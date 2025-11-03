16 примеров того, что и после 40 можно стать колоритнее, чем природа в октябре

Фотоподборки
6 часов назад
16 примеров того, что и после 40 можно стать колоритнее, чем природа в октябре

Жизнь в сорок лет только начинается. У тебя уже есть большой опыт во многих вещах, а общественное мнение больше не кажется настолько важным, как раньше. А главное, теперь никто не может запретить тебе экспериментировать со внешностью: ни родители, ни школа, ни университет. Герои нашей статьи решили поменять свой имидж именно после сорока, а кто-то и образ жизни в целом. И вышло у них это шикарно.

«Правильное питание и спорт спасли мне жизнь»

Noumen
2 часа назад

Фигура с преобладанием висцерального жира, как ей удаллсь избавитбся от него? Обычно что-нибудь да останется

-
-
Ответить

«Пять лет назад мне надоел мой образ жизни, и я изменилась. Cейчас мне 41»

«Занимаюсь уже полтора года»

«Мне 50. Чувствовала себя неуверенно. Переехала в Калифорнию и начала следить за питанием. Занимаюсь спортом, нарастила волосы, сделала зубы и татуаж»

«На первом фото мне 41, а на втором 50. Сейчас я блондинка»

«Теперь на ЗОЖе и на спорте»

«Засияла после 40 лет»

«В 36 лет были проблемы со здоровьем. А потом я начал правильно питаться, регулярно заниматься спортом и больше не притрагиваюсь к газировке. Сейчас мне 49»

Loki Freyer
1 день назад

Напоминает фото до-после участия в военных действиях или употребления котиков.

-
-
Ответить

«Мне 46 лет. Та же девочка, но совершенно новая история»

«В 45 поменял прическу, сбрил бороду и начал бороться с вредными привычками»

«Мои 35 и 40 лет»

«От 15 лет до 40. Теперь я понимаю, когда люди говорят, что самые счастливые годы — это не 20 и даже не 30 лет»

«От 32 до 42 лет. Были трудные годы, но сейчас я чувствую себя отлично»

O_о
1 день назад

Ни слева, ни справа не похож на воплощение зла. И это с такими бровями. Вот что удивительно.

-
-
Ответить

«Мое преображение за пять лет. Сейчас мне 40»

«33 года против 41. Похудела, научилась одеваться и стильно выглядеть»

«На первом фото мне 50, а на втором 53. Решила вести здоровый образ жизни. Занимаюсь спортом и слежу за питанием»

Нас очень вдохновила фраза одного из героев статьи: «Теперь я понимаю, когда люди говорят, что самые счастливые годы — это не 20 и даже не 30 лет». Изменить свою жизнь можно в любом возрасте. Главное — дать шанс своим мечтаниям и желаниям, и все обязательно сложится наилучшим образом.

Важно: Эта статья предназначена исключительно для развлекательных целей. Мы не делаем никаких заявлений и не даем никаких гарантий относительно полноты, точности, надежности или безопасности предоставленного контента. Любые действия, предпринимаемые на основе информации в этой статье, совершаются исключительно на страх и риск читателя. Мы не несем ответственности за любые убытки, ущерб или последствия, возникшие в результате использования этого контента. Читателям рекомендуется действовать самостоятельно, принимать соответствующие меры предосторожности и обращаться за профессиональной консультацией при попытке воспроизвести какую-либо часть этого контента.

Фото на превью LoveJulieXO75 / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее