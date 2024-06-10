18 человек, жадность которых вышла из берегов и немного подтопила окружающих
Истории
2 часа назад
Экономные люди, которые не спускают деньги на ерунду, зачастую пользуются уважением окружающих. Но те, кто перешел тонкую грань между бережливостью и жадностью, вызывают лишь недоумение, ведь их поступки ни оправдать, ни объяснить порой невозможно.
- На корпоративе коллега Сергей подарил моей напарнице шоколадку. Она поблагодарила, положила в сумочку. Посидели, и вот собралась коллега домой. Тут Сергей на полном серьезе: «Ты куда? А шоколадку есть?» Коллега говорит, мол, дома съем, сейчас не хочу. И Серега ей: «Ты тогда отломай мне половину! Я думал, мы здесь ее вместе есть будем». Напарница в недоумении. Достает шоколадку, отламывает, протягивает Сергею. Уходит. Серега, поворачиваясь к нам, объясняет: «Я за нее деньги платил, значит, тоже имею право!» Начальник глянул на него и выдал: «Да-а-а, Серега, долго ты еще будешь неженатым ходить». © SamediGirl / Pikabu
- Встречалась с парнем, он все зазывал на шашлыки к себе во двор. Ну я однажды и согласилась. Пришли мы с ним на рынок в мясной отдел, и тут ухажер такой: «С тебя мясо, с меня — мангал с дровами!» Я растерялась, говорю, мол, у меня денег мало. А он, не смущаясь выдал: «Так сразу бы и сказала! Зачем мы тогда сюда пришли?!» Так противно и стыдно было перед самой собой, просто ужас. © IChungaChanga / Pikabu
- У меня один родственник зарабатывает нормально, но покупает только самые дешевые продукты, даже просроченные — так еще дешевле. Ходит в обносках. Но недавно его пробило на щедрость. Приехала к нему в гости с ребенком, а он мне торжественно вручил куртку для моего сына, в которой его сын ходил 30 лет назад. Кое-где ее поела моль, но это его не беспокоило. Насильно запихнул ее к нам в машину и очень просил вернуть, когда сын вырастет из нее. © Мама Дорогая / ADME
- Живу в небольшом северном городе, здесь многие хорошо зарабатывают. И как же бесит алчность людей! Им всегда всего мало! Чего в городе ни коснись, на все завышаются цены в 3-4 раза, и это не из-за проблем с доставкой, это просто накрутка! Я понимаю, что человек всегда ищет, как лучше себе жизнь обустроить, но должны же быть пределы! © Подслушано / Ideer
- У меня был парень жмот. Когда я приходила пить чай, я приносила к чаю все сама. Один раз не принесла. Попросила у него что-нибудь к чаю. Он сказал, что у него есть только сахар. Я подумала — не беда. Когда он доставал сахар, я увидела у него на полке шоколад, печенье , конфеты и еще много чего. Больше мы не встречались! © Анастасия Букаева / ADME
- Моя сестра покупала только одну лампочку, выкручивала ее и носила с собой в каждую комнату. © tox_shadowz / Reddit
- Недавно меняла в часах батарейку. Мастер озвучил цену, а потом еще три раза переспросил, согласна ли я со стоимостью работы. Я говорю: «Ну, конечно, согласна, меняйте, чего переспрашивать». А мастер мне: «Ну знаете, сейчас не поймешь, от кого что ожидать. Например, приходит старенькая бабушка и, не торгуясь, покупает самый дорогой замок, а приходит молодежь в люксе и не только выбирает самое дешевое, так еще и требует скидку». Тут зашел здоровый мужик, руки в золотых перстнях, цепь на шее. Перегибаясь через меня, протянул что-то мастеру. Мастер удивленно спросил: «Что это?» А мужик ответил: «Я вчера брал у вас пять ключей, теперь планы поменялись, два мне не нужны, верни 3 сотни». Мастер недоуменно: «Ну чек давайте тогда». Мужик раздраженно: «Нет у меня чека, мы тут на рынке все соседи, должны по-соседски поступать, забери свое, отдай мое». Мастер возразил: «Нет, это так не работает». Мужик начал возмущаться, орать, произошло маленькое павильонотрясение. Через минуту посетитель выскочил на улицу, хлопнув дверью так, что зазвенел весь павильон. А когда все стихло, мастер мне сказал: «Ну вот видите». © forest.river / Pikabu
- Оставил свою сеть Wi-Fi в квартире открытой. Я не возражал, если люди пользовались интернетом. Но потом какой-то умник переименовал ее и заблокировал. Я позвонил своему провайдеру, восстановил доступ, переименовал и закрыл. © RulerOfNyaNyaLand / Reddit
- Знакомая устроилась работать в магазинчик, где продавали корм для животных. Убеждала, что корм для кошек можно есть, и сгрызала за смену довольно много. Таким образом экономила на обеде. Причем она небедная тетенька. © Ольга Мариуц / ADME
- Однажды забыла у знакомой в гостях свитер. Долго искала, но смирилась. И вот вчера приезжаю на дачу к общей подруге, а хозяйка в моем свитере на пороге встречает. И давай хвастаться новеньким свитером, который ей якобы связала та самая знакомая. Было одновременно и смешно, и горько слушать ее рассказ про подарок, ведь этот свитер мне связала моя бабушка. Подруге ничего не сказала, но желание продолжать общение отпало мигом. © Подслушано / Ideer
- Отдыхала в турецком отеле. Про то, как некоторые туристы набирают полные тарелки еды, слышали многие. Но как-то я пришла на завтрак и увидела следующий уровень: семья сидела за столом, заставленным тарелками с бесплатными апельсинами. Они притащили ручную соковыжималку, давили сок и сливали добычу в пластиковые бутылки.
