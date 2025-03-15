15 человек, чья экономия порой переходит все границы

Бывает, что ради заветной мечты нам приходится затянуть пояса и отказаться от лишних трат. Мы экономим на мелочах, копим на что-то важное и гордимся своей выдержкой. Но иногда бережливость превращается в настоящий квест, в котором люди готовы идти на самые неожиданные поступки. И порой это доходит до такого абсурда, что сложно понять — это гениальная находчивость или просто привычка жить на грани.