Почему я решила, что ноги моей не будет на встречах выпускников

Отправляясь на встречу выпускников, мы предвкушаем душевный вечер, полный теплых воспоминаний. Однако наши ожидания оправдываются не всегда. Вот, например, героиня нашей сегодняшней статьи настолько разочаровалась в подобного рода мероприятиях, что решила впредь не собираться с бывшими одноклассниками ностальгии ради. Далее — ее рассказ.

Давным-давно один из моих любимых школьных учителей сказал: «Не понимаю, зачем люди ходят на встречи выпускников. Ладно, в первые пару лет это понятно: еще свежи воспоминания. Но спустя 10, 15, 20 лет — для чего? Неужели в жизни не происходит ничего приятного, раз человека так отчаянно тянет в прошлое?»

Я тогда была в 7-м класса. Мы с ребятами переглянулись в растерянности. Помню, что меня в тот момент посетила мысль: «Как так? Это же мои одноклассники. Я их вижу ежедневно. Чаще, чем папу, который работает до ночи. Мы с ними столько вместе переживаем». Вот мои лучшие подружки Ленка и Катька. С ними мы прогуливаем неинтересные уроки. И вообще в огонь и в воду вместе. Рядом мой сосед по парте Антон. Вечно списывает у меня контрольные и все равно не дотягивает до четверки. А передо мной сидит зеленоглазый Федька, который в меня влюбился. Нас всех столько всего связывает! И со многими мы доберемся вместе до выпускного. Да это уже родные люди. Как можно не хотеть с ними увидеться даже спустя полвека после выпуска?

Но вот прошло уже 12 лет с тех пор, как мы окончили школу. Осталась только легкая ностальгия по юности в целом. Прежние теплые воспоминания уже не заряжают, как раньше, а вызывают скептическую улыбку: ну да, было весело, но это давно прошло. Что-то вообще память стала переиначивать на свой лад, оставляя лишь очертания былого. А некоторые школьные воспоминания вообще будят чувство неловкости. Например, как я впервые сделала макияж, пытаясь быть модной, но лишь вызвала всеобщий смех. Или когда познала первый в жизни поцелуй с тем самым симпатичным одноклассником, и он оказался совсем не как в ромкоме. Встречать после стольких лет свидетелей своих первых позоров — это все равно что прийти на очную ставку с этим позором. Я уже давно выросла, стала самодостаточным человеком, многого добилась. Но вот я пришла на встречу с людьми, которые не знают моего пути. Не знают, как много испытаний мне пришлось пройти, какого успеха я достигла и чего он стоил, этот успех. В памяти одноклассников я будто навечно законсервирована в образе неуклюжей девчонки-ботанички. (Справедливости ради, в моей памяти они тоже остались детьми и подростками.)

И тут в ресторан вместо застенчивой девчонки заявилась солидная дамочка. Вокруг оказались такие же взрослые женщины и мужчины. Представительные, или, наоборот, слегка потрепанные жизнью. Прошло какое-то время, прежде чем мы окончательно узнали друг в друге тех самых одноклассников. Неловкость от долгожданной встречи и совместных смущающих воспоминаний прошла. И начался квест — выведать, что нового у бывших одноклассников и не хуже ли твоя жизнь, чем у них. К слову, я оказалась среди тех людей, которые в этом не участвовали. По крайней мере, мы так думали, что не участвовали. Сами-то мы дурацких вопросов не задавали никому. А вот участь допрашиваемых нас не обошла стороной. За общей трапезой кто-нибудь говорил что-то в духе: «Да ладно! Ты действительно там работаешь? Ну и сколько платят? А чего замуж до сих пор не вышла и не родила?» Больше всего в таких диалогах меня умиляло и раздражало одновременно, что, как бы высоко ты ни поднялся, одноклассники всегда отвешивали здоровенную ложку дегтя. Они как будто сканировали друг друга, пытаясь отыскать хоть какой-нибудь изъян даже в самой идеальной жизни. «Так, ну этот до сих пор директором не стал. У этой вроде все круто: дом, работа. К чему бы придраться? А, мужа нет. Да начнутся голодные игры!»

