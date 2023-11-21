История Ким Бейсингер, которая снялась в куче крутых фильмов, родила после 40, а потом вдруг куда-то пропала

Многие запомнили Ким Бейсингер по ее блистательной роли в «Секретах Лос-Анджелеса». У кого-то она осталась в памяти по фильму «9 1/2 недель», а некоторые были в восторге от ее игры в ленте «На пятьдесят оттенков темнее». Но в личной жизни у красотки все было непросто, она пережила болезненный развод и даже выплачивала алименты бывшему мужу. Сейчас Ким 69 лет, она давно нигде не снимается, но нашла наконец-то женское счастье.

Робкая девчушка, которую ждет большое будущее

Ким появилась на свет в 1953 году. Ее мама — модель и актриса, а папа — музыкант и финансовый консультант. Девочка росла в большой семье, у нее было 2 брата и 2 сестры. Сложно в это поверить, но в детстве она была чересчур застенчива. Актриса говорит, что если бы в школе ее попросили перед всеми выступить, она бы точно упала в обморок. Еще Бейсингер старалась избегать зеркал. Даже потом, уже работая моделью, она смотрелась в зеркала по минимуму. Чтобы помочь дочке побороть излишнюю застенчивость, родители отдали ее в балетный класс.

В подростковом возрасте она успешно прошла прослушивание в школьную команду чирлидеров, а в 17 лет одержала победу в городском конкурсе красоты. Девушку заметило модельное агентство Ford Models и предложило ей заключить контракт. Несмотря на то, что Бейсингер ежедневно выплачивали $ 1 тыс., она была не в восторге от своей профессии и признавалась, что ей не нравилось то, как она выглядит. Ким вообще было сложно принять свою внешность.

Кинодебют и первая главная роль

В первой половине 70-х девушка начала появляться на обложках журналов, ее лицо мелькало в рекламе. Параллельно с моделингом она посещала актерские курсы и пела в клубах под псевдонимом Челси. Проработав 4 года моделью, Ким переехала в Лос-Анджелес.

Ким в 25 лет.

В 1976 году состоялся ее кинодебют — Бейсингер появилась в одном из эпизодов сериала «Человек-близнец». Вскоре снялась в «Ангелах Чарли» (1976), «МакМиллане и жене» (1977), «Человеке на шесть миллионов долларов» (1977). То были небольшие роли, а вот свою первую главную роль актриса сыграла в 1978 году в ленте «Портрет очарования».

Первый брак и первое признание

На съемках «Суровой страны», первого полнометражного фильма в копилке актрисы, Ким познакомилась с визажистом Роном Снайдером. В 1980 году они поженились. Снайдер уволился и по требованию Бейсингер сменил фамилию на Бриттон — супруга хотела, чтобы у нее остались прежние инициалы после того, как она возьмет фамилию мужа.

В 1981 году Ким снялась для обложки журнала Playboy. Однако фотосессия была опубликована лишь 2 года спустя в рамках продвижения фильма «Никогда не говори „Никогда“», в котором актриса работала вместе с Шоном Коннери. В 1985 году ее выдвинули на «Золотой Глобус» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за фильм «Самородок».

Те самые «9 1/2 недель»

MGM / AF Archive / Mary Evans Picture Library / East News

В 1986 году на экраны вышла лента «9 1/2 недель». Это была, пожалуй, самая спорная и одновременно с этим самая популярная роль Бейсингер. В североамериканском прокате картина провалилась, а вот в Европе, напротив, была очень популярна. Некоторые критики сравнивали «9 1/2 недель» с легендарным «Последним танго в Париже». Увы, за роль в этой картине Ким номинировали на антипремию «Золотая малина». Кстати, после изнуряющего прослушивания, которое актриса покинула в слезах, она твердо решила, что ни за что не будет сниматься в этой ленте. Однако, вернувшись домой, женщина получила огромный букет от Микки Мурка, который стал ее партнером по фильму, и режиссера Эдриана Лайна. И тут же сдалась. Но съемки дались ей очень нелегко.

А в 1989 году на экраны вышел «Бэтмен», который по сей день считается самым кассовым фильмом в копилке актрисы. Критики отмечали, что картина удалась во многом благодаря ей.

