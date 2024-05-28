Месяц девица думает, что делать с парнем, который ей лапшу на уши вешает. Я бы, сразу сделала такой трюк, с другим парнем, и назвала бы это "дружеским взаимодействием".
15 человек, которые столкнулись с такой наглостью, аж пар из ушей столбом повалил
От чужих людей мы так или иначе всегда невольно ожидаем какого-то подвоха. Чего не скажешь о хороших знакомых, коллегах и особенно родственниках. Наверное, именно поэтому от близких, которым мы доверяем, любая дерзость, манипуляция или бессовестный поступок воспринимается особенно остро. Вот и герои нашей подборки не смогли промолчать о таких случаях и поделились своим недовольством и переживаниями в сети.
- У меня был очень хороший диван. Выбирала специально, потому что у меня больная спина. Могу спать только на полу или на жестком. Брат купил квартиру и родители попросили одолжить ему этот диван. Меня ничего не смутило в тот момент, думала, что брату с женой явно нужнее. Через полгода начала спрашивать, когда уже вернут диван. Брат сказал, что он был отстойным, спать на нем невозможно, и они его давно выкинули. Пошла к родителям, а те и вовсе начали убеждать меня, что я диван подарила, а не одолжила. Новый стоит 70 тысяч. Похоже, так и буду спать на полу. © Подслушано / Ideer
- Парень пошел на вечеринку без меня. И тут мне присылают фотку: какая-то девушка положила голову ему на колени, а он играет с ее волосами. Конечно, я спросила, что за дела. А парень ответил, мол, не переживай, у нее просто голова болела. Да и вообще, она через 15 минут ушла. Это дружеское взаимодействие. Интересно, что еще он подразумевает под «дружеским взаимодействием»? Это месяц назад было, а я до сих пор не знаю, что и думать. © SunnySoy / Reddit
- Однажды забыла у знакомой в гостях свитер. Долго искала, но в конце концов смирилась. И вот вчера приезжаю на дачу к нашей общей подруге, а хозяйка в моем свитере на пороге стоит, меня встречает. И давай хвастаться новеньким свитером, который ей якобы специально связала та самая знакомая. Было одновременно и смешно, и горько слушать ее ярко-пламенный рассказ про подарок, ведь этот свитер мне связала моя бабушка. Подруге ничего не сказала, но желание продолжать общение со знакомой отпало мигом. © Подслушано / Ideer
- Одно время подвозила коллегу на работу. Жили в соседних дворах, обе работали в одно время. Мне было не жалко, коллега нормальная, плюс вкидывала на бензин, я не противилась. Как-то раз она резко открыла дверь и задела бордюр. Скрежет был мощный. Я вышла посмотреть — да, реально шоркнула, вмятинка и краска содралась. Коллега лишь извинилась и собралась уходить, я ее тормознула: «Не хочешь оплатить ремонт?» А она выпучила глаза и заявила: «Ну, во-первых, ты не предупредила, что близко к бордюру встала, а во-вторых, не такая уж и царапина большая». Я попыталась объяснить ей, что так нехорошо, но она всем видом показывала, что я к ней из-за ерунды какой-то прицепилась, а потом и вовсе сказала: «Я тебе по 2 тысячи на бензин отваливаю каждый месяц, на эти деньги и покрасишь дверь!». Я просто дар речи потеряла. За эти деньги она в любую погоду ездит на другой конец города от места до места в тепле. На маршрутки она бы тратила почти столько же, а уж про такси я вообще молчу, такую сумму можно за два дня отдать! В общем, поругались мы, не вожу ее больше. Как раз были снегопады, морозы, я демонстративно шла к машине и уезжала. © Подслушано / Ideer
- Мама украла у меня бассейн. Каркасный бассейн в коробке, который был убран на зимнее хранение в сарай и не обнаружен там летом. Бассейн нашли в мамином дачном домике. Это точно моя коробка с выгоревшими счастливыми лицами, которым дочь дорисовала улыбки. И точно мой бассейн, у которого торчит обожженный мангалом край. Спрашиваю маму: «Это что, мой?» Думала, хотя бы начнет отбрехиваться, что я отдала его на хранение или что-нибудь вроде того. Но она говорит: «Нет, это я купила». Спрашиваю: «А зачем? Насоса у тебя на даче нет. Шлангом будешь 12 тонн воды наливать или ведрами? А куда ставить будешь, на помидоры?» Отмахивается. Сказать прямо я так и не смогла. Мужу тоже не сказала. Не понимаю, зачем она это сделала, и что теперь делать мне. © Подслушано / Ideer
Моя маманя тоже крала у меня, потихоньку, деньги. Но я узнала случайно и намного позже. Но я простила ей это. Как и многое другое, что происходило в детстве и юности. Мать-она просто человек, со своими недостатками и странностями.
