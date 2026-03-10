15 историй из молодости наших родителей, которые тоже отжигали как могли

Истории
2 часа назад
15 историй из молодости наших родителей, которые тоже отжигали как могли

Глядя на родителей сегодня, трудно представить, какими они были в молодости. А ведь у них тоже были авантюры, вечеринки и истории, которые до сих пор вспоминаются со смехом. Вот несколько ярких примеров.

  • Мой папа был в молодости той еще «оторвой». Легкий на подъем, немного сумасшедший, резкий такой. Он окончил школу и сразу же переехал в город поменьше, который находился в 800 километрах от его дома. Никогда не понимала такое решение, а недавно спросила у него, мол, зачем. Папа посмеялся и рассказал: «А это все мой друг, дядя Дима. Разбудил меня одним утром, сказал собирать вещи и ехать покорять мир. Сели с ним на первый ночной поезд в случайный город, а там оно все как-то само получилось. И работу нашел, и друзей, и маму твою встретил!» Если бы не спонтанность отца, то он бы не встретил свою любовь, не родилась бы я, не было бы нашей семьи. Я теперь тоже хочу так сделать, глядишь и любовь подобным способом найду. © Не все поймут / VK
  • Моя мама в молодости пришла в кинотеатр на свидание и принесла с собой вареный говяжий хрящ. Весь сеанс они с папой ели его. Вот он — мой пример незабываемых свиданий. © victoriya_chestnykh
  • Мои бабушка и дедушка рассказывали, что когда мой папа учился в старших классах, однажды летом он сбежал, чтобы присоединиться к цирку. Они знали, где он находится и чем занимается. В основном он выполнял разную работу — много убирал, в том числе чистил клетки и выносил навоз. Это было совсем не романтично и не красиво, но, как я понимаю, он многому тогда научился о жизни.
  • Сидели недавно с папой на кухне, ужинали, а за ужином он мне историю своей молодости рассказывал. Ему к экзамену нужно было выучить 40 билетов. В каждом по 2 вопроса. Папа, как показательный ученик, выучил всего 1 вопрос 1 билета. Но выучил так, как будто это главная истина всего мира! А еще мой отец был самым удачливым студентом во всем университете. Он вытянул именно тот билет, который учил! Папа обрадовался, давай рассказывать все, что учил, старается, вкладывает душу, где-то полчаса на все про все. Справился с первым вопросом, пришел час следующего, но отец его не знает. Стоит, руки потирает, думает, а ему женщина из комиссии говорит: «Я вижу, что вы знаете предмет. Можете быть свободными, пять!». Я сидела, слушала это все и была поражена. © Не все поймут / VK
  • Мама в молодости работала метеорологом на Дальнем Востоке. От дома до места наблюдения — ровно километр; дорога проходила сквозь лес, а мама всегда ходила пешком. Однажды она увидела рысь, идущую за ней по кромке леса; на обратном пути та тоже шла за ней. Так и ходили каждый день: мама — на работу и обратно, и сопровождающая ее рысь. Видимо, охраняла. © Подслушано / Ideer
  • На прошлый Новый год мама ругала меня, что я вернулась домой только второго января утром. Я пыталась оправдаться, но бабушка неожиданно вступилась. Улыбнулась и сказала: «Ты забыла, как сама с Мишей на Новый год пропадала? Уезжали к друзьям отмечать. Нам приходилось вас потом искать». Оказалось, в молодости мама с папой тоже умели отдыхать.
  • Когда-то, в ранней молодости, ехала в троллейбусе и увидела симпатичного парня. Мы играли в гляделки пару остановок. Подошел, познакомились, и пока доехали до нужной остановки, я почти втрескалась. Пока он не взялся за поручень у меня перед носом — а там — мама дорогая! — ноготь на мизинце сантиметра два... У меня любовь испарилась сразу же. Я вышла на своей остановке, не сказав «прощай». © liya.kovalva.61
  • У дедушки (85лет) есть младшая сестра (за 70 ей), живет в другом городе. Ее муж всегда считался образцовым семьянином. Все в семью, мастер на все руки, три дачи отстроил, образованный, с чувством юмора все отлично. А когда я его фото в молодости увидела, вообще практически влюбилась, красавец был! И вот приходит от сестры деда письмо. Три года назад она узнала, что у него есть вторая семья... Со времен работы еще! Человек умудрился жить на 2 семьи больше 30 лет. 30 лет скрывать такое! © Мамдаринка / VK
  • Мама в молодости работала учителем гитары и из-за нехватки денег подрабатывала продавщицей мороженого. Сейчас смеется и рассказывает, что как-то раз к ней пришли покупать мороженое ее маленькие ученики, а она спряталась под прилавок. Как дети продавца ни звали, она так и не вышла — говорит, стыдно перед учениками было, что учительница мороженое продает.
  • Мама показывала фотографии, на которых она еще молодая. Господи, она такая красивая там! Мне просто не верится, что моя мама была первой красавицей! Нет, ну, сейчас она также очень красивая, но в молодости! Я ее вывела на разговор о кавалерах, мы еще с ней никогда об этом не говорили. Ну, о ее кавалерах. Так оказалось, что за ней табунами бегали, а она всем отказывала, потому что не было достойного: «А вот отец твой наоборот на меня внимания не обращал, поэтому, видимо, и влюбилась». © Мамдаринка / VK
  • На днях в нашем офисе проводили корпоративный турнир по настольному теннису. Коллеги азартно играли, но больше всех удивила уборщица Светлана Петровна. Она тихо наблюдала за играми, пока кто-то в шутку не предложил: «А вы попробуйте». Светлана Петровна взяла ракетку, и тут началось шоу — она всех обыгрывала, один за другим! Оказалось, что в молодости она была чемпионкой города по теннису, а мы и не знали. В итоге, Светлана Петровна унесла заслуженный кубок, а мы теперь боимся с ней играть. © Не все поймут / VK
  • Моего рождения могло не быть из-за чулок. Черные чулки стали хитом, но были слишком дорогими, поэтому мама покрасила телесные перед свиданкой. И вот папа напрашивается в гости, а мама в панике отказывает! Как же разуваться? Папа все понял и //заявил: «Верка, я шахтер, ты думаешь меня остановят твои черные ноги? Нет. Пошли бегом, свидание вообще-то еще не окончено».
  • Давно я не пела в удовольствие. Помню, когда в университете училась, то мечтала стать певицей. На всяких мероприятиях городских выступала. Потом забеременела и так за бытом даже забыла, что я когда-то любила делать. Вчера мама сказала, что ей папа рассказал, какой у меня прекрасный голос: «А почему ты мне никогда не пела?» А я и сама не знала! Так получилось почему-то. Ну, я собрала волю в кулак и спела, как когда-то в молодости. Дочке понравилось, мне тоже. Договорились, что я иногда буду устраивать им с папой такие маленькие концерты. © Мамдаринка / VK
  • С мужем познакомились в глубокой молодости, встречались, стали вместе жить. Один раз даже в ЗАГС ходили, но не дошли. А через два года совместной жизни расстались. Из-за тапок. Я не люблю тапки, а он заставлял меня их носить. В итоге, я выбросила их в окно и ушла. Спустя 8 лет мы снова встретились, все по-взрослому обсудили. Договорились, что я буду ходить без тапок, и снова стали жить вместе. Спустя некоторое время поехали на выходные к будущей свекрови. И знаете, что она сделала, увидев снова меня на пороге своего дома? Купила мне тапки! © Мамдаринка / VK
  • Мама в молодости со своими друзьями ездила в аэропорт. Хотела встретить там Цоя, который прилетал на концерт. Не получилось, зато совершенно неожиданно встретила своего университетского друга. Спрашивает у него о полете. А он выдает: «Долетел нормально. Только в автобусе какой-то кореец мне гитарой чуть все ноги не отдавил!»
