Посмотрите, как выглядели 16 дам прошлого века, чья красота неоспорима и сегодня
Не секрет, что идеалы красоты меняются с течением времени. Так, например, много лет назад люди восхищались очарованием танцовщицы Айседоры Дункан и умопомрачительной внешностью актрисы Глории Свенсон.
Эвелин Несбит
В свое время Несбит была успешной натурщицей и моделью. Ее обожали художники и фотографы, которые делали снимки Эвелин для журналов. Она появлялась на обложках Vanity Fair, Harper’s Bazaar и Cosmopolitan, а также позировала для открыток.
Гилда Грей
Актриса и танцовщица Гилда Грей известна прежде всего как королева танца шимми. Так что ее актерские работы в кино по большей части связаны с танцевальным искусством, которым она владела в совершенстве.
Глория Свенсон
Пик популярности актрисы и продюсера Глории Свенсон пришелся на 1920-е годы. Тогда фанаты отправляли ей до 10000 писем в неделю. Женщины восхищались ее изысканными платьями и прическами, а многие из них даже рисовали себе такую же родинку на подбородке.
Мод Вагнер
Мод Вагнер — цирковая артистка и чуть ли не первая женщина тату-мастер. Она начала заниматься татуировками после знакомства со своим будущим мужем, который был тату-мастером. Супруги были практически последними людьми, которые работали вручную без помощи каких-либо машинок.
Мэри Пикфорд
Пикфорд была популярной актрисой немого кино, ее знал весь мир. Кстати, именно эта актриса определила тип инженю в кино.
Женевьева Лантельм
Эта француженка была небезызвестной театральной актрисой, а также светской львицей и иконой моды своего времени. Современники и вовсе считали ее одной из красивейших дам Прекрасной эпохи.
Полетт Годдар
Эта известная актриса, танцовщица и продюсер, запомнилась не только своими карьерными достижениями, но и насыщенной личной жизнью, ведь она была замужем за Чарли Чаплином и Эрихом Марией Ремарком. Ее головокружительная карьера в кино длилась целых шесть десятилетий — с 1920-х до начала 1970-х годов. Также ее называли одной из самых независимых женщин своего времени.
Теда Бара
Н.а этом фото непохожа н.а себя. Вообще она н.а фото выглядела для меня не сказать, чтобы красивой - грубая, массивная какая-то... Гуглите видео. Девка огонь.
Теда Бара была одной из самых популярных актрис немого кино. Играя роковых красоток, она сформировала на экране образ женщины-вамп. Но ни в одном звуковом фильме актриса так и не появилась.
Лиллиан Гиш
Кинокарьера Гиш продолжалась 75 лет и ее даже называли «первой леди экрана». Именно Лиллиан приписывают и новаторство в фундаментальной технике актерского мастерства.
Глэдис Купер
Британская актриса полюбилась зрителям своими разноплановыми характерными ролями. Купер трижды была номинирована на премию «Оскар». Однажды ее коллега Бетт Дэвис призналась: «Могу назвать Глэдис Купер самым красивым человеком, большой актрисой и настоящим профессионалом своего дела».
Норма Ширер
На экранах Ширер часто воплощала образы смелых и раскрепощенных женщин. Ее называли «образцом утонченной современной женственности».
Камилла Клиффорд
Театральная карьера актрисы бельгийского происхождения была очень короткой. Но это не помешало ей стать известной моделью, воплощающей образ «Девушки Гибсона» со своей высокой прической и длинными элегантными платьями, которые были эталонами стиля в тот период.
Бетти Бросмер
Бросмер была известной культуристкой своего времени. До того как ею стать, девушка часто появлялась на обложках гламурных журналов, а также была натурщицей для пин-ап художников.
Цита Бурбон-Пармская
Последняя императрица Австрии была не только настоящей красавицей, но и человеком с большим сердцем. Она вела активную благотворительную деятельность. К тому же она отличалась верностью, ведь после кончины своего супруга Цита Бурбон-Пармская не снимала с себя траурную одежду на протяжении всех 67 лет своего вдовства.
Альма Рубенс
Актриса прожила всего лишь 33 года. Ее дебют состоялся в фильме «Полукровка» в 1916 году, но после этого ее приглашали играть лишь второстепенные роли. Тем не менее красота Альмы Рубенс неоспорима.
Айседора Дункан
Культовая танцовщица пользовалась большим успехом среди ценителей современной хореографии. Она отошла от четкой балетной техники и стремилась соединить эмоции и движения.
Саамы по-настоящему уникальный народ. Ведь они — единственные коренные жители Европы. В своей повседневной жизни они продолжают придерживаться обычаев и традиций предков.