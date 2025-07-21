Организовать собрание, поняв, что детям нужно просвещение в базовых вопросах гигиены и физиологии, и порешать как его дать в соответствии с их возрастом— ❌ Собрать совещание на тему «Срам-то какой!!! Закладки!!! Караул» — ✅ Классика…
14 родительских собраний, после которых пьют валерьянку и учителя, и родители
Родительские собрания, кажется, не любит никто — дети дома старательно намывают посуду и полы, а родители неловко сидят за их узкими партами. И даже учителя порой не знают, чем может обернуться самая обычная встреча с родителями учеников.
- Пришла на собрание к дочери, а все мамы смотрят на меня так... изучающе, с интересом. Думаю, может одежду наизнанку надела? И тут подбегает подруга дочки, громко выдает: «Аленка сказала, у вас теперь крутая работа! Вы ночью уходите, а утром уже все готово и при деньгах! И поэтому вы ей куклу классную купили!». Тишина. Пришлось срочно пояснять: выступаю в стенд-ап! Сцена, шутки, клуб, все официально. Пару мам даже заинтересовались и захотели прийти на выступление. © Мамдаринка / VK
- В детстве я нашла у сестры какие-то странные штуки. Мягкие, продолговатые, плоские. Решила, что это новые закладки для книг, и принесла в школу хвастаться. Учительница заметила, отобрала и собрала экстренное собрание. На нем родителям пришлось обсуждать, почему прокладки у детей вместо книжных закладок. Мама говорит, что это было у нее самое веселое родительское собрание в жизни. © Не все поймут / VK
- Жена впервые за 3 года отправила меня на родительское собрание. Сижу там как белая ворона среди женщин. Классная завела дифирамбы: «Сашенька — невероятно способный и воспитанный мальчик». Сижу, улыбаюсь — мой пацан! И тут она внезапно: «Зря улыбаетесь. А теперь про вашего Сашу, Симонова. Отвратительное поведение, вчера плевался!» © ШКогвартс / VK
- В начале сентября у нас прошло первое родительское собрание. Год только начался, дети еще не успели накосячить — собрание шло мирно, пока не взяла слово мама новенького мальчика. «Меня категорически не устраивает ваш учитель английского! У него не британское произношение! Это неприемлемо!» Школа у нас обычная, не языковая. Учитель нравился детям, жалоб до этого не было. Но стоило одной завестись — и остальные родители подхватили: «Да, как так можно? Срочно менять!» За пару дней учителя уволили. Дети потом долго возмущались. Но кого волнует мнение тех, ради кого, казалось бы, все и затевалось? © macskas / Pikabu
- Сын (13 лет) прочитал «Героя нашего времени» Лермонтова, бегал по квартире в восторге, кричал: «Это гениально!» Потом сообщил мне, что он теперь будет играть в Печорина — я не поняла. А через месяц на родительском собрании внезапно узнала от других родителей, что чуть ли не половина девочек в нашем классе «влюблены» в моего Сережу. Нахожусь в легком шоке. © Палата № 6 / VK
- Сын ходит в ту же школу, куда я ходил 20 лет назад. Внутри ремонт, на входе турникеты, на окнах пластиковые окна, современный спортзал, в коридоре фонтанчики питьевые, все хорошо. Все хорошо. Но! Звонок остался тот же. Пока ждал начало собрания, два раза подпрыгивал от неожиданности. Ужасный оглушительный звук, к которому нельзя привыкнуть. Флэшбеки словил. © ice96rus / Pikabu
- На заре моей учительской карьеры, когда электронных дневников еще не было, ко мне на собрание 8-го «Б» зашел незнакомый мужчина. Представился как «папа Васильева» и сказал, что жена на совещании. Я удивилась — обычно приходила мама Миши, отличника. Папа сел, уткнулся в какие-то документы и почти не слушал. В конце собрания он спросил: «У сына есть двойки в четверти?» «Какие двойки? Миша ударник!» — ответила я. А через час мне позвонила мама Миши: «Извините, не смогла прийти. Что-то важное было?» «Как?! Ведь муж ваш был!» «Какой муж? Он в командировке!» Наутро все прояснилось. В школе был еще один Васильев — Антон, шестиклассник-двоечник. Его папа, опаздывая, спросил у учительницы, куда идти. Та, не зная о втором Васильеве, направила его в 8-й «Б». © NaginiSnake / Pikabu
- Мой муж пытался увести чужого ребенка из садика. «Смотрю — вроде Вадим. Зову, он не откликается. Ну я его за руку взял и повел». Как? «Да я запаниковал», — говорит. Воспитатель потом сказала, что он вообще в другую группу зашел. И теперь этот случай на каждом родительском собрании вспоминают. Имен не называют конечно, но я-то знаю, что это про нас. Сыну тогда уже три года было, муж с ним много времени проводил, так что не понятно, как это вышло. © Мамдаринка / VK
Проводил много времени — это, видимо, смотрел телевизор, находясь в одном помещении…
- Совет мужикам за 40 — ходите на собрания в детский сад. Столько внимания и теплоты от молодых мамочек вы больше нигде не получите. А если поможете с чисткой снега на площадке или принесете дрель, чтобы повесить табличку, то можете рассчитывать и на творожную запеканку со сгущенкой. © NeBudite / Pikabu
- Пpиходит сегодня жена с родительского собрания, дочь в 1 класс пошла. Рассказала следующее. Учительница задала тему: «Воскресный день в семье». К доске вызвала нашу Вику. Первый вопрос: «Чем занимается папа по воскресеньям». Вика отвечает: «Мой папа встает пораньше утром, садится за компьютер и весь день дотемна играет». Учительница надеялась на другой ответ, но тут весь класс начал тянуть руки и кричать наперебой — и мой папа, и мой, а мой и в субботу тоже играет... В классе сидело человек 7 отцов, одобрительно заулыбались. © Cool story / VK
Совет отцам за сколько угодно: если уж стали родителем, так будьте им. Не за запеканку и флирт на стороне, а потому, вы родитель.
