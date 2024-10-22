Всё относительно. Если человек счастлив без мужа и детей — значит, у человека есть всё, в чём нуждается.
17 случаев, которые превратили вечер встречи выпускников в притчу во языцех
Люди относятся к встречам выпускников по-разному: кто-то с нетерпением ждет встречи, чтобы вспомнить школьные годы, поделиться успехами и посмотреть, как изменились одноклассники. А кто-то предпочитает оставить прошлое в прошлом, считая такие мероприятия парадом тщеславия, где вместо дружеского общения важнее пустить пыль в глаза. Стоит отметить, что тех, кто все же решается отправиться на подобные мероприятия, могут поджидать разнообразные сюрпризы.
- В школе очень переживала из-за мальчиков. Вроде и симпатию проявляли, но быстро сливались и начинали встречаться с моей подружкой. Комплексов было море. На встрече выпускников одноклассник разоткровенничался, что был в меня влюблен, но моя подруга сказала, что у меня очень строгий старший брат и, если кто ко мне подкатит, тому не поздоровится. Все его боялись и обходили меня стороной. Вот зачем она так?! Кстати, брата у меня никогда не было. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- К школьным годам отношусь спокойно: в классе травли не было, учителей-грымз вроде тоже, но и особого удовольствия не получала. На встречу с одноклассниками по разным причинам не ходила 8-9 лет. И вот как-то совпали звезды, что пошла. Была в восторге — вспоминали приколы, кто кому нравился или не нравился, ну кто-то хвалился собой, не без этого. Сейчас у нас есть группа, где можно проконсультироваться у юриста, оформить страховку с большой скидкой, отвезти/привезти груз. Встречаемся периодически семьями, не все конечно, но человек 10-15 от класса есть. © user4638130 / Pikabu
- До конца 9-го класса фанател от школы: благодаря замечательной классной руководительнице класс был очень дружный. Когда перетасовали по десятым классам, как-то резко связи все оборвались. Долгое время ходил на все вечера встречи — зашкаливало чувство ностальгии, и каждый раз уходил с испорченным настроением. Больше всего мне запомнился один вечер встречи. Вышли из школы, все обсуждают, куда дальше идем, выпендриваются как могут: «ой, там кухня не очень», «а там музыка отстой» и так далее. Настроение у меня портится. И в этот момент звонит приятель — бывший однокурсник, зовет в баню. Я с большим удовольствием объявляю одноклассникам, мол, вы идите, куда хотите, а я — в баню! До сих пор очень благодарен тому однокурснику за то приглашение. Компания была просто офигительная, познакомился с кучей народу. Мои лучшие нынешние друзья-подруги как раз «родом» из того вечера. В субботу удивлялись, что уже 17 лет знакомству, а как будто вчера было. В общем, можно сказать, то был лучший вечер встречи выпускников © Eugen.T / Pikabu
- Никогда не была на встречах одноклассников. То в другом городе жила после выпуска, то собираться перестали. Прошло много лет. И вдруг пришлось собраться по очень печальному поводу — не стало нашей одноклассницы. Договорились, пока есть у всех такая возможность, потом встретиться еще раз. Через неделю собираемся в каком-то веселом трактире. И как же это было замечательно! Увидеть всех, по видеосвязи добавить тех, кто в других странах. Это было 6 часов сплошной радости. Абсолютно работает магия восприятия всех как девчонок и мальчишек, потому что многих помнишь с первого класса, а они — тебя. Пока есть одноклассники, те, кто помнит тебя ребенком — ты вечно молод, потому что это не дядьки и тетки, а Санек, Олежка, Ксюха и Иришка. И если были до этого мысли — да зачем мне встречи одноклассников, вся эта сентиментальная ерунда с чужими людьми — то теперь сомнений никаких. Это действительно может быть потрясающе! © Coffeinum8 / Pikabu
- Девочка, с которой я сидел рядом в старших классах, всегда была робкой и тихой, длинные каштановые волосы, одни и те же джинсы и футболка каждый день. На встречу выпускников в честь пятилетия пришла горячая леди в черном, сапогах на высоком каблуке, крашеные светлые волосы, подстриженные бритвой... это была она. Никто не мог в это поверить. А мне повезло, что удалось узнать ее получше. Она всегда была очень классным человеком, но было приятно видеть, как она вышла из своей раковины. © batnastard / Reddit
- Была у нас в группе назойливая девочка, которая таскалась с пачкой каталогов. Сетевой маркетинг, ура-позитив, все дела. Над ней откровенно подшучивали. Так она и доучилась белой вороной. Через пять лет встреча выпускников. Звоним ей, чтобы пригласить и вдруг слышим какой-то незнакомый голос. Оказалось, что это был ее личный менеджер. Сказал, что она отдыхает на Карибах и не сможет присутствовать. © Подслушано / Ideer
- По поводу нашей встречи выпускников драма развернулась в соцсетях еще на этапе планирования. Один парень решил, что «официальная» встреча недостаточно хороша, поэтому он запланировал другую вечеринку и попытался переманить людей на нее. Возникла путаница, а потом и спор между организаторами комментариев на восемьдесят. Директору школы пришлось вмешаться. Все были в истерике. Так что если изначально я и подумывал пойти, то после этой ситуации решил, что люди не меняются и о всех, кто мне интересен, узнаю и так. © palookaboy / Reddit
- Организаторы нашей встречи придумали, что будет круто, если мы напишем на карточках со своими именами, чем занимались прошедшие десять лет. Карточки вывесили на огромном стенде, чтобы все могли почитать. На одной из картонок было написано: «Все десять лет выступала клоунессой в цирке. Сбежала от мужа с укротителем тигров. Открыла приют для брошенных хомячков». Подписано моим именем. Приятно, когда у тебя есть друзья. Особенно, если за десять лет они так и не повзрослели.