- Мать с отчимом живут от зарплаты до зарплаты. А еще в кредиты влезли. Я решил им помочь свести концы с концами, но чувствую, что из меня прямо тянут деньги. Мама в очередной раз попросила денег, а я сказал: «Разве я не дал уже достаточно? Я не банкомат». Так мать обиделась и сказала, что у меня, мол, легкая жизнь. © Bullfrog-Intelligent / Reddit
- Мои родители развелись, когда мне было 12 лет. Отец все еще платит маме алименты, так как у меня еще есть 2 несовершеннолетних брата. Мой дед по отцу собирался разделить свои сбережения между нами, внуками. Увы, дед не оставил завещания. После его смерти отец сказал, что ни о чем таком не слышал. Мы не получили ни копейки. Вскоре отец купил дорогую тачку и укатил в отпуск на курорт. © oneybigproblems / Reddit
- Любимый сделал мне предложение, все шло к большой свадьбе. Было куплено платье, составлен список приглашенных, внесен задаток за банкетный зал, была договоренность с ЗАГСом. И вот наступил день подачи заявления, мы ночевали у моих родителей и собирались идти в ЗАГС. Утром я пошла в душ, а он сказал, что сходит в магазин и вернется. Я вышла из душа — его нет. Ждала, звонила — не отвечает, потом пошла искать — безрезультатно. Думала о худшем, хотела идти уже в полицию. Вечером позвонила его плачущая сестра. У меня внутри уже все оборвалось, но она сказала: «Этот крендель заявил, что еще не пожил для себя и не готов к семейной жизни. Он сбежал». © Подслушано / Ideer
" Мы ночевали у моих родителей и собирались пойти в ЗАГС".
А говорят, что нужно пожить паре до свадьбы, чтобы узнать друг друга получше.
- В семье были деньги, но мама постоянно говорила нам с сестрой, как дорого мы ей обходимся. Мы никогда не просили игрушек, одежды, карманных денег. Когда мне исполнилось 18, мать выставила счет. Там было все, включая подарки на праздники и расходы на ведение беременности. Сестра получила такой же счет. Короче, мы отдавали всю зарплату матери на списание долга. Когда мне исполнился 21 год, знакомые убедили меня, что творится какая-то дичь. Мы с сестрой съехали от маман и оборвали все контакты с ней. © WaningRelevance / Reddit
- Я разводилась, а тут подвернулась квартира мечты. Чтобы она не досталась мужу (как нажитая в браке), попросила мать оформить покупку на себя, а потом переписать на меня. Мама согласилась. Надо сказать, у нас всегда были прекрасные отношения. Во время развода я жила у мамы, она меня поддерживала. Но стоило мне заговорить о квартире, она заявила: «Я подумала, что справедливо будет, если это будет моя квартира!» Я аж опешила. Мама продолжала: «Я на тебя всю жизнь положила, воспитывала тебя одна. Кто знает, что дальше там будет с этой квартирой? Вдруг какой мужик твой очередной оттяпает? А так у меня будет, в надежных руках. Стану ее сдавать — это мне прибавка к зарплате». Все мои друзья в шоке. Я готова в последний раз попросить вернуть мне мою квартиру и забыть все. Если не согласится, буду судиться. Буду отсуживать часть той однушки, которая и на меня приватизирована в том числе. © Подслушано / Ideer
Очень обидно за дочь, но и мать я понимаю. Она права в том, что раз дочка такая лекгомысленная, сходится, расходится с мужиками, то если очередной муж "оттяпает" у неё квартиру, то она придёт к мамочке в однушку. А так, хоть какая то гарантия, что квартира останется дочери после смерти матери.