Развод, новый брак и непростые отношения с семьей

Photo by Adam Scull-PHOTOlink.net / East News

Тем временем брак актрисы трещал по швам. В 1989 году Ким и Рон Бриттон развелись. Пока длился бракоразводный процесс, женщина крутила романы с парикмахером Джоном Питерсом и певцом Принсом. Кстати, последний даже спродюсировал ее музыкальный альбом, который так и не увидел свет. После развода Ким на протяжении 8 лет выплачивала бывшему супругу алименты в размере $ 9 тыс. ежемесячно. Позднее Рон опубликовал мемуары, в которых обвинял бывшую супругу в изменах во время брака.

В 1990 году на съемках фильма «Привычка жениться» Бейсингер познакомилась с Алеком Болдуином. В фильме они играли возлюбленных, и отношения их героев плавно перетекли в реальную жизнь. В 1993 году пара поженилась. Совсем недавно Ким призналась, что у них были свои проблемы в браке, а сама она воспринимала отношения с Алеком как некий вызов. В 1995 году у них родилась дочь Айрленд.

face to face / FaceToFace / REPORTER / East New

Дочь Ким и Алека.

В середине 1990-х актриса отдалилась от своей матери, братьев и старшей сестры. Из близких родственников на ее второй свадьбе были лишь отец и младшая сестра Эшли. Получая «Оскар» в 1998 году, она в своей речи поблагодарила только папу и Эшли. В 2015 году мама актрисы рассказала журналистам, что дочь проведет Рождество в родительском доме — так общественность узнала об их сближении.

Успех на работе и драма в личной жизни

В 1997 году Бейсингер снялась в фильме «Секреты Лос-Анджелеса». Она дважды отказывалась от участия в картине, так как хотела полностью посвятить себя материнству, но все же передумала. Во время съемок ей было 44 года. Некоторые критики называли эту ленту лучшим фильмом года, а сама Ким получила «Оскар» и «Золотой Глобус» за лучшую женскую роль второго плана. Актриса назвала этот фильм и следующую картину «Я мечтала об Африке» (2000) «самыми приятными» в своей карьере.

Тем временем отношения между Ким и Алеком начали портиться. Пара разорвала их в 2000 году, а в 2002-м они официально завершили бракоразводный процесс. В том же году вышел фильм «Восьмая миля», в котором Ким сыграла маму героя Эминема. Ходили слухи, что после разрыва с Алеком Ким встречалась с певцом, но сам рэпер эту информацию всячески отрицал. Кстати, «Восьмая миля» имела коммерческий успех и даже вошла во многие топы фильмов года.

Второе дыхание и... прощание с кино

В 2004 году актриса появилась в фильме «Дверь в полу» (2004), и один кинокритик назвал эту роль «самой прекрасной» в карьере Ким. В 2008 женщина сыграла в фильме «Пока ее не было», которую сама же продюсировала. Лента вышла в ограниченном кинопрокате, но это не помешало критикам назвать роль Ким «первоклассной». В 2010 году Бейсингер сыграла в фильме «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», снятому по бестселлеру Бена Шервуда «Жизнь и смерть Чарли Клауда». В 2013 появилась в комедии «Забойный реванш». Один из критиков в своем отзыве к картине отметил: «Ким выглядит потрясающе в свои 60 лет».

В 2017 на экраны вышел фильм «На пятьдесят оттенков темнее». Картина не покорила критиков, но заработала в прокате достаточно. Позднее Ким вернулась к той же роли в сиквеле «Пятьдесят оттенков свободы». И больше актриса не снималась в кино. В 2021 году она подарила свой голос персонажу мультипликационной короткометражки «Возвращение домой», а в 2022 озвучила героя в компьютерной игре «Crime Boss: Rockay City».

Долгожданное счастье Ким Бейсингер

Ким в 69 лет.

После второго развода долгое время ничего не было известно о личной жизни Ким. Лишь в 2014 году в прессу просочилась информация о том, что актриса встречается с Митчем Стоуном, который долгое время был стилистом актрисы и крепко дружил с ней. Парочка носит одинаковые браслеты на запястьях и, кажется, очень счастлива вместе. В одном из интервью Бейсингер призналась: «Я благодарна судьбе за свое долголетие и интересную жизнь. Вообще, есть много вещей, которые я хотела бы успеть сделать на земле, но в то же время я понимаю, что не осилю все. Однако важно всегда быть заинтересованным этой жизнью и дарить позитивные эмоции окружающим людям».