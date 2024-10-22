17 случаев, которые превратили вечер встречи выпускников в притчу во языцех

Люди относятся к встречам выпускников по-разному: кто-то с нетерпением ждет встречи, чтобы вспомнить школьные годы, поделиться успехами и посмотреть, как изменились одноклассники. А кто-то предпочитает оставить прошлое в прошлом, считая такие мероприятия парадом тщеславия, где вместо дружеского общения важнее пустить пыль в глаза. Стоит отметить, что тех, кто все же решается отправиться на подобные мероприятия, могут поджидать разнообразные сюрпризы.