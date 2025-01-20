16 доказательств, что покупка жилья — то еще приключение

Покупка жилья — дело хорошее, но напоминает порой прыжок в неизвестность. То соседи странные попадутся, то сюрпризы от прежних хозяев обнаружатся. А одна из героинь этой статьи осуществила мечту, купив в 22 года квартиру, но спустя пару месяцев решила вернуться на съем.