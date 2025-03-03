14 знаменитых картин, тайны которых люди не сразу разгадали

Кисти известного мастера принадлежит всего около 30 полотен (по крайней мере, именно так считают искусствоведы), а недавно этот список уменьшился еще на одну картину. Специалисты давно предполагали, что «Девушку с флейтой» мог создать другой художник, и недавно их подозрения подтвердились.

В отличие от остальных полотен, эта картина написана не на холсте, а на деревянной доске. Команда кураторов, реставраторов и ученых провела детальное исследование и выяснила, что техника нанесения краски несколько отличается и выглядит более небрежно. При этом неизвестный художник был явно знаком с манерой работы Вермеера и использовал похожие материалы.

Возможно, у мастера все-таки был ученик, хотя ранее считалось, что он работал в полном одиночестве. Другой вариант — полотно могла написать старшая дочь Вермеера Мария, которой на тот момент было от 15 до 20 лет. Или же «Девушка с флейтой» является плодом совместного творчества мастера и другого художника.