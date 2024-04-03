Мы сравнили портреты и снимки легендарных женщин XIX века и теперь все знаем про фотошоп по-викториански

Когда мы листаем ленту в соцсети, то видим сотни обработанных с помощью фоторедакторов снимков и сетуем на нравы современников. Однако стремление к вылизанной картинке было присуще и представителям прошлых эпох. Правда, тогда ретушью промышляли художники-портретисты. Вот мы и решили сравнить картины и фотографии, на которых запечатлены легендарные женщины XIX века, и поискать отличия.

Каролина Августа Баварская, императрица Австрии

Мариетта Альбони, итальянская оперная певица

Виктория Саксен-Кобург-Готская, императрица Германии

Луиза Нидерландская, жена Карла XV Шведского, королева Швеции

Каролина Коронадо, испанская поэтесса

Тереза Кристина Бурбон-Сицилийская, императрица Бразилии

Амалия Ольденбургская, королева Греции

Мария Нассауская, мать первой королевы Румынии Елизаветы

Мария Фридерика Прусская, королева Баварии

Луиза Великобританская, герцогиня Аргайл

Мария Аделаида Кембриджская, член британской королевской семьи, внучка Георга III

Между прочим, и среди современных голливудских звезд есть родственники британской королевской семьи. О них мы писали здесь.

Мария Изабелла Орлеанская, французская принцесса и инфанта Испании

Изабелла II, королева Испании

Луиза Расмуссен, датская балерина и жена короля Дании Фредерика VII

Кстати, о балете. 100 лет назад этот вид искусства был совсем не таким, каким мы его знаем сегодня. Подробнее — здесь.

Мария Ван Зандт, американская оперная певица

Мария Кристина, принцесса Обеих Сицилий, королева-консорт и супруга короля Испании Фердинанда VII

Адельгейда Гогенлоэ-Лангенбургская, принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, племянница королевы Виктории

Елизавета Баварская (Сисси), императрица Австрии