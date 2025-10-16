15+ человек, которые организовали свои кухни так, будто им помогали профессионалы

Вы тоже думали, что превратить кухню одновременно и в красивое, и в эргономичное пространство практически невозможно? А вот герои нашей статьи это опровергают своим примером — их кухни похожи на те, что печатают в журналах о дизайне, а функциональность оценил бы и сам Гордон Рамзи. И, что немаловажно, некоторые переделки обходятся гораздо дешевле, чем могло показаться.