15 человек, которые лично убедились, что с ипотекой не соскучишься

Истории
2 часа назад

Говорят, что иметь дом — это роскошь. Не поэтому ли люди так часто берут его в ипотеку? Правда ли, что это путь в долговое рабство, и ее нужно избегать? Пользователи сети поведали интернету разные истории о том, как ипотека сыграла не последнюю роль в их жизни.

  • Мужу и мне немного за 30, и мы купили дом 11 лет назад. В прошлом году в октябре погасили ипотеку и стали свободны от долгов. Это было нашим достижением! Мы много трудились, отказывались от отпусков и вкладывали каждую копейку в дом. Теперь он полностью наш. Семья знает, что мы выплатили кредит, но друзьям не рассказывали — у некоторых ипотека, другие снимают жилье или живут от зарплаты до зарплаты. Мы решили, что в нынешнее время рассказывать о таком достижении не стоит. С тех пор обновили дом: тройные стеклопакеты, солнечные панели, аккумуляторы — планируем здесь жить долго.
    © Sayerisha / Reddit
  • Вчера был тот самый день, которого я ждала последние 7 лет - я погасила ипотеку! 7 лет упорного труда и работы без выходных, отпусков и больничных, жуткой экономии. Все это время я смотрела на своих друзей и завидовала, ведь они ходят в кафе, кино, бары, на шопинг. Я же могла выйти только в продуктовый и то за товарами первой необходимости, никакой лишней шоколадки и даже конфетки. Но ничего, оно того стоит! Зато теперь я живу в своей квартире. А сейчас я на море впервые за последние 20 лет! Я даже потрогала его! © Рабочие истории / VK
  • Получить одобрение на ипотеку было легко, вообще без проблем. А вот найти дом оказалось сложно. Всего-то год торгов, постоянные перебивания ставок, повсюду покупатели с наличными, несколько нервных срывов, пота и слез. Но в конце концов мы справились! © Terrible-Caregiver-8 / Reddit
  • В ноябре мне казалось, что мир рухнул. После конфликта с руководителем меня уволили. А у меня ипотека, ремонт, еще и съем квартиры, кручусь, как могу, а тут такое. Первый день плакала, тряслась вся, от стресса, видимо, но смогла взять себя в руки. Уже на следующее утро привела лицо в порядок и пошла на поиски работы. Сначала немного походила по организациям, оставляла распечатанное резюме, контакты, а по приходу домой еще и в электронном виде сделала рассылку по вакансиям. И буквально через несколько дней я была уже с работой. И даже с той, которая лучше прежней в разы, и платят тут больше. А я, дуреха, ревела. Не зря ведь говорят, что на смену старому всегда приходит что-то новое, лучшее. Так и есть! © Рабочие истории / VK
  • Дома — это дорого, гораздо дороже, чем их рыночная стоимость. Если вам кажется, что вы берете на себя слишком большую финансовую нагрузку при покупке, лучше хорошенько подумайте. Недавно я наткнулся на очень точное высказывание: аренда — это максимум, который вы потратите, а ипотека — это минимум, который вы заплатите. Мы купили дом около 2,5 лет назад, внесли 5% первоначального взноса плюс расходы на оформление, и уже вложили около $ 30 000 в ремонт и замену всего подряд, так что денег сейчас впритык. © BlueChrome74 / Reddit
  • Живу в столице, и тут очень много бесплатных развлечений: экскурсии, выставки, в определенные дни музеи работают бесплатно, в театр тоже можно попасть дешево или вообще по приглашению. В общем, кто ищет, тот всегда находит. У нас с мужем ипотека на пять лет, пока платим только третий год. Хоть зарабатываем оба нормально, 70% тратим на выплату долга. На необходимые расходы оставляем немного, но дома не сидим, часто посещаем различные культурные события. Очень здорово, что такое возможно. © Подслушано / Ideer
  • Я погасил свою ипотеку 3 года назад. Это было лучшее решение в моей жизни. Без ипотеки - как без оков! Освобождение. Вместо ежемесячных выплат в банк я стал направлять эту сумму в инвестиции и пенсионные накопления. Все вокруг в долгах, и, если потерять работу, то ты на грани финансового краха. Я же знаю, что всегда буду с домом, независимо от экономической ситуации. Это стоит гораздо больше, чем проценты. © Zagor64 / Reddit
  • Мама дала старшей сестре образование и однушку, а мне сказала: «Я тебе два года универа оплатила, а дальше сама. Ищи богатого мужика!» Обидно. Перевелась на заочное, пошла работать, взяла квартиру в ипотеку. И тут звонит мама и говорит, что покупает большую двушку сестре, потому что она беременна, а однушку оставит для сдачи. Стало обиднее вдвойне, но я снова сглотнула и пошла работать. © Рабочие истории / VK
  • Рассказал друг. Была у него девушка, встречались долго, и она очень хлопотала по поводу ипотеки, собирала документы, бегала по всем инстанциям. Начала давить на друга, что ему это не нужно, только ее это заботит, и вообще он несостоятелен как мужчина, оскорбления. В итоге расстались. А он, оказывается, уже отстраивал квартиру на то время, просто ей не говорил. Вот так и остались с квартирами и друг без друга. © Подслушано / Ideer
Бетти Вергес
11 часов назад

