14 историй о туристах, которые запомнились работникам отелей своими странными просьбами

Истории
1 час назад

Гостиничный сервис порой творит настоящие чудеса, но некоторые гости явно проверяют персонал на прочность. Кто-то просит вид из окна поменять на более живописный, кто-то ожидает одеяла, уложенного «по фен-шую», а кто-то и вовсе требует луну с неба. В этой подборке – самые странные и забавные просьбы, с которыми сталкивались сотрудники отелей.

  • Работаю в гостинице, однажды приехала семья – бабушка, дедушка и внучка лет семи – на пару недель к морю. Накануне отъезда они купили на рынке живого цыпленка, потому что девочка «очень просила». Ребенок сутки носился с бедной птицей по двору, а когда наигрался, семья решила просто от него избавиться. Ведь у них на следующий день самолет! Пришли ко мне с вопросом, куда бы пристроить цыпленка. Я была в шоке. Хорошо, что у соседа свое хозяйство – отдали ему, курица приняла малыша за своего. Но от такой безответственности осадок остался до сих пор. © Подслушано / Ideer
  • Работаю в гостинице, и однажды у нас жил гость, который обожал задавать самые неожиданные вопросы. «Откуда у вас матрасы? А подушки? Какого они размера?» – и так по каждому предмету в номере. Но это было еще полбеды. Если администратор не знал ответа, его ждал настоящий словесный ураган – да с таким напором, что даже самые опытные сотрудники иногда пускали слезу. © Virsh / Pikabu
  • Работала в отеле у реки возле плотины. Однажды гостья позвонила на ресепшен и попросила срочно связаться с городскими службами, чтобы они «выключили эти ужасные турбины». Ей, видите ли, хотелось спать с открытым окном, а шум воды мешал. © Puffonstuff / Reddit
  • Работала на ресепшене в отеле рядом с аэропортом. В тот день отменили кучу рейсов, и у нас не осталось ни одного свободного номера. Заходит мужчина, просит комнату. «Все занято, – говорю, – сможем устроить вас разве что в кладовке». А тот вдруг молча достаёт $50 и идет спать в кладовку. © ulyn / Reddit
  • Однажды гостья попросила приготовить «яичницу без яиц». Администратор, мягко говоря, удивился и переспросил, что это за блюдо такое новомодное. Ответ оказался гениален по своей незамутненности: «просто пожарьте мне помидоры». © druidwoman / Pikabu
Orsa Valdés
6 часов назад

У нас просили капучино без кофе. Так что всё бывает.
А того, который пошел спать в кладовку, так вообще несложно понять, особенно если издалека ехал и жесть как устал.

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  • Сезон, утро, жуткий завал – все горничные, охранники и парковщики нарасхват, второй администратор еще не вышел, а на регистрации бесконечный поток выездов и заездов, плюс время завтраков. В этот момент звонит гостья и требует срочно принести ей сахар. Понимая, что абсолютно все заняты, предлагаю два варианта: спуститься на стойку регистрации (запас сахара всегда есть) или подождать пару минут, пока освободится ближайшая горничная. Но нет, ее это не устраивает. Начинается какое-то безумие – она названивает мне каждые 20 секунд, а на пятом звонке внезапно начинает... петь песню о том, как ей нужен сахар. Это было довольно сюрреалистично. © Virsh / Pikabu
  • Мой дядя сопровождает туристов за границей. Однажды после тяжелого и полного активностей дня ему звонит туристка из его группы с вопросом: «А есть ли у вас плоскогубцы?». На часах – два часа ночи. Выяснилось, что плоскогубцы ей потребовались, потому что она забыла код на чемодане, и теперь не может ни переодеться, ни помыться. Искомый инструмент ей так и не нашли, но женщина все равно с утра вышла чистенькая, довольная и в новой одежде. Выяснилось, что она смогла отбить замок на чемодане старинной батареей. Вот это смекалка! © Палата №6 / Telegram
  • Работаю за границей в одном небезызвестном отеле. Два часа ночи, звонок из номера: «У вас тут все в старом стиле 90-х! Этот интерьер такой ужасный, что я просто не могу заснуть!» Человек всерьез потратил время, чтобы подробно описать мне, как сильно его угнетают мебель и декор. Ну что сказать… тяжело быть эстетом! © Подслушано / Ideer
  • Во время съезда фанатов «Властелина колец» в нашем отеле поселились "хоббиты". Они регулярно заказывали еду на эльфийском, звонили горничным с просьбой почистить их мантии и разгуливали босиком по всему зданию. © ******bees19 / Reddit
  • Работала в отеле, который стоял на сваях прямо над заливом — виды там были просто потрясающие. Однажды гостья позвонила на ресепшен с крайне необычной просьбой: попросила успокоить морских львов и приглушить прибой, потому что они слишком громкие и мешают ей вздремнуть. Так и быть, сейчас выключим звуки природы специально по вашей просьбе! © Stephanie Macey / Quora
  • Из всех странных ситуаций, которые случались со мной в гостиничном бизнесе, эта, пожалуй, запомнилась больше всего. Позвонила женщина, поинтересовалась наличием номеров, а затем уточнила, принимает ли отель животных. Да, конечно, у нас один из немногих действительно пет-френдли отелей в округе. Следующий вопрос был уже немного необычнее — какие именно животные разрешены? Ну, логично, что любые, которые не разнесут номер. Тогда она спросила, можно ли с козой. Я немного опешил, но, в принципе, если коза воспитанная и не жует одеяла, почему бы и нет. Женщина заверила, что ее коза хорошо дрессирована. Ну, ладно. Осталось только обсудить сумму депозита за животное— $30, но, учитывая, что это коза, возможно, чуть дороже. Все шло гладко, пока она вдруг не спросила: "А если коз будет семь?"
    На этом моменте я понял, что, наверное, пора предложить ей связаться с отелем, к которому прилагается хлев. © fraudisokay / Reddit
  • Когда я работал в отделе бронирований, некий гость как-то потребовал два смежных номера: один для себя, второй для своей... ручной обезьянки. Спать в одной комнате с ней он, конечно, не мог — это же было бы странно! © ******bees19 / Reddit
  • Работаю в отеле. Однажды с 5:30 до 6:30 утра помогал гостю выложить на снегу камнями "Выходи за меня", чтобы он смог торжественно подвести к окну свою девушку, когда она проснется. © Unknown author / Reddit
  • Однажды гость вызвал меня в номер, чтобы я склеил или скрепил степлером его черный галстук-бабочку — он умудрился разорвать его пополам. Вместо этого я просто принес ему запасной. © kunstlich / Reddit

А вот статья про то, как, наоборот, иногда сами гостиницы преподносят такие сюрпризы, что даже не знаешь, как на это реагировать.

Комментарии

Уведомления
Orsa Valdés
6 часов назад

Щас уже много где гостиницы пет-френдли. Я всегда боюсь, что кто-нибудь со змеёй припрётся.

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