13 знаменитых бабушек и дедушек из кино, которых мы не знали в молодости

Кино
10 минут назад
13 знаменитых бабушек и дедушек из кино, которых мы не знали в молодости

Вы уверены, что хорошо знаете лица своих любимых актеров? Мы так привыкли к их образам очаровательных старушек и мудрых дедушек, что забываем: они тоже когда-то были молодыми. Готовы поспорить, что многих из этого списка вы ни за что не узнаете на архивных снимках без подсказки. Мы собрали 13 невероятных трансформаций знаменитых «кинобабушек» и «кинодедушек», которые заставят вас ахнуть от удивления.

Ольга Волкова

Владимир Стеклов

Татьяна Кравченко

Юрий Стоянов

Татьяна Жукова-Киртбая

Юрий Назаров

Татьяна Пельтцер

Галина Стаханова

Кира Крейлис-Петрова

Леонид Каневский

Ирина Чипиженко

Natallia
21 час назад

Обалдеть, в молодости она так похожа на Алису Селезневу из "Гостья из будущего".

-
-
Ответить

Сергей Юрский

Александра Назарова

Разглядывая эти архивные кадры, испытываешь не только удивление, но и легкую ностальгию. Однако в своих нынешних ролях мудрых наставников эти актеры не менее прекрасны и уж точно более харизматичны. А какой из актеров удивил вас больше всего? Расскажите нам в комментариях, в каком возрасте эти звезды нравятся вам больше.

Больше статей о любимых актеров ищите здесь:

Комментарии

Уведомления

Похожее