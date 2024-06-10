18 человек, жадность которых вышла из берегов и немного подтопила окружающих

Экономные люди, которые не спускают деньги на ерунду, зачастую пользуются уважением окружающих. Но те, кто перешел тонкую грань между бережливостью и жадностью, вызывают лишь недоумение, ведь их поступки ни оправдать, ни объяснить порой невозможно.

Своеобразные коллеги встречаются не так уж и редко. Да что там говорить — люди с очень странной логикой могут оказаться и среди соседей, и среди родственников. И единственный выход — относиться к ним с юмором, а то с ума сойти можно.