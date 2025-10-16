Это не кухня, это стол. Где раковина, плита, духовка? Где хранятся продукты?
15+ человек, которые организовали свои кухни так, будто им помогали профессионалы
Вы тоже думали, что превратить кухню одновременно и в красивое, и в эргономичное пространство практически невозможно? А вот герои нашей статьи это опровергают своим примером — их кухни похожи на те, что печатают в журналах о дизайне, а функциональность оценил бы и сам Гордон Рамзи. И, что немаловажно, некоторые переделки обходятся гораздо дешевле, чем могло показаться.
«Кухня у меня маленькая, но я постаралась выжать максимум из имеющегося пространства»
«Моя уютная кухня, отремонтированная собственными руками»
Кухня до и после
- Вы превратили скучную функциональную кухню в менее функциональную... ванную? © judseubi / Reddit
«Мои дети называют это вендинговым автоматом»
«Развесила кухонные принадлежности над плитой»
- Надеюсь, вы не часто жарите что-то на сковороде, иначе все это быстро покроется жиром. _Makstuff_ / Reddit
«Моя кухня до и после»
Уже было.
Всегда интересно, что они хранят в таком количестве шкафов?
«На ремонт этой кухни ушло 2 года»
Ну… если делать одному своими силам по выходным и с ограниченным бюджетом, то 2 года — это нормальный срок. Вышло хорошо
- Вау! Вот это преображение! © QuarterBright29** / Reddit
«Наконец-то в моем кухонном шкафчике полный порядок. Теперь не могу оторвать от него взгляда»
«Моя маленькая, но удобная и функциональная кухня»
- Иногда я хочу переехать, но потом вспоминаю, что не смогу взять эту кухню с собой. © pikkupapupata / Reddit
«Ремонт занял у меня 13 месяцев»
«Переделка кухни в рамках ремонта всего дома»
«Переделка кухни в моей маленькой квартирке. И нет, я не скучаю по этому оранжевому цвету»
«Мой первый проект — кухня в цокольном этаже дома, построенного в XVIII веке»
«Ремонт кухни, обошедшийся менее чем в $1000»
Уже неоднократно замечала над плитой странный аппарат. Кто-то писал, что это СВЧ печка и ужасно, что она над плитой.
А скорее всего, это такая вытяжка.
«Переделка кухни в 100-летнем доме»
«Добавили кухне красок»
Какая кухня пришлась вам по вкусу? Поделитесь своим мнением с нами.