13 бортпроводников поделились секретами профессии, которые полезно знать пассажирам самолетов

Во время полета бортпроводники кажутся нам безупречно вежливыми, спокойными и всегда готовыми помочь. Но за этой профессиональной улыбкой и отточенными движениями скрывается масса интересных деталей, о которых большинство пассажиров даже не подозревает. Возможно, приведенные ниже инсайты помогут вам по-новому взглянуть на перелёты и понять, как на самом деле устроена работа в небе.