Мы попросили нейросеть переписать 15 шедевров в стиле других художников. И от некоторых результатов мы просто опешили

У Малевича есть абсолютно реалистичные картины, ну не одна же геометрия у него, просто фотографии словно, ну не всю же жизнь он геометрию писал! Но как в анекдоте, Я построил миллион мостов, но никто не называет меня строитель мостов. Но стоило только один раз трахнуть козу...