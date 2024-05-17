17 эпичных соседей, с которыми что ни день, то новая канитель

Переехали мы какое-то время назад в купленную квартиру. От прошлых владельцев досталась душевая кабина в ванной. Жутко мне не нравилась, так что я ее тут же снесла и поставила обычную ванну. Встречаю соседку снизу (почему-то изначально мы ей не полюбились), она стала выговаривать, мол мы ее опять топим.

- В смысле топим? В смысле - опять?

- Ну у вас там душевая кабина постоянно протекает. Вот у Васи (прошлого владельца квартиры) тоже постоянно протекала, и он нас топил.

Говорю: "Не знаю, что и где протекает у Васи, а мы уже пару месяцев назад полностью заменили всю сантехнику".

Соседка моментально куда-то заторопилась и самоустранилась. Больше не лезла.