Впервые придя на встречу выпускников, я оказалась на настоящем экзамене. Мою жизнь разбирали на атомы дяди и тети, в которых я уже еле узнавала своих однокашников. Даже Ленка с Катькой, мои бывшие подруги, заваливали меня неловкими вопросами о личной жизни. И нет, это было не в духе посиделок в сериале «Секс в большом городе». Это были каверзные и местами язвительные вопросы. Мои когда-то лучшие подруги, с которыми мы 11 лет были неразлучны, вдруг стали чужими. Вместо того чтобы порадоваться встрече, они окинули меня оценивающим взглядом. Дамочки словно нарочно игнорировали светлую сторону моей жизни и тыкали в мои неудачи. Ленка вцепилась в своего мужа, Катька — в парня. И каждая всем надменным видом показывала, что ей повезло, чего не скажешь обо мне. После этого «теплого» вечера дома в голову так и лезли крамольные мысли: а вдруг в моей жизни все не так уж и правильно. Вон, Ленка уже 10 лет как замужем, детей нарожала. У Кати в следующем году свадьба. Даже моя первая любовь, Федя, и тот жену с собой притащил. А что у меня? Любимая работа? Ну и что? Что я с ней на пенсии делать буду? Она позаботится обо мне, когда будет плохо? Может, стоит что-то поменять?

Но позже другой голос в моей голове заглушил своего тревожного собрата: «Да что ты слушаешь весь этот бред? Да, у них есть супруги, у кого-то дети. Это здорово. Но и ты не отстаешь. Ты зато не пытаешься на небольшую зарплату выплачивать ипотеку. Тебе всего лишь 30 лет. И посмотри, как много ты успела сделать. Лучший университет, любимое дело, руководящая должность. В разъездах по миру постоянно. Да будет у тебя семья. В самый подходящий момент все случится, не торопи жизнь». Не буду врать, что вмиг успокоилась. Голос разума я послушала не сразу и после встречи выпускников еще долго не могла прийти в себя. Потребовались даже сеансы с психологом. Сейчас, спустя уже несколько месяцев, я понимаю, что этот вечер высосал из меня энергию. Люди собрались там не для того, чтобы вместе предаться самым теплым воспоминаниям о веселых школьных деньках. Они пришли посоревноваться. Но чем менее существенны их успехи, тем сильнее люди пытались уличить других в неудачах настоящего и даже припомнить промахи школьного прошлого. В этот момент я вновь вспомнила слова любимого учителя о встречах выпускников. И наконец-то с ним согласилась. Это действительно давно забытое прошлое, в которое нужно закрыть дверь. Лучше жить свою настоящую жизнь и получать удовольствие от сегодняшнего дня, чем подпитываться полустертыми воспоминаниями.

Бонус: какие бывают случаи на встречах выпускников

Была на встрече выпускников, 15 лет выпуска. Бывшие учителя поинтересовались, сколько зарабатываю. Ну сказала им. Они прибалдели от такой высокой суммы. И вдруг заявили: «А чего ж тогда только один ребенок, раз так зарабатываешь?» Я в ответ ляпнула, почему это они, абсолютно чужие люди, спешат распоряжаться моей зарплатой. Теперь я для них высокомерная хамка. © Подслушано / Ideer

20 лет выпуску. Нас приглашают на сцену рассказать о себе. Я, хихикая, становлюсь в шеренгу. "Замужем, двое детей", — улыбается первая одноклассница в микрофон. "Муж и доченька", — хвастает другая... В тихом ужасе соображаю, что говорить, если и не замужем, и деток нет. Тут подходит моя очередь, и я отмачиваю: "Мы все с благодарностью вспоминаем школьные годы, особенно уроки физики... А вот помните, случай был?" Фух, как-то выкрутилась. © tera_niva

Пошла на встречу выпускников, где присутствовал самый крутой одноклассник. Приехал на Infiniti, часы Rolex, весь такой на пафосе. Весь вечер многих ребят подкалывал, мол, они ничего не добились. Апогеем стала его фраза: "Да я еще в школе знал, что в люди только я выбьюсь!" Тут я не выдержала и спросила: "А поделись-ка, каково оно жить полностью в кредит?" И перечислила несколько фактов из его кредитной истории. Пристыдила нормально его. Да, я работаю в бюро кредитных историй. Пусть это непрофессионально с моей стороны, просто было противно наблюдать, как какой-то умник втаптывает в грязь нормальных ребят. © Не все поймут / VK

Я вернулась домой после встречи выпускников измотанная и расстроенная. Все мои бывшие одноклассники показались такими счастливыми и успешными. У них были прекрасные семьи, дети, высокооплачиваемые работы, но у меня почти ничего нет. Почему я не имею того, что имеют они? Или я сделала что-то не так? Почему не удалось найти стабильную работу или найти партнера для создания семьи? Мои мысли были полны самообвинений и внутренней неудовлетворенности. Я чувствовала, что моя жизнь застряла на месте, а время уходит. Когда я немного успокоилась, то поняла, что на встрече я могла увидеть лишь их внешний блеск. При этом я не знаю, что происходит у них внутри. Возможно, кому-то я также показалась успешной и счастливой, но ведь это неправда. Как говорит мой психолог: "Отстаньте уже от себя". © Карамель / VK