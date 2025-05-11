Посмотрите, как выглядели 16 дам прошлого века, чья красота неоспорима и сегодня

Эта известная актриса, танцовщица и продюсер, запомнилась не только своими карьерными достижениями, но и насыщенной личной жизнью, ведь она была замужем за Чарли Чаплином и Эрихом Марией Ремарком. Ее головокружительная карьера в кино длилась целых шесть десятилетий — с 1920-х до начала 1970-х годов. Также ее называли одной из самых независимых женщин своего времени.

