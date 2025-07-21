14 родительских собраний, после которых пьют валерьянку и учителя, и родители

Было смешно, когда на собрании классная, смущаясь, сказала, что у нас в классе старшего девочки ведут себя крайне агрессивно и страшно матерятся и вообще ругаются, и между собой, а на мальчиков вообще чуть не бросаются. Этот слом шаблона мам "умниц и отличниц" 🤣🤣🤣🤣 И да, отличницы среди них есть, но вот поведение такое.



Знакомая мама двойняшек (мальчик и девочка) жаловалась, что а их мат.классе девочки себя ужасно ведут и что сын просит перевести его в другой класс. Рассказала об этом подруге, у которой дочь учится в этом классе. Та вскинулась "Это тебе, наверное, мама мальчика говорила! На самом деле девочки там ангелы, а мальчики - шпана!!!". Я ржу, говорю, что у той мамы и девочка, и мальчик. Она такая "тогда знаю, о ком ты! Так вот ее дети всех достали: больше всех знают и постоянно хотят отвечать! Всех достали!".