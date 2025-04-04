14 историй о туристах, которые запомнились работникам отелей своими странными просьбами

У нас просили капучино без кофе. Так что всё бывает.
А того, который пошел спать в кладовку, так вообще несложно понять, особенно если издалека ехал и жесть как устал.
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Гостиничный сервис порой творит настоящие чудеса, но некоторые гости явно проверяют персонал на прочность. Кто-то просит вид из окна поменять на более живописный, кто-то ожидает одеяла, уложенного «по фен-шую», а кто-то и вовсе требует луну с неба. В этой подборке – самые странные и забавные просьбы, с которыми сталкивались сотрудники отелей.
У нас просили капучино без кофе. Так что всё бывает.
А того, который пошел спать в кладовку, так вообще несложно понять, особенно если издалека ехал и жесть как устал.
А вот статья про то, как, наоборот, иногда сами гостиницы преподносят такие сюрпризы, что даже не знаешь, как на это реагировать.
Щас уже много где гостиницы пет-френдли. Я всегда боюсь, что кто-нибудь со змеёй припрётся.