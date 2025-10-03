20+ доказательств того, что мода на брови — самое абсурдное, что было с нами за 100 лет
19 минут назад
© Who's That Girl / The Guber-Peters Company, © Body of Evidence / Constantin Film, B4859 / Avalon / Photoshot / East News
Стандарты красоты — величина непостоянная. Сегодня все поголовно хотят густые брови а-ля натюрель, хотя какие-то 10 лет назад старательно выщипывали волоски. Мы проследили, как менялась мода на брови за последние 100 лет, а в бонусе подготовили предсказания стилистов о том, какая мода захватит нас в самом скором времени.
1920-е — стилисты из Byrdie объясняют тренд на ультратонкие брови со скошенными вниз кончиками влиянием Голливуда. Актрисы с такими бровями на экране выглядели крайне драматично
1930-е — издание Brow Code отмечает, что в моде были такие же тонкие брови, что и в предыдущем десятилетии, но уже не скошенные к уголкам глаз, а приподнятые в кокетливую дугу
1940-е — согласно периодике бренда Kryolan, брови-ниточки уступают пьедестал более натуральной, округлой форме
1950-е — стилисты мирового бренда Rush отмечают, что в это время тон моде задавала Мэрилин Монро. Все женщины в мире хотели такой же изящный изгиб, как у дивы
1960-е — издание Brow Code считает, что в это время правили два тренда: естественные, лишенные изгиба брови, сужающиеся к кончикам, и тонкие ниточки, короткие и минималистичные
1970-е — согласно изданию Wise Old Owl, в эпоху диско брови вновь стали узкими и дугообразными
1980-е — стилист Келли Бейкер отмечает, что в моде были дерзкие, объемные брови. А тон задавали Брук Шилдс и Синди Кроуфорд
1990-е — мода совершает спиральный виток, и в тренде снова оказываются тонкие брови
2000-е — брови утончаются и буквально превращаются в ниточку. Девиз этого времени прост: чем тоньше, тем моднее
2010-е — брови становятся резко очерченными, скульптурными и ухоженными. По мнению издания Brow Code, благодарить за возрождение этого тренда следует семейство Кардашьян
2020-е — журнал Byrdie считает, что густые брови отлично вписываются в современную эпоху «макияжа без макияжа», хотя другие издания отмечают, что трендов сейчас несколько и выделить ведущий трудно
B4859 / Avalon / Photoshot / East News
Бонус: бровисты из Brow Code уверены, что 2030-е годы удивят нас модой на цветной декор и аккуратной монобровью
AI-generated image
AI-generated image
В статье использованы изображения, созданные искусственным интеллектом.
Фото на превью Who's That Girl / The Guber-Peters Company, Body of Evidence / Constantin Film, B4859 / Avalon / Photoshot / East News
слава богу, за 43 года ничего кардинального не делала с бровями) выдергиваю периодически пару волосков, выбившихся из общего строя. И последние пару лет подкрашиваю раз в пару недель, чтобы соответствовали цвету волос
