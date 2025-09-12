У Малевича есть абсолютно реалистичные картины, ну не одна же геометрия у него, просто фотографии словно, ну не всю же жизнь он геометрию писал! Но как в анекдоте, Я построил миллион мостов, но никто не называет меня строитель мостов. Но стоило только один раз трахнуть козу...
Мы попросили нейросеть переписать 15 шедевров в стиле других художников. И от некоторых результатов мы просто опешили
3 часа назад
У каждого художника свой узнаваемый и неповторимый стиль, по которому и запоминаются их известные произведения. Но что было бы, если их известные картины написали другие художники? Мы решили поэкспериментировать и результаты просто поразили нас. После них сложно уже по-старому смотреть на известные шедевры.
«Девушка с жемчужной сережкой»
© Girl with a Pearl Earring / Johannes Vermeer / Mauritshuis / Wikimedia Commons, AI-generated image
«Купчиха за чаем»
© Boris Kustodiev / Merchant's Wife at Tea / Russian Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image
«Портрет Жанны Самари»
«Портрет Адели Блох Бауэр»
«Неизвестная»
«Бушующее море ночью»
«Карзина фруктов»
«Царевна лебедь»
- а если ты работаешь в адме - назови эту картину по-адмеевски!
- на: цоревна-лебедь!
«Пылающий июнь»
«Портрет молодой женщины»
«Кафе в Арле»
«Рождение Венеры»
«Уроки танцев»
«Портрет женщины в синем»
«Жанна-Маргарита Лекадр в саду»
Неее... Неспешные прогулки по саду - это Моне, но Левитан - это пронзительность и свежесть.
Фото на превью Boris Kustodiev / Merchant's Wife at Tea / Russian Museum / Wikimedia Commons, AI-generated image, AI-generated image
Вышло на удивление хорошо! Особенно понравилась купчиха от "Рубенса", Золотая Адель и натюрморт с фруктами.