- У меня есть дочь, недавно ей исполнился годик. У нее просто роскошные волосы — моя гордость. Свекровь месяца 3 назад сказала, что в их семье есть традиция — в 1 год сбривать младенцам волосы. Я ответила, что против. Замяли тему. И тут свекровь спросила, можно ли погулять с внучкой. Я согласилась. Мне вернули мою малышку через 1,5 часа — лысую. Я плакала весь день. © Antique_Bee_9963 / Reddit
- Мне все мужики говорили: «Женщина — хозяйка, быт — на ней». Но хоть мусор, тяжелое и починить что-то на себя брали. Однажды я безумно влюбилась. Романтичный и заботливый интеллигент — думала уже вот он, мой принц! Он тоже сказал, что готовить, стирать и убирать не станет, но мне пофиг уже было. Тут вдруг у нас ломается унитаз, и он заявляет: «Это тоже часть бытовухи, а значит, тоже на тебе». Я в недоумении:
— А ты какого лешего делать планируешь?!
— Ну как же? Зарабатывать.
— А мне что, уволиться тогда можно?
Он заржал и выдал: «Нет, конечно, я же зарабатываю в дом, а свои хотелки-то ты как будешь обеспечивать?» На другой день я просто молча съехала и заблокировала везде этого осла.
- Муж делал генеральную уборку. Смотрю в шкаф, а всех моих платьев с открытой спиной нет. Спрашиваю, в чем дело. А он: «Я их выбросил. Ты уже не девочка, пора быть скромнее». А мне 40 исполнилось. Я ужасно расстроилась. И разозлилась. Спрятала его любимый дорогущий фотоаппарат и не отдавала, пока он не дал мне денег на 3 новых платья — взамен выкинутых.
- Позвонила в один вечер тетя, умоляла одолжить сто тысяч на лечение дочери. Какая-то проблема с коленями. Когда я решила уточнить диагноз, тетя начала мяться и вообще обвинила меня в жадности! Сестренку я люблю, поэтому решила проверить, вдруг я все же неправа. Встретила ее из школы. Оказалось, что через две недели девочка едет на соревнования по легкой атлетике и вообще не понимает, о каких проблемах идет речь. Тетя сделала вид, что ничего не было. © Подслушано / Ideer
- Мой муж довольно странно относится к матери. Денег ей совсем не дает, но продукты привозит регулярно. Мне тоже заявил, чтобы я ни копейки его матери не давала. Меня это очень напрягало, боялась, что выйду в декрет, и он тоже жмотиться начнет. Но потом он все объяснил. Оказалось, к 25 годам муж сам накопил 450 тысяч на первый взнос. Как-то раз пришел в гости к матери, она еле ходит, бледная, за стенку держится. Говорит, срочно деньги нужны на операцию. Мол, что-то «по-женски». Врачей нашла, клинику, только денег нет. А операция нужна до лета срочно. Тянуть нельзя. Он чуть не в домашних тапках побежал к банкомату. Все ей отдал. Она сказала, чтобы он в больницу не приезжал, женщины в палате, не надо смущать. Да и сил не будет на общение. Прошло время, он приехал к матери в гости и обомлел: у мамы грудь как два арбуза. Она хоть и в широкой кофте, но такое скрыть нельзя. Он молчал, конечно, мать же, ну как такое спросить. А она говорит: «Ой, от гормональных препаратов поправилась, хорошо хоть у меня в одном месте жир откладывается», — и начала ржать. Муж разволновался. Позвонил родственницам, спрашивал, нормально ли это, вдруг не долечили... Но конечно выяснилось, что мать просто накачала себе грудь. И еще подтяжку лица планирует. © Подслушано / Ideer
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Комментарии
Как избавляются от наглых и завистливых родственников ?
Я имею ввиду дальнюю родню
Когда не общаться нельзя , а надолго тебя не хватает.