- У нас есть знакомый, чудо какой экономный товарищ. Если идем куда-то, где есть детские билеты со скидкой, он не поленится потратить полчаса, чтоб уговорить кассира пустить его по детскому. Как-то он заказал себе маленькую порцию орешков. А когда они закончились, оказалось что он с собой принес огромный мешок таких же орешков, и весь вечер подсыпал их к себе в пиалу, чтоб в кафешке втридорога не брать. © Тревожное Пирожное / ADME
- Во время отдыха наблюдала, как один европейский мужчина набрал много тарелок с едой, а потом втихаря сваливал их содержимое в сумку. Я такого за шведским столом еще не видала. Чтобы прямо тарелками. В сумку. © Маркони / ADME
- Я лох официально. Отец сказал, что нужно 150 тысяч на операцию. У него 50 было, 100 не хватало. Отдала ему все украшения, телик, еще с кредитки сняла. Ни документов, ни чеков не попросила. Пришла к нему домой через месяц — телик стоит. Папа говорит, деньги нашел, мол, спасибо, дочка, что не бросила. Украшения отдал, телик, сказал, друг подарил, чтобы не скучно было. Поняла, что бесплатно ему все сделали. © Подслушано / Ideer
- История времен моего студенчества, когда я работала и училась. Начальник был очень жадный, на 8 марта подарил 3 мелких корявеньких гвоздички. И вот еду я в метро с этим веником, женщины с хорошими букетами на меня косятся. Приезжаю в институт, мои однокурсницы увидели эту роскошь и давай ржать. Мне было стыдно. Я просто не догадалась, что вообще не надо было такой подарок в руки брать и позориться. Если мне сейчас мужчина дарит что-то подобное, например, пакетик леденцов, дешевую бижутерию, свечку-дракона в блестках, я просто вежливо отказываюсь. © Ладышева Карина / ADME
- Подруга развелась с мужем, осталась с двумя детьми детсадовского возраста. Муж от алиментов отнекивается всеми способами, с карты матери переводит по 4 тысячи в месяц. Когда она попыталась по-хорошему поговорить с мужем и объяснить, что это траты на детей, он ничего слушать не стал. После ей перезвонила свекровь и обвинила, что подруга, прикрываясь детьми, высасывает из их семьи деньги. Мне не понять, это же родные дети и внуки, вы не невестку наказываете, а детей! А муж с матерью на серьезных щах заявляют, что на детей этого достаточно, и больше не дадут, потому что подруга все прогуляет и на себя потратит. Мне интересно, люди такие тупые или просто жадные? © CatKate / ADME
- Подружку парень позвал в кино, но идти одна она не захотела. Позвала меня. А я ей: «Какое кино, у меня только сотка в кармане». А она: «Ой, он заплатит». Идем покупать билеты, она ускакала по телефону говорить. Парень стоит, мнется: «Мне не хватает на билеты». Отдаю ему сотку. На следующий день подруженция заявляет: «Он мне твои деньги вернул, но я их себе оставила. Ведь он же меня приглашал». Я ей: «В смысле?» А она что-то такое: «А? Да? Ха-ха!». И убежала. © Lialin / Pikabu
- У нас на работе есть своеобразная дама. Однажды она принесла два кусочка пахлавы и с видом королевы-матери принялась их резать на крошечные кусочки. Приговаривала: «Сейчас попьем чайку, девочки!» А девочек в комнате шесть человек. © Masik / ADME
Своеобразные коллеги встречаются не так уж и редко. Да что там говорить — люди с очень странной логикой могут оказаться и среди соседей, и среди родственников. И единственный выход — относиться к ним с юмором, а то с ума сойти можно.
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Про своеобращие. Если человек взял только для себя немного, но делится - это норм. Если всегда так, или на халяву, то это жадность.
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