- Всегда ходила на родительские собрания, затаившись в углу. Во-первых, чтобы не узнали, что я дизайнер — иначе сразу начнется: «Сделай школьный альбом! Нет, кружки! Нет, футболки!» А во-вторых, мой сын вечно попадал в истории. Вот и в этот раз вышла с собрания, мысленно готовя грозную речь. Но вечер был такой теплый, что я час бродила по улицам, остывая. Вернулась домой — сын уроки сделал, комнату убрал и с невинным видом спрашивает: «Ну, что там говорили?» Я вздохнула и сказала: «Классная тебя хвалила. Сказала, что ты стал вести себя тише, и просила передать спасибо. Я тобой горжусь». Его глаза округлились. И знаете что? Сработало лучше, чем все мои нотации. © ***Fox / Pikabu
- Пошла на родительское собрание. Учительница стала нахваливать отличников, в числе которых совершенно неожиданно оказалась и моя дочь. Она написала серьезное жизненное сочинение, и меня даже похвалили за ее хорошее воспитание. Дома я со слезами на глазах бросилась к дочери — как же я не заметила, как моя разгильдяйка стала ответственной ученицей! Меня встретили удивленным взглядом: «Мам, ты чего? Ну, подумаешь, загнала телегу про помощь людям и котяткам. Учителя это любят!» Юный психолог, блин. © Подслушано / VK
Мамкина циничная писака. Если бы в голове хороших мыслей не было, то никакую телегу бы она не загнала. Подростки)))
- Работаю в школе. Проводила родительское собрание, после подозвала маму одного мальчика. Говорю ей, что учительница языка и литературы жаловалась, что парень в конце 9-го класса по слогам еле-еле читает. Она советует ему книжки читать, хотя бы по программе. На что мама с гордостью ответила: «Я сама за всю жизнь две книжки прочитала, и те в школе! Не нужно ему на эту дребедень время тратить, и так проживет». © Подслушано / VK
- Был я на родительском собрании у племяшки. Психолог вместе с классной завели пластинку: интернет — зло, игры — зло. Родители сидят, устало кивают. В конце классная решила похвалить Инжу (мою племяшку): «Вот, образцовый ребенок! Телефон — только позвонить, планшет — одноклассникам, а сама — на улицу играть!» Потом ко мне: «Вы, наверное, тоже в соцсетях редко бываете?»
«Да я там целыми днями», — говорю.
«А кем работаете?»
«Специалистом по соцсетям»
Классная помрачнела, будто я ей весь вечер испортил и отправила всех по домам. © Zomba / Pikabu
А вот и еще несколько наших подборок историй — о полной самых разных впечатлений жизни родителей и детей:
Комментарии
Было смешно, когда на собрании классная, смущаясь, сказала, что у нас в классе старшего девочки ведут себя крайне агрессивно и страшно матерятся и вообще ругаются, и между собой, а на мальчиков вообще чуть не бросаются. Этот слом шаблона мам "умниц и отличниц" 🤣🤣🤣🤣 И да, отличницы среди них есть, но вот поведение такое.
Знакомая мама двойняшек (мальчик и девочка) жаловалась, что а их мат.классе девочки себя ужасно ведут и что сын просит перевести его в другой класс. Рассказала об этом подруге, у которой дочь учится в этом классе. Та вскинулась "Это тебе, наверное, мама мальчика говорила! На самом деле девочки там ангелы, а мальчики - шпана!!!". Я ржу, говорю, что у той мамы и девочка, и мальчик. Она такая "тогда знаю, о ком ты! Так вот ее дети всех достали: больше всех знают и постоянно хотят отвечать! Всех достали!".
Меня н.а родительском собрании в саду бесило, что сначала нам по бумажке воспитатель зачитывает полчаса какие-то прописные истины, про пользу чтения, или про режим дня и т.д., потом для родителей проводят какую-нибудь игру на знание русских сказок, и только в самом конце 5-10 минут обсуждают насущные вопросы, непосредственно касающиеся детей. Час прошел и ни о чем.