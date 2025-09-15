Мы попросили нейросеть сделать счастливыми 16 грустных женщин с известных картин, и вот что вышло
На уроках искусства нас учили, что у каждого шедевра есть своя история, а у каждого героя картины — свой характер. Задумывались ли вы, что чувствует «Дама с горностаем» или о чем грустит «Шоколадница»? Мы тоже об этом задумались. И решили использовать современные технологии, чтобы изменить настроение знаменитых персонажей. С помощью нейросетей мы заставили их улыбаться и взглянули на знакомые картины под совершенно новым углом. Готовы увидеть, как изменились шедевры, когда мы добавили в них немного счастья?
Рембрандт, «Женщина плачет»
Луи Жан-Франсуа Лагрене, «Меланхолия»
Василий Пукирев, «Неравный брак»
-Девочка, ты б свечку-то отдала?
-Ахаха, щас сожгу все нахрен здесь!
Джон Уотерхаус, «Портрет молодой женщины»
Ганс Гольбейн младший, «Портрет Анны Клевской»
Такое впечатление что ей рассказали неприличный анекдот, глазки закрыла, ротик рукой прикрыла.
Габриэль Дюран, «Портрет художницы-пастелистки Мари-Шарлотты Барбару»
Есть люди которым не очень идёт смех. Это как раз нарисовал ИИ. Стала похожа на торговку рыбой- "бычки, бычки!"
Леонардо да Винчи, «Дама с горностаем»
Жан-Этьен Лиотар, «Шоколадница»
На картине Лиотара она вовсе не грустная, а просто серьёзная. А у ИИ такое впечатление что шоколадница уже "хлебнула" грамм 50.
Джон Уотерхаус, «Леди Шалотт»
Питер Пауль Рубенс, «Портрет Сюзанны Лунден»
Эдвард Хоппер, «Автомат»
Поль Сезанн, «Молодая итальянка за столом»
Джон Сингер Сарджент, «Мадемуазель Сюзанна Пуарсон»
я понимаю, что это ИИ, но для меня эта пара как иллюстрация фразы "ракурс имеет значение"
Виктор Васнецов, «Аленушка»
Винсент ван Гог, «Портрет молодой леди»
Поль Гоген, «Портрет Мадлен Бернар»
Использование нейросетей в искусстве — вопрос довольно спорный. И все же любопытно бывает узнать о картинах что-то новое или похулиганить и представить их в новом свете. Так что предлагаем заглянуть и в эти статьи:
Комментарии
Неравный брак! Ржунимагу 🤣. Жених исчез, невесту пробило нa ха-ха. Не пей вина, Гертруда, пьянство не красит дам...
Капец какой - то. Ржущие дамы какие-то неудачные получились. Позы напряжённые, неестественные. Как- будто для инсты радостный смех во все зубы имитируют
Эксперимент не удался. Ничего смешного в хохочущих образах ИИ нет. Только удивление и раздражение что аффторы Адме не видят границ над чем можно поглумиться ради потехи.