14 человек, которые попали в ситуацию, к которой жизнь их ну вообще никак не готовила

Народное творчество
4 часа назад

«Ну чем нас удивишь-то, искушенных пользователей сети», — бывает, думаем мы. Но жизнь частенько оказывается заковыристее любого вымысла, и вот вам доказательства: статья с историями, герои которых нежданно-негаданно столкнулись с таким поворотом, что только челюсть держи.

  • На день рождения решила собрать друзей и коллег в кафе. И в последний момент все хором начали отказываться прийти, ссылаясь на занятость и роды у золотой рыбки бабушкиного кота. Согласилась только одна, моя коллега и лучшая подруга по совместительству. Она меня утешала, когда я ревела и размазывала праздничный макияж по уже не очень праздничному лицу. Я помню, как мы вышли с работы и поплелись в эту кафешку. Она меня убеждала, мол, да и ладно, фиг с ними, вдвоем посидим нормально. А я ревела. Мне уже никуда не хотелось, хотела такси взять и уехать домой. Она меня еле уговорила. В итоге все с шарами-колпачками-хлопушками ждали меня там. Шумно поздравляли, а мне уже было совсем не весело, хотя я и старалась изображать радость. Оказалось, именно та подруга все и придумала. С ужасом вспоминаю ту «вечеринку». © Furibonda / Pikabu
  • Подруга на на 9 месяце беременности попала в дичайшую пробку. Ни съехать, ни уехать, а в туалет уже хочется до слез! Доползла кое-как до поста ГИБДД. Встала на аварийке, выскочила из машины и начала махать полицейским руками. Они перепугались, думали — рожает! Перекрыли поток машин, а она к ним перебежала и в их туалет попросилась. А они были так счастливы, что она не родит прямо тут, что пустили ее без малейших возражений © Rosa256 / Pikabu
  • Сделала 200 фотографий своей лысой кошки, потому что мне каждый раз, как в первый, смешно от того, что она лысая. Приложение объединило эти кадры в фильм. Фильм называется «Мой пушистик». © sh_fitzwalter / Twitter
КогдаУжеЛето
3 часа назад

Вот мне тоже всегда казалось, что эти сюрприз-вечеринки, когда все целый день старательно делают вид, что забыли про день рождения, а потом вечером - сюрпри-и-и-з! - это полный кошмар.
Хотя я как раз не обижаюсь, если кто-то забыл про мой день рождения и не постесняюсь напомнить, если что. Меня, скорее, напряжет вечеринка без предупреждения, когда я уже настроилась на свободный вечер. )))
Но если люди видят, что именинник расстраивается, то зачем продолжать идиотский розыгрыш?

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  • Захожу в свой вагон, в купе никого нет. Закрылся, решил переодеться. Вдруг раздается такой стук, что кажется, выломают дверь. Открываю, а там семейка — муж, жена и дочка. Заставляют стол продуктами, женщина щупает подушки и матрасы и выбирает получше. Прибегает проводник и начинает выгонять эту семейку. Оказалось, у них билеты на этот поезд, в этот вагон, на эти места, но ровно через месяц. Они возмущаются, что они не виноваты, это в кассе напутали и категорически отказываются выйти. Собирается вся поездная бригада, их уговаривают, но они стоят на своем. Поезд трогается, проводник срывает стоп-кран. Образумили их только слова начальника поезда, что задержка и финансовые претензии пассажиров будут за их счет. И поехал я дальше один, довольный как бегемот. © user8680522 / Pikabu
  • У подруги был день рождения, 30 лет. Я написала поздравление в стихах, последние строчки — «ты идешь по жизни как императрица, а тебе сегодня только 30!» Вроде нормально приняли, но потом подруга рассказала, что всех шокировало указание возраста! Свекровь вообще в ужасе — как такое можно было сделать?! Теперь никакого творчества, только дежурные поздравления. © 2903 / Pikabu
  • У меня жених был, жить вместе только начали. И он мне однажды говорит: «Давай продадим твою машину, деньги — моим родителям, они добавят, купят себе внедорожник. А нам отдадут свою старую машину». Ок, говорю, пусть тогда старую машину оформят на меня. Иначе я свою продам, у вас две машины, а у меня ничего, а вдруг у нас не сложится. А он как заорет, что так совместную жизнь не начинают! Что я уже думаю, как от него уйти! Ну и про мою меркантильность что-то тоже было. © Luckylove / Pikabu
  • Как-то я пригласил девушку на свидание. После него она сказала: «Вау, мне нравится, что ты так вежлив с персоналом!» Позже я нашел ее в соцсетях, она написала: «Встречайтесь с теми, кто ведет себя вежливо с работниками общепита». Затем она начала встречаться с другим парнем. © excesstential / Twitter
Салем
2 часа назад

А чего с машиной не упростить всё - родители продают свою старую и потом добавляют и покупают внедорожник.
зачем старые машины туда-сюда передавать? схема реально подозрительная, я б тоже напрягся.

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  • Месяц ждала, пока мне сделают стеллаж в стиле лофт. Вчера привезли, начала проверять — на нижнем ящике отвалилась ручка. Доставщик: «Можно посадить ее на суперклей». Я в ответ: «Давайте не будем колхозить, забирайте на фабрику, пусть переделывают». Он посмотрел в какую-то свою бумажку, а там напротив моего адреса капслоком написано: «Не спорить ни в коем случае». Теперь у меня есть теория, у кого я записана как сумасшедшая клиентка. © Hrustaleva__ / Twitter
  • Парень с поддельной брендовой сумкой попросил у меня мой номер. Я ответила, что у меня уже есть парень, а он такой: «Жаль, я хотел свозить тебя на ужин на своем авто», — и показал пальцем на мою машину. © CTheCurator / Twitter
  • Хочу снять квартиру. Спросила чувака на сайте объявлений, можно ли вывезти старый телевизор и другие старые вещи. Ответ убил: «Квартир без такого интерьера много. В данном случае девушка подстраивается под интерьер, а не наоборот». © mnogookoe / Twitter
  • Как-то раз я опоздал на тренировку, и тренер в наказание заставил меня пробежать несколько кругов. Тренер — мой отец. Он и подвез меня на эту тренировку. © WarKy12 / Twitter
  • Узнала, что друг скидывал одной девушке мои шутки, она очень смеялась и согласилась пойти с ним на свидание. За друга я, в принципе, рада, но немного обидно, что шучу я, а любовь-морковь у кого-то другого. © LVTV_02 / Twitter
  • Была в магазине. Ну, я походила туда-обратно — пищит, зараза. Тут ко мне подруливает охранник. И вдруг как скажет: «Девушка, проходите! Это рамка пищит в восторге от ващей красоты!». Храни, боже, мужчин, умеющих делать комплименты! © Hrustaleva__ / Twitter
  • Несколько лет подряд ходила в одну и ту же кофейню за какао. Кодовая фраза: «И бахните туда корицы, пожалуйста». Почти всегда попадала на одного и того же бариста. Прошло несколько лет, я давно сменила место работы. И захотелось мне любимого какао. Зайдя в первую попавшуюся на пути кофейню, я попросила: «Какао, и бахните туда корицы». Тут из подсобки с криком: «Я сам!» — вылетает директор. Он же мой бывший бариста! Услышал кодовое слово и не смог удержаться. © Палата № 6 / VK

А вот и другие статьи с историями, где финал так же сложно предсказать, как цветение сакуры в феврале:

Комментарии

Уведомления
O_о
1 день назад

Ну, на посту ГИБДД испугались не зря. Когда рожаешь, именно такое чувство, что очень-очень хочешь в туалет.

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O_о
1 день назад

Ой, а сколько я видела парней, выдающих шутки с баша, камеди и тд за свои...
Как председатель общества зануд пару раз чисто автоматически поправляла их неточный пересказ😁
Один мне вообще втирал байку из книги, которую у меня же взял почитать.

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Ольга Суркова
4 часа назад

Больше всего понравилась последняя история. Собственно, она единственная, которая мне понравилась))))

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Мама Дорогая
3 часа назад

никогда не могла понять, кому вообще кажется хорошей идеей весь день игнорировать именинника, специально обижать его, чтобы вечером с шариками закричать СЮРПРИИИИЗ! неужели кому-то и правда будет это приятно?

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Elena Marchuk
2 часа назад

"С ужасом вспоминаю ту «вечеринку»"
Какое у людей всё же отношение к жизни разное. Несколько лет назад случился у малой ДР, на который тоже никто не мог прийти. Она ходила грустная и несчастная. Чтоб хоть какой-то праздник был, мы наприглашали родни-друзей, хотя понятно, что даже самые любимые дядюшки-тётушки, которых она всегда рада видеть - это не замена друзьям. Утром едва вытрусили её из постели. Вставать вообще не хотела, но какая же мать не придумает подарок, за которым потянешься даже со дна депрессии. В общем, стали как-то готовить праздничный стол, собираются гости. Тут звонок. Одна подружка смогла вырваться, вот только она из другого города, у нас была лишь раз, дорогу не помнит, попросила её встретить. Малая сорвалась. Мы такие, что круто, вот к столу и подружка подойдёт. Сидим, ждём. Никого нет. Звоним малой с вопросом "Ты где?". Ответ: "Не знаю, мы куда-то едем". Попросили отзвониться, как доедет. Отзвонилась. Поляна посреди леса с шариками, транспарантами, праздничным пикничком и толпой всех её друзей. И совершенно никакой обиды. Домой появилась прям ошалевшая от радости. Ну и у нас вечеринка незапланированная, тоже неплохо. Никаких ужасов.

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