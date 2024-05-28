15 человек, которые столкнулись с такой наглостью, аж пар из ушей столбом повалил

Очень обидно за дочь, но и мать я понимаю. Она права в том, что раз дочка такая лекгомысленная, сходится, расходится с мужиками, то если очередной муж "оттяпает" у неё квартиру, то она придёт к мамочке в однушку. А так, хоть какая то гарантия, что квартира останется дочери после смерти матери.