- В старших классах дружил с очень умным, но немного занудным пухляшом. После школы потерял его из виду, но увидел на встрече выпускников в честь десятилетия. Он был главной темой разговоров — высокий, похудевший, стал врачом. Пришел с женой-красавицей. Всем раздал визитки и приглашал в гости в свой загородный дом. Через какое-то время попытался с ним связаться. Телефон не отвечал. А потом наши узнали у его мамы, что никакой он не врач и даже не женат.
- На встрече одноклассников увиделась с девочкой, которая в школе была задирой и хулиганкой. Она много рассказывала о своей начальнице, как она ее боится. И тут я поняла, что она и тогда была и сейчас осталась всего лишь испуганным ребенком. Я выросла и обрела уверенность в себе, а она вот — нет. © FlippityMcBunnypants / Reddit
- Наша «королева» класса всегда с гонором заявляла, что лучше всех, и жизнь у нее будет как в сказке. И вот встреча выпускников, заходит наша Машка — вся такая улыбчивая, в норковой шубе в пол. Ну, думаем, сейчас, как всегда, расскажет, что в жизни все опупенно, а она
говорит, что не замужем, без детей, правда работает в банке начальником, ездит в путешествия часто в командировки, занимается йогой и не ест мясо. Мы с девками переглянулись — получается ей к сорока, а у нее ничего за душой нет. Какой смысл в норковой шубе и карьере, если ты одна? А потом мы от знакомой узнали, что она уже лет десять в отношениях с женатым мужиком. Он ей и карьеру «построил», и квартиру купил, и все оплачивает. Вот такая жизнь «как в сказке».
- Встречалась в школе с парнем, очень любила, мечтала стать его женой, несмотря ни на что. Он был из бедной семьи и это его очень смущало, поэтому отношения так ни во что и не переросли. Окончили школу, институты, но я все равно иногда заходила на его страницу в соцсетях. А он разбогател. И вот на встрече одноклассников, признался, что на все заработал и теперь меня достоин. А я что, а я уже замужем. © Подслушано у девушек / VK
- В старших классах вместе со мной училась одна стервозная девица. Не хотел идти на встречу выпускников из-за нее. Думал, что она может опять начать задирать меня и насмешничать. А она увидела меня, обрадовалась, сказала, что хотела увидеть меня больше, чем кого-то не было другого и вообще была очень милой, будто ее подменили. © thejayfred / Reddit
- Мой сосед по парте был из таких супер мотивированных типов, которым все удается — отличник, капитан хоккейной команды, талантливый музыкант. Через десять лет на встрече выпускников выясняется, что у него все предсказуемо — окончил несколько престижных учебных заведений, получает зарплату с множеством нулей, завидный жених. И при этом он казался очень несчастным. Прошло еще десять лет. Оказалось, что за это время ему все надоело, он развелся, продал дом и свалил из города. Купил ферму, разводит свиней, наслаждается природой. Абсолютно счастлив и доволен жизнью. © Unknown author / Reddit
- Мой отец пошел на встречу выпускников в честь 30-летия окончания школы. К нему подошла женщина, с которой у него был романчик и такая: «Эй, помнишь меня?» Он: «О, да! Как дела?» Она: «Хорошо. У нас есть 29-летняя дочь. Вот ее номер телефона, если захочешь ей позвонить». Сначала моей семье было тяжело. Все это произошло до того, как папа и мама познакомились, но все равно было трудно с этим смириться. Но мы решили встретиться с новой родственницей и посмотреть, что из этого выйдет. Она оказалась удивительной, с отличным чувством юмора и стала частью нашей семьи. © isisis / Reddit
- Спустя 10 лет решили наконец-то встретиться с одноклассниками. Устроили встречу выпускников в кафешке, пришла только половина класса. Кто-то хвастался дорогими часами, кто-то машиной, кто-то собственным бизнесом. У всех была своя минутка славы, чтобы рассказать о том, в чем они уже преуспели. И только я был человеком, которому действительно было чем хвастаться. Достал фотографию и показал трех своих сыновей, в шутку добавив, что собираюсь собрать целую футбольную команду. © Палата № 6 / VK
- Решили устроить встречу выпускников в новом модном ресторане, про который говорит весь город. Стол нам забронировала наша одноклассница, но задержалась на работе. В итоге, когда мы зашли внутрь, оказалось, что на телефон должно прийти смс с подтверждением брони. Пытались дозвониться до девочки, но она ехала в метро и телефон был недоступен. Объяснили ситуацию любезной администраторше и получили отказ, ведь они же не какая-то там забегаловка, а крутой ресторан с инновационными идеями. В итоге плюнули на эту распиаренную харчевню и пошли в соседнюю чебуречную. Посидели душевно, дешево и без понтов. Теперь собираемся только там, а в сторону того ресторана даже не глядим. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
А вот подборка статей о том, какие сюрпризы могут ждать нас при встрече с бывшими одноклассниками:
Комментарии
Сомневаюсь, что когда-нибудь попаду нa встречу выпускников. Ну если только по зуму (
Сочувствую людям, которые 20 лет ждали встречи выпускников что бы похвастаться и у них не получилось. Неудачники, бгг
/Табличка сарказм/