Мы попросили нейросеть сделать счастливыми 16 грустных женщин с известных картин, и вот что вышло

На уроках искусства нас учили, что у каждого шедевра есть своя история, а у каждого героя картины — свой характер. Задумывались ли вы, что чувствует «Дама с горностаем» или о чем грустит «Шоколадница»? Мы тоже об этом задумались. И решили использовать современные технологии, чтобы изменить настроение знаменитых персонажей. С помощью нейросетей мы заставили их улыбаться и взглянули на знакомые картины под совершенно новым углом. Готовы увидеть, как изменились шедевры, когда мы добавили в них немного счастья?