13 знаменитых бабушек и дедушек из кино, которых мы не знали в молодости
Вы уверены, что хорошо знаете лица своих любимых актеров? Мы так привыкли к их образам очаровательных старушек и мудрых дедушек, что забываем: они тоже когда-то были молодыми. Готовы поспорить, что многих из этого списка вы ни за что не узнаете на архивных снимках без подсказки. Мы собрали 13 невероятных трансформаций знаменитых «кинобабушек» и «кинодедушек», которые заставят вас ахнуть от удивления.
Ольга Волкова
Владимир Стеклов
Татьяна Кравченко
Юрий Стоянов
Татьяна Жукова-Киртбая
Юрий Назаров
Татьяна Пельтцер
Галина Стаханова
Кира Крейлис-Петрова
Леонид Каневский
Ирина Чипиженко
Обалдеть, в молодости она так похожа на Алису Селезневу из "Гостья из будущего".
Сергей Юрский
Александра Назарова
Разглядывая эти архивные кадры, испытываешь не только удивление, но и легкую ностальгию. Однако в своих нынешних ролях мудрых наставников эти актеры не менее прекрасны и уж точно более харизматичны. А какой из актеров удивил вас больше всего? Расскажите нам в комментариях, в каком возрасте эти звезды нравятся вам больше.
