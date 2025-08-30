Как на самом деле выглядели 19 красавиц прошлого, от которых мужчины теряли голову, а поэты слагали о них легенды

Мы привыкли судить о красоте прославленных женщин из прошлых эпох по фильмам и сериалам. При этом на полотнах современников многие из них выглядят совершенно иначе. Мы решили попросить ИИ нарисовать этих дам по сохранившимся описаниям их внешности, и некоторые результаты нас, мягко говоря, озадачили.

Сафие-султан

Маргрете I

Джиневра де Бенчи

Лиза дель Джокондо

Жуана Португальская

Маргарита Австрийская

Каролина Матильда Великобританская

Жозефина де Богарне

Мария Тюдор (королева Франции)

Хуана I Безумная

Диана де Пуатье

Анна де Пислё

Габриэль д’Эстре

Вероника Франко

Елизавета Батори

Барбара Вильерс

Екатерина Брагансская

Франсуаза-Атенаис де Монтеспан

Клер-Клеманс де Майе

Все изображения женщин с пометкой «В жизни» созданы нейросетью на основе исторических описаний из различных источников (сохранившихся воспоминаний современников) и не являются реальными портретами.

Внешность какой известной красотки удивила вас больше всего? Может, кто-то и вовсе не заслуживал восторгов современников? Делитесь в комментариях.

perfect.lucky
2 часа назад

ИИ пока не может даже достоверно "предсказать" внешность человека по его детской/подростковой фотографии. Такие эксперименты проводились, и не раз. Ну совсем не совпадает результат от ИИ с "текущей" внешностью экспериментаторов. А вы тут на серьезных щах по описаниям и портретам претендуете на "всамоделишный" результат?!

Конфуз
1 час назад

В жизни - это типа смотались в прошлое и сфоткали?

Деточки, даже в самих ИИ пишут, что ИИ придумывает