Ну что ж. Но только пусть мама (с однушкой-то) потом не надеется, что меньшая будет ее досматривать. Собаке собачья смерть, как говорится.

-
-
Ответить
  • Уволилась с непыльной работы с хорошей зарплатой. Пошла на другую — обещали огромные деньги. Я готова была вкалывать, а вот к тому, что на новой работе нет ни отпусков, ни больничных, я не была готова (заранее не предупредили). Ушла, не дожидаясь, обеда. Странное дело: у меня ипотека, я без работы, а счастлива! © Подслушано / Ideer
  • Взял квартиру в ипотеку, любовь нашел. Девушка переступила порог квартиры и сказала: «Я жить „в этом сарае“ не буду! Нужен ремонт!» Беру кредитку, подработки, влезаю еще в долги, начинаю делать ремонт. И тут моя ненаглядная внезапно заявляет: «Не, дорогой, все конечно круто, но я ухожу. Ты с этими своими долгами ни цветов мне не купишь, ни моря не видать ближайшие 2 года точно, так что прощай!» Обидно. © Рабочие истории / VK
  • Когда подписывал ипотечный договор, там был пункт: «Вы подтверждаете, что обязательства по выплате ипотечного кредита не являются для вас кабалой». Ну конечно же, ипотека на 30 лет не является для меня нисколечко обремененительной. © coach.potato / Pikabu
  • На работе общаюсь с коллегой. Она — транжира, а я — экономная. У меня ипотека, каждая копейка на счету. А она — вечно на ноготочках, ресничках… Думаю: «Глупышка, столько денег вбухивает». Но оказалось, что глупышка — это я, ведь она на прошлых выходных замуж вышла за очень обеспеченного мужчину, он любит ее, во всем потакает. Ноготочки и реснички пригодились-таки. И тут я поняла, что это называется не транжирство, а бизнес-план, как выйти замуж за богатого! Пользоваться им, правда, не буду. © Рабочие истории / VK
  • Есть у меня подруга, ей 30 лет. И вот она прибегает ко мне в квартиру с мужем, вся в слезах. Я в шоке, думала, что-то страшное случилось. А нет. Ей родители поставили условие: или она съезжает с квартиры, или платит сама за нее! Я удивилась. А оказалась, что квартиру ее в ипотеку взяли родители и платили за нее они же. И за ипотеку, и коммунальные услуги. А они, два взрослых человека, живут на широкую ногу, но при этом осуждают родителей, ведь они их вынуждают сделать выбор. © Подслушано / Ideer
  • Ну вот и я стал счастливым обладателем собственного жилья. Небольшая квартира-студия досталась мне несколько лет назад по очень привлекательной на тот момент цене. Огромным бонусом было то, что в квартире был сделан современный, качественный ремонт, хозяева оставили абсолютно всю мебель и бытовую технику. Решение о покупке именно этой квартиры было принято за секунду, к тому же мне сказочно повезло и с самой ипотекой, она мне досталась льготная под 1%. К слову, на этом не останавливаюсь и надеюсь через пару-тройку лет начать план по расширению собственной жилплощади. Всем удачи с кредитами! © NetWorkBug / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее