вроде и сэкономила, но появилось желание как минимум обновить гардероб. Девушка, 22 года. © Подслушано / Ideer
- Купили с женой беговую дорожку. Жена очень экономная. Мотивирую ее, говоря: «Когда тебе лень на ней заниматься, вспоминай, сколько она стоит». Бегает каждый день. © Палата № 6 / VK
- Муж очень любит свои вещи. Точнее не так: он не любит покупать новые вещи. Поэтому мне приходится постоянно что-то зашивать и с чего-то выводить пятна. Я не против делать все это на вещах, которые еще хотя бы не похожи на тряпку. Но есть такие экспонаты, что будь моя воля, я бы их сразу в мусорку отправляла. Его любимая рубашка, которая десять раз зашита, тридцать раз застегнута и такая протертая, что он скоро что голый, что в ней будет — не отличишь. Я мечтаю от нее избавиться. Я даже нашла, где купить похожую, но не дает, ответ на все один: «Да не выдумывай! Еще же можно носить!» Может, и можно, но не стоит. © Палата № 6 / VK
- У меня бабушка зачем-то постоянно выключает из розетки микроволновку, хотя она очень часто нужна. Каждый день, по несколько раз. Боролся с ней, но это бесполезно, максимум на неделю хватает, а потом снова берется за старую добрую экономию электричества. © kvigl / Pikabu
- Очень долго мечтала о своем автомобиле, и вот мечта свершилась. Купила в пятницу, выходные провела дома и только в понедельник, по пути на работу в автобусе, поняла, что что-то не так. Полный провал. Хоть на бензине сэкономила. © Подслушано / Ideer
- У нас был комплект хороших льняных простыней, которые порвались в сушилке. Мы решили попробовать быть более экологичными с использованием бумажных полотенец и разрезали испорченную простыню на 50 маленьких кусочков размером с ладонь. Они немного грубеют от такого использования, но мы просто бросаем их в стирку с белыми вещами, и отбеливатель делает их почти чистыми, но готовыми к следующему использованию. Из-за тех простыней мы уже более 2 лет не покупаем бумажные полотенца. © OXBau5 / Reddit
- В 1981 году я был подростком и, честно говоря, был на мели. Я пытался придумать способ заработать деньги. И тут в моей голове загорелась лампочка: деньги просто движутся, и если я смогу заставить их вернуться ко мне после использования, я больше никогда не буду на мели. Поэтому я взял фунтовую купюру и написал: «Если найдете, пожалуйста, верните по моему адресу и на мое имя». Я подождал 3 недели, и мне ее вернули. Я был взволнован, я думал, что взломал экономику, я сделал то же самое с другими купюрами, но больше их не видел. © MMW_Oxford / Reddit
- Я из большой семьи, у моей бабушки было более 40 внуков. На День благодарения моя мама складывала имена всех детей в шляпу, и каждая тетя вытаскивала столько имен, сколько у них было детей. Например, у моей мамы 4 ребенка, поэтому она вытаскивала 4 имени своих племянников и племянниц. Она покупала рождественские подарки только для этих 4 детей, чтобы вручить их на нашей большой семейной рождественской вечеринке. Так рождество стало намного более доступным, каждый ребенок получал подарок от дальних родственников, и подарки подбирались индивидуально для ребенка. © SassiestPants / Reddit
Экономия — это полезный навык, но важно не превращать его в цель жизни, забывая о комфорте и радости от жизни. Ведь иногда лучше потратить немного больше, чем потом сожалеть о слишком строгих ограничениях.
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