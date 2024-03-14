14 человек, которые попали в ситуацию, к которой жизнь их ну вообще никак не готовила
«Ну чем нас удивишь-то, искушенных пользователей сети», — бывает, думаем мы. Но жизнь частенько оказывается заковыристее любого вымысла, и вот вам доказательства: статья с историями, герои которых нежданно-негаданно столкнулись с таким поворотом, что только челюсть держи.
- На день рождения решила собрать друзей и коллег в кафе. И в последний момент все хором начали отказываться прийти, ссылаясь на занятость и роды у золотой рыбки бабушкиного кота. Согласилась только одна, моя коллега и лучшая подруга по совместительству. Она меня утешала, когда я ревела и размазывала праздничный макияж по уже не очень праздничному лицу. Я помню, как мы вышли с работы и поплелись в эту кафешку. Она меня убеждала, мол, да и ладно, фиг с ними, вдвоем посидим нормально. А я ревела. Мне уже никуда не хотелось, хотела такси взять и уехать домой. Она меня еле уговорила. В итоге все с шарами-колпачками-хлопушками ждали меня там. Шумно поздравляли, а мне уже было совсем не весело, хотя я и старалась изображать радость. Оказалось, именно та подруга все и придумала. С ужасом вспоминаю ту «вечеринку». © Furibonda / Pikabu
- Подруга на на 9 месяце беременности попала в дичайшую пробку. Ни съехать, ни уехать, а в туалет уже хочется до слез! Доползла кое-как до поста ГИБДД. Встала на аварийке, выскочила из машины и начала махать полицейским руками. Они перепугались, думали — рожает! Перекрыли поток машин, а она к ним перебежала и в их туалет попросилась. А они были так счастливы, что она не родит прямо тут, что пустили ее без малейших возражений © Rosa256 / Pikabu
- Сделала 200 фотографий своей лысой кошки, потому что мне каждый раз, как в первый, смешно от того, что она лысая. Приложение объединило эти кадры в фильм. Фильм называется «Мой пушистик». © sh_fitzwalter / Twitter
- Захожу в свой вагон, в купе никого нет. Закрылся, решил переодеться. Вдруг раздается такой стук, что кажется, выломают дверь. Открываю, а там семейка — муж, жена и дочка. Заставляют стол продуктами, женщина щупает подушки и матрасы и выбирает получше. Прибегает проводник и начинает выгонять эту семейку. Оказалось, у них билеты на этот поезд, в этот вагон, на эти места, но ровно через месяц. Они возмущаются, что они не виноваты, это в кассе напутали и категорически отказываются выйти. Собирается вся поездная бригада, их уговаривают, но они стоят на своем. Поезд трогается, проводник срывает стоп-кран. Образумили их только слова начальника поезда, что задержка и финансовые претензии пассажиров будут за их счет. И поехал я дальше один, довольный как бегемот. © user8680522 / Pikabu
- У подруги был день рождения, 30 лет. Я написала поздравление в стихах, последние строчки — «ты идешь по жизни как императрица, а тебе сегодня только 30!» Вроде нормально приняли, но потом подруга рассказала, что всех шокировало указание возраста! Свекровь вообще в ужасе — как такое можно было сделать?! Теперь никакого творчества, только дежурные поздравления. © 2903 / Pikabu
- У меня жених был, жить вместе только начали. И он мне однажды говорит: «Давай продадим твою машину, деньги — моим родителям, они добавят, купят себе внедорожник. А нам отдадут свою старую машину». Ок, говорю, пусть тогда старую машину оформят на меня. Иначе я свою продам, у вас две машины, а у меня ничего, а вдруг у нас не сложится. А он как заорет, что так совместную жизнь не начинают! Что я уже думаю, как от него уйти! Ну и про мою меркантильность что-то тоже было. © Luckylove / Pikabu
- Как-то я пригласил девушку на свидание. После него она сказала: «Вау, мне нравится, что ты так вежлив с персоналом!» Позже я нашел ее в соцсетях, она написала: «Встречайтесь с теми, кто ведет себя вежливо с работниками общепита». Затем она начала встречаться с другим парнем. © excesstential / Twitter
А чего с машиной не упростить всё - родители продают свою старую и потом добавляют и покупают внедорожник.
зачем старые машины туда-сюда передавать? схема реально подозрительная, я б тоже напрягся.
