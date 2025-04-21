13 бортпроводников поделились секретами профессии, которые полезно знать пассажирам самолетов
Во время полета бортпроводники кажутся нам безупречно вежливыми, спокойными и всегда готовыми помочь. Но за этой профессиональной улыбкой и отточенными движениями скрывается масса интересных деталей, о которых большинство пассажиров даже не подозревает. Возможно, приведенные ниже инсайты помогут вам по-новому взглянуть на перелёты и понять, как на самом деле устроена работа в небе.
- Если стюардесса сидит в камбузе за закрытой шторкой, и вас разбирает любопытство или просто желание заглянуть туда, то знайте — скорее всего, в этот момент она ест или растирает болящие ноги, а вы ей мешаете своим присутствием. © ThisFAthrowaway / Reddit
- Если вы пользуетесь подушками и одеялами, которые выдают во время ночного полета, то помните, что они, скорее всего, не проходили никакой чистки после предыдущих рейсов. Так что лучше приносите свои. © wishiwasyou333 / Reddit
- Если во время взлета или посадки вы видите стюардессу, которая сидит в своем кресле пристегнутая и смотрит в пустоту, то знайте — в этот момент она моделирует в голове возможные нештатные ситуации и свою реакцию на них. Это называется «silent review», или «ревизия про себя». Так что, согласитесь, это не лучшее время, чтобы пытаться познакомиться с ней. © ZanyeZor / Reddit
- Если вы летите на самолете, где много свободных мест, и вас вдруг просят пересесть в другую часть салона, это делается не просто так — речь идет о безопасности. Дело в том, что самолет должен быть правильно сбалансирован. А это зависит от распределения багажа в грузовом отсеке, а также отчасти — от того, как расселись люди. Если в одной части соберутся человек 20 с достаточно большим весом багажа, а другая часть будет пустой, то это может повлиять на летные характеристики самолета. © Unknown author / Reddit
- Нам начинают платить только с того момента, как закрывается основная дверь самолета, и перестают — как только она открывается. Так что если рейс задерживается или кто-то по полчаса укладывает вещи и не может сесть, а остальные пассажиры уже раздражаются — поверьте, мы тоже не в восторге. Нам тоже не терпится начать зарабатывать. Так что заходите, убирайте наверх ваши вещи, садитесь — и полетели. © StuTim / Reddit
- Все туалеты в самолетах можно открыть снаружи — и это не секрет. Каждый пилот и бортпроводник знает, как это сделать, да и среди пассажиров наверняка найдётся пара человек в курсе. Так что прежде чем затевать в кабине что-то «нестандартное», стоит подумать дважды. © -eDgAR- / Reddit
- Честно говоря, я не думаю, что если кто-то забудет включить авиарежим, это сильно повлияет на полет — да нас особо и не волнует, если вы украдкой сидите в своем смартфоне. Просто имейте в виду: как только наберем высоту, сигнал пропадет, а батарея начнет разряжаться на глазах. © astroxo / Reddit
- Когда мы подходим к вам с напитками, не стесняйтесь говорить: «Можно банку колы, пожалуйста?» — именно банку, а не просто «колу». Вместо стакана льда и пары капель напитка вы получите и стакан со льдом, и целую банку. © VoxGens / Reddit
- Мы не имеем права раздавать пассажирам никакие лекарства, но на борту всегда найдутся средства, помогающие при аллергических реакциях, и нас обучают, как пользоваться ими при острых приступах. © drink****savepuppies / Reddit
- Также в самолете есть и аптечка для экстренной медицинской помощи, но она открывается только по разрешению командира и только если на борту есть человек с медицинским образованием. © Unblest_Devotee / Reddit
Летала пару раз в самолетах. Я маленькая, вес 45 кг. Мне в туалете самолета и одной-то места впритык, какие уж тут "нестандартные" действия 😅. Я понимаю, что самолеты и их конфигурации различаются, но со стороны моего личного опыта звучит смешно 🤭.
- Миф про «переработанный воздух» в самолетах — это именно миф. На самом деле вы дышите сжатым воздухом, который поступает снаружи. То есть, по сути, дышите свежим воздухом с высоты аж 10 тысяч метров. А если боитесь заразиться через вентиляцию — не выключайте, а наоборот, включайте ее на полную. Именно из нее поступает самый чистый и свежий воздух. © eschnell / Reddit
- Почти на каждом борту в туалете есть женские гигиенические принадлежности — на случай, если экстренно понадобилось в пути. Но даже если их там нет, не переживайте: у стюардесс почти всегда с собой есть запас. Многие из нас носят с собой отдельный набор на такие случаи и всегда рады помочь — мы прекрасно понимаем, как неудобно и стрессово может быть в полете. Кстати, тампоны отлично помогают при носовых кровотечениях, которые у многих случаются из-за перепадов давления! © drink****savepuppies / Reddit
- Я всегда стараюсь заранее узнать, есть ли среди пассажиров сотрудники авиакомпаний — особенно те, кто сам когда-то работал в экипаже. Такие люди для нас настоящая находка. Они проходят такую же подготовку, как и мы: знают, как действовать в экстренной ситуации — будь то проблемы со здоровьем, техническая неисправность или что-то другое. В случае чего они моментально становятся частью команды, включаются в процесс без лишних слов. Поэтому я всегда стараюсь знать, кто они и где сидят — это может сыграть большую роль. © Janice Bridger / Quora
- Мы знаем особый авиационный алфавит. Он используется во всем мире, что позволяет понять номер рейса или маршрут вне зависимости от того в какой стране и на каком языке говорят. Например: «А — альфа, С — Чарли, Т — танго», и так далее.
Супер-удобно, и никогда не приходится переспрашивать: «S как доллар или как С? Ой, не услышала, Б или П или В» © Анжелика Забавная / ADME
А прилетев наконец в пункт назначения и радостно заселившись в заранее выбранный отель, не спешите требовать луну с неба — еще угораздит попасть в перечень туристов, которые запомнились работникам гостиничной сферы своими чудаковатыми просьбами.