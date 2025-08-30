Как на самом деле выглядели 19 красавиц прошлого, от которых мужчины теряли голову, а поэты слагали о них легенды
Мы привыкли судить о красоте прославленных женщин из прошлых эпох по фильмам и сериалам. При этом на полотнах современников многие из них выглядят совершенно иначе. Мы решили попросить ИИ нарисовать этих дам по сохранившимся описаниям их внешности, и некоторые результаты нас, мягко говоря, озадачили.
Сафие-султан
Маргрете I
Джиневра де Бенчи
Лиза дель Джокондо
Жуана Португальская
Маргарита Австрийская
Каролина Матильда Великобританская
Жозефина де Богарне
Мария Тюдор (королева Франции)
Хуана I Безумная
Диана де Пуатье
Анна де Пислё
Габриэль д’Эстре
Вероника Франко
Елизавета Батори
Барбара Вильерс
Екатерина Брагансская
Франсуаза-Атенаис де Монтеспан
Клер-Клеманс де Майе
Все изображения женщин с пометкой «В жизни» созданы нейросетью на основе исторических описаний из различных источников (сохранившихся воспоминаний современников) и не являются реальными портретами.
Внешность какой известной красотки удивила вас больше всего? Может, кто-то и вовсе не заслуживал восторгов современников? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько статей о красавицах прошлых веков:
Комментарии
ИИ пока не может даже достоверно "предсказать" внешность человека по его детской/подростковой фотографии. Такие эксперименты проводились, и не раз. Ну совсем не совпадает результат от ИИ с "текущей" внешностью экспериментаторов. А вы тут на серьезных щах по описаниям и портретам претендуете на "всамоделишный" результат?!
В жизни - это типа смотались в прошлое и сфоткали?
Деточки, даже в самих ИИ пишут, что ИИ придумывает