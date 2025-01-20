16 доказательств, что покупка жилья — то еще приключение

Истории
1 день назад

Покупка жилья — дело хорошее, но напоминает порой прыжок в неизвестность. То соседи странные попадутся, то сюрпризы от прежних хозяев обнаружатся. А одна из героинь этой статьи осуществила мечту, купив в 22 года квартиру, но спустя пару месяцев решила вернуться на съем.

  • Мы продали свой дом очень давно. И вдруг, годы спустя, звонит риелтор из того агентства, через которое мы продавали, мол, жильцы просят мой номер телефона. Окей. И вот звонят мне новые хозяева: «Угомоните вашу мать!» Оказывается, моя 80-летняя свекровь постоянно заходит к ним во двор и сидит на качелях в кустах. Ностальгия у нее, видите ли. © Darakohkina / Pikabu
  • В том году я получил повышение, купил квартиру в ипотеку, нашел любовь. Когда девушка зашла в квартиру, то сказала, что не будет жить в этом сарае. Я тогда взял кредит на ремонт, подработку нашел. И вот неделю назад девушка мне заявляет: «Дорогой, все это, конечно, круто, но я ухожу. Ты же с этими своими долгами ни цветов мне не купишь, ни на море не свозишь в ближайшие 2 года точно, так что прощай!» © Рабочие истории / VK
  • Когда-то этот дом принадлежал пожилой даме (она уже умерла). Сад зарос сорняками. Я очистила его и перекопала землю, чтобы посадить цветы, и все время находила старые луковицы. Следующей весной все эти найденные луковицы начали цвести. Я поняла, что женщина была просто слишком стара, чтобы ухаживать за своим садом. Пусть она покоится с миром, зная, что я ценю каждый ее цветок. © Ok-Burn-Acct / Reddit
  • Мы с мужем с огромным трудом купили квартиру. Хватило только на жилье с черновой отделкой. Работаем на трех работах, чтобы позволить себе снимать комнатушку и покупать строительные материалы. Ремонт делаем сами, так как наемной рабочей силе просто нечем платить. Так вот, наши «добрые соседи» даже во время покраски стен орут про закон тишины, и что после 19:00 ремонт делать нельзя, и в выходные мы им мешаем! © Подслушано / Ideer
  • Мой друг нашел в полу своего гаража открытый сейф, полный золотых монет на $ 6 тыс. Но он и так живет неплохо, потому что унаследовал семейный бизнес своей супруги. А мы с женой были очень бедными, хотели накопить на свой дом. И он заявил: «Да мы все потратили на новую мебель». Мне порой кажется, что вселенная просто проливает на богатых людей дождь в виде денег. © Unknown author / Reddit
  • Предыдущий владелец дома, который купили мои родители, считал себя мастером на все руки. В первую неделю нашего пребывания в доме мы вызвали электрика. Он удивился, почему дом не сгорел раньше и как, черт возьми, он прошел проверку. Так что пришлось переделать всю проводку. За последние 40 лет, кажется, каждый раз, когда родители делали ремонт, появлялось что-то новое и интересное. Недавно раковина на кухне засорилась. После недолгих поисков мы обнаружили, что слив был проложен под полом кухни и забетонирован. Он в конце концов треснул и протекал в фундамент. © zerbey / Reddit
  • Мы с мужем купили квартиру, там была какая-то проблема со стеной, и нам надо было об этом напомнить, чтобы сбавили немного цену при подписании. Я на работе, соответственно, сама сказать адвокату не могла. Мой мужчина, весь радостный, звонит уже после: «Любимая, поздравляю!» Я тоже на радостях его спрашиваю: «Ну и сколько денег нам вернут?» И тут он вспомнил... Ну как тааак?! Теперь сам ремонт делать будет! © Подслушано / Ideer
  • Заметила, что с участка стали пропадать цветы, потом целые кусты срезанные находила. Позвала сына, тот поменял везде замки: ворота, обе калитки, поставил датчики движения. И той же ночью я проснулась от яркого света и криков. Выхожу и вижу картину маслом — под калиткой застряла бабка, у которой мы купили этот участок. Оказалось, что они таскали цветы сначала через калитку, потом муж (поджарый старичок) лазал под калиткой, но в этот день у него спину прихватило и пришлось лезть самой. Но самое главное: «А зачем вы замок поменяли?! Это же мои цветы! Я же ими торгую!» © MistyProfy / Pikabu
