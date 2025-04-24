15 человек, которые лично убедились, что с ипотекой не соскучишься

Дай вам Бог здоровья! Двадцать лет! За что? (бородатый анекдот)
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Говорят, что иметь дом — это роскошь. Не поэтому ли люди так часто берут его в ипотеку? Правда ли, что это путь в долговое рабство, и ее нужно избегать? Пользователи сети поведали интернету разные истории о том, как ипотека сыграла не последнюю роль в их жизни.
Дай вам Бог здоровья! Двадцать лет! За что? (бородатый анекдот)
Ну что ж. Но только пусть мама (с однушкой-то) потом не надеется, что меньшая будет ее досматривать. Собаке собачья смерть, как говорится.
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