- Месяц ждала, пока мне сделают стеллаж в стиле лофт. Вчера привезли, начала проверять — на нижнем ящике отвалилась ручка. Доставщик: «Можно посадить ее на суперклей». Я в ответ: «Давайте не будем колхозить, забирайте на фабрику, пусть переделывают». Он посмотрел в какую-то свою бумажку, а там напротив моего адреса капслоком написано: «Не спорить ни в коем случае». Теперь у меня есть теория, у кого я записана как сумасшедшая клиентка. © Hrustaleva__ / Twitter
- Парень с поддельной брендовой сумкой попросил у меня мой номер. Я ответила, что у меня уже есть парень, а он такой: «Жаль, я хотел свозить тебя на ужин на своем авто», — и показал пальцем на мою машину. © CTheCurator / Twitter
- Хочу снять квартиру. Спросила чувака на сайте объявлений, можно ли вывезти старый телевизор и другие старые вещи. Ответ убил: «Квартир без такого интерьера много. В данном случае девушка подстраивается под интерьер, а не наоборот». © mnogookoe / Twitter
- Как-то раз я опоздал на тренировку, и тренер в наказание заставил меня пробежать несколько кругов. Тренер — мой отец. Он и подвез меня на эту тренировку. © WarKy12 / Twitter
- Узнала, что друг скидывал одной девушке мои шутки, она очень смеялась и согласилась пойти с ним на свидание. За друга я, в принципе, рада, но немного обидно, что шучу я, а любовь-морковь у кого-то другого. © LVTV_02 / Twitter
- Была в магазине. Ну, я походила туда-обратно — пищит, зараза. Тут ко мне подруливает охранник. И вдруг как скажет: «Девушка, проходите! Это рамка пищит в восторге от ващей красоты!». Храни, боже, мужчин, умеющих делать комплименты! © Hrustaleva__ / Twitter
- Несколько лет подряд ходила в одну и ту же кофейню за какао. Кодовая фраза: «И бахните туда корицы, пожалуйста». Почти всегда попадала на одного и того же бариста. Прошло несколько лет, я давно сменила место работы. И захотелось мне любимого какао. Зайдя в первую попавшуюся на пути кофейню, я попросила: «Какао, и бахните туда корицы». Тут из подсобки с криком: «Я сам!» — вылетает директор. Он же мой бывший бариста! Услышал кодовое слово и не смог удержаться. © Палата № 6 / VK
А вот и другие статьи с историями, где финал так же сложно предсказать, как цветение сакуры в феврале:
Комментарии
Ну, на посту ГИБДД испугались не зря. Когда рожаешь, именно такое чувство, что очень-очень хочешь в туалет.
Ой, а сколько я видела парней, выдающих шутки с баша, камеди и тд за свои...
Как председатель общества зануд пару раз чисто автоматически поправляла их неточный пересказ😁
Один мне вообще втирал байку из книги, которую у меня же взял почитать.
Больше всего понравилась последняя история. Собственно, она единственная, которая мне понравилась))))
никогда не могла понять, кому вообще кажется хорошей идеей весь день игнорировать именинника, специально обижать его, чтобы вечером с шариками закричать СЮРПРИИИИЗ! неужели кому-то и правда будет это приятно?
"С ужасом вспоминаю ту «вечеринку»"
Какое у людей всё же отношение к жизни разное. Несколько лет назад случился у малой ДР, на который тоже никто не мог прийти. Она ходила грустная и несчастная. Чтоб хоть какой-то праздник был, мы наприглашали родни-друзей, хотя понятно, что даже самые любимые дядюшки-тётушки, которых она всегда рада видеть - это не замена друзьям. Утром едва вытрусили её из постели. Вставать вообще не хотела, но какая же мать не придумает подарок, за которым потянешься даже со дна депрессии. В общем, стали как-то готовить праздничный стол, собираются гости. Тут звонок. Одна подружка смогла вырваться, вот только она из другого города, у нас была лишь раз, дорогу не помнит, попросила её встретить. Малая сорвалась. Мы такие, что круто, вот к столу и подружка подойдёт. Сидим, ждём. Никого нет. Звоним малой с вопросом "Ты где?". Ответ: "Не знаю, мы куда-то едем". Попросили отзвониться, как доедет. Отзвонилась. Поляна посреди леса с шариками, транспарантами, праздничным пикничком и толпой всех её друзей. И совершенно никакой обиды. Домой появилась прям ошалевшая от радости. Ну и у нас вечеринка незапланированная, тоже неплохо. Никаких ужасов.
Вот мне тоже всегда казалось, что эти сюрприз-вечеринки, когда все целый день старательно делают вид, что забыли про день рождения, а потом вечером - сюрпри-и-и-з! - это полный кошмар.
Хотя я как раз не обижаюсь, если кто-то забыл про мой день рождения и не постесняюсь напомнить, если что. Меня, скорее, напряжет вечеринка без предупреждения, когда я уже настроилась на свободный вечер. )))
Но если люди видят, что именинник расстраивается, то зачем продолжать идиотский розыгрыш?