  • Родители пообещали мне и сестре подарить на 20 лет по квартире. Стукнуло сестре 20 (она на 1,5 года старше), подарили ей однушку, но сестрица за год довела ее до ужасного состояния. И вот неделю назад исполнилось 20 лет и мне. Но родители заявили: «Дочь, ты без квартиры останешься, одной вон уже подарили, ничего хорошего из этого не получилось, поэтому вот тебе 100 тысяч, купи себе, что хочешь!» Обидно. Я, в отличие от сестры, работаю с 18 лет, заканчиваю институт. Я прямо бредила этой квартирой, уже хочется жить отдельно от родителей, но зарплата не позволяет уйти на съем, с нынешними ценами не потяну. Что ж, придется искать подработку и таки съезжать, как и планировала. © Рабочие истории / VK
  • Прежний хозяин моего дома, кажется, коллекционировал палки. У него была отлично организованная коллекция палок всех видов и пород дерева до 2,5 метров длиной. Зачем ему нужны были эти палки и что с ними делать, мы понятия не имеем. Мы называем их палками с потенциалом, но не уверены, в чем их потенциал. © wet_bag_of_noodles / Reddit
  • Первые выходные в новом доме. Вернулся я из магазина и увидел на крыльце собаку. Она сбежала по лестнице на нижний этаж, съела кошачий корм, выпила кошачью воду и улеглась на ковре. У пса на ошейнике обнаружилась бирка с кличкой «Луи» и номером телефона. Я позвонил по номеру и спросил мужчину, его ли это пес. Тот, даже не уточнив мой адрес, ответил, что сейчас подойдет. Выяснилось, что он 2 года назад арендовал этот дом у предыдущего владельца и теперь живет недалеко отсюда. Но если его пес Луи выходил из их двора, он всегда шел «домой» именно в мой теперешний дом. © fredzout / Reddit
  • Не так давно моя подруга хвасталась, что купила себе квартиру в 22 года! В 22 года, друзья! Это хорошее достижение, как по мне. Но вот же беда, оказалось, что она купила квартиру размером 15 квадратов! Говорила мне, что ей нравится. Мол, у нее в родительской квартире была комната примерно такой же площади, ей было нормально, и здесь она комфортно поместится. Съехала оттуда на съемную спустя пару месяцев, не выдержала. Сказала, что у нее даже клаустрофобия начала развиваться. Сейчас сдает людям свои 15 квадратов как комнату. Пассивный доход есть, хоть что-то радует! © Карамель / VK
  • Копали с папой яму под скважину в огороде. Вдруг наткнулись лопатами на большой булыжник, который все никак не могли перевернуть. Начали обкапывать, оказалось, что сундук. Представляете, сколько счастья у нас было? Вытянули его, с горем пополам вскрыли ломом замок, а там — гора платьев, самых настоящих платьев. Какие-то мелкие драгоценности, посуда, документы, целая стопка фотографий и одно-единственное письмо. Решили с папой разыскать того, кому все это принадлежит. В итоге нашли! Взяли билет на поезд и отправились к уже 77-летней женщине, матери которой принадлежал этот сундук. Я никогда не забуду стекающие по ее щекам слезы и то, как она прижимала к себе письмо, написанное маминой рукой. Она все пыталась заплатить нам за нашу находку, но мы не взяли с нее ни гроша. © Wildwildworld / Pikabu
  • Построил коллега дом, потихоньку начал переселяться. Познакомился с новыми соседями — пожилой парой. Стали жить да дружить. Через некоторое время купил две туи и посадил у ворот. Посидели туи с недельку и пропали. Коллега повозмущался, купил еще две, а заодно скрытно прикрутил видеорегистратратор. И вот тут-то он и обалдел, когда увидел, что соседи ночью приходили и выдергивали туи. Потом засовывали их в свой автомобиль и увозили. Как выяснилось, просто выбрасывали в мусорные баки в конце улицы. Пошел товарищ поинтересоваться, чем им туи мешают? Ответили: «Ну а что? У тебя есть. У нас нет. Несправедливо». © Vinigret84 / Pikabu
  • У poдитeлeй ecть тpи квapтиpы, кoтopыe дocтaлиcь им бесплатно — пo нacлeдcтву. И ecть мы, тpи дoчepи. Мы были уверены, чтo кaждoй из нас родитeли пoдapят пo xaтe. Как-то вечером собрались все вместе, и вдруг родители предлагают нам на полном серьезе: «А давайте вы у нас купите квapтиpу в ипотеку». Co cкидкoй — poдныe люди жe. © Сокровенные истории / VK
  • Человек, который построил дом до того, как я его купил, оставил повсюду записки о том, как обстоят дела в доме. Первую я нашел после того, как перерезал линию электропередач снаружи, когда рыл траншею. Пакет с запиской был внутри подвала, привязанный к линии, которую мне нужно было починить. Это был эскиз с размерами того, где эта линия проходила снаружи. Я искал маленькие пакеты, прежде чем начинать любой новый проект. © audiomediocrity / Reddit

Комментарии

Уведомления
Мама Дорогая
1 день назад

у моего ребёнка н a даче тоже есть коллекция палок ))) аккуратно стоят в одном углу участка, периодически появляются новые)

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