Фигура с преобладанием висцерального жира, как ей удаллсь избавитбся от него? Обычно что-нибудь да останется
16 примеров того, что и после 40 можно стать колоритнее, чем природа в октябре
Жизнь в сорок лет только начинается. У тебя уже есть большой опыт во многих вещах, а общественное мнение больше не кажется настолько важным, как раньше. А главное, теперь никто не может запретить тебе экспериментировать со внешностью: ни родители, ни школа, ни университет. Герои нашей статьи решили поменять свой имидж именно после сорока, а кто-то и образ жизни в целом. И вышло у них это шикарно.
«Правильное питание и спорт спасли мне жизнь»
«Пять лет назад мне надоел мой образ жизни, и я изменилась. Cейчас мне 41»
- Нет, ну не королева?! © oaklanta / Reddit
«Занимаюсь уже полтора года»
А лицо? Почему было симпатичное, а стало такое неприятное, в складках, фу. Нет, 10000процентов была лучше.
- Выглядишь так, будто можешь поднять прежнюю себя. © Larrygiggles / Reddit
«Мне 50. Чувствовала себя неуверенно. Переехала в Калифорнию и начала следить за питанием. Занимаюсь спортом, нарастила волосы, сделала зубы и татуаж»
- Вау, как два разных человека! © Lutiyere / Reddit
«На первом фото мне 41, а на втором 50. Сейчас я блондинка»
- Ты повернула время вспять. © HuckleberryFirm8368 / Reddit
«Теперь на ЗОЖе и на спорте»
- Вау! А я ведь хотел пропустить тренировку сегодня! © finalcloud44 / Reddit
«Засияла после 40 лет»
«В 36 лет были проблемы со здоровьем. А потом я начал правильно питаться, регулярно заниматься спортом и больше не притрагиваюсь к газировке. Сейчас мне 49»
Напоминает фото до-после участия в военных действиях или употребления котиков.
«Мне 46 лет. Та же девочка, но совершенно новая история»
«В 45 поменял прическу, сбрил бороду и начал бороться с вредными привычками»
Ну тут молодец мужик, сразу видно, бросил бухлишко, и краснота ушла и отёки!
«Мои 35 и 40 лет»
«От 15 лет до 40. Теперь я понимаю, когда люди говорят, что самые счастливые годы — это не 20 и даже не 30 лет»
«От 32 до 42 лет. Были трудные годы, но сейчас я чувствую себя отлично»
Ни слева, ни справа не похож на воплощение зла. И это с такими бровями. Вот что удивительно.
«Мое преображение за пять лет. Сейчас мне 40»
Вертикальная резекция желудка, судя по первоисточнику. Так я и думала.
«33 года против 41. Похудела, научилась одеваться и стильно выглядеть»
«На первом фото мне 50, а на втором 53. Решила вести здоровый образ жизни. Занимаюсь спортом и слежу за питанием»
Нас очень вдохновила фраза одного из героев статьи: «Теперь я понимаю, когда люди говорят, что самые счастливые годы — это не 20 и даже не 30 лет». Изменить свою жизнь можно в любом возрасте. Главное — дать шанс своим мечтаниям и желаниям, и все обязательно сложится наилучшим образом.
Важно: Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.
Еще несколько интересных статей про людей, которые не боятся перемен: