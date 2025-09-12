Мы попросили нейросеть переписать 15 шедевров в стиле других художников. И от некоторых результатов мы просто опешили

3 часа назад

У каждого художника свой узнаваемый и неповторимый стиль, по которому и запоминаются их известные произведения. Но что было бы, если их известные картины написали другие художники? Мы решили поэкспериментировать и результаты просто поразили нас. После них сложно уже по-старому смотреть на известные шедевры.

«Девушка с жемчужной сережкой»

Вайншток Анастасия
1 час назад

У Малевича есть абсолютно реалистичные картины, ну не одна же геометрия у него, просто фотографии словно, ну не всю же жизнь он геометрию писал! Но как в анекдоте, Я построил миллион мостов, но никто не называет меня строитель мостов. Но стоило только один раз трахнуть козу...

«Купчиха за чаем»

«Портрет Жанны Самари»

© Art Gallery ErgsArt - by ErgSap / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image

«Портрет Адели Блох Бауэр»

«Неизвестная»

«Бушующее море ночью»

«Карзина фруктов»

«Царевна лебедь»

Sergey Gorovoy
1 час назад

- а если ты работаешь в адме - назови эту картину по-адмеевски!
- на: цоревна-лебедь!

«Пылающий июнь»

CatKate
1 час назад

Обожаю импрессионистов, поэтому ладно, неплохо

«Портрет молодой женщины»

Nika88
1 час назад

А Боттичелли не смотрел бы на натурщицу, у него везде Венера 🙄

«Кафе в Арле»

«Рождение Венеры»

«Уроки танцев»

«Портрет женщины в синем»

«Жанна-Маргарита Лекадр в саду»

Фото на превью Boris Kustodiev / Merchant's Wife at Tea / Russian Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image

Жабка в шляпке
2 часа назад

Вышло на удивление хорошо! Особенно понравилась купчиха от "Рубенса", Золотая Адель и натюрморт с фруктами.

