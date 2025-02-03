6 именитых художников, о выкрутасах которых в школе не расскажут

Считается, что люди творческие, в особенности художники, немного не от мира сего. Они часто откалывают такие номера, что хоть стой, хоть падай. Вот мы и решили узнать чуть больше о великих гениях, подаривших миру бесценные полотна.

Винсент Ван Гог страдал от психического заболевания и не учился живописи

Хотя при жизни Винсент Ван Гог признания не получил, сейчас он является одним из самых известнейших и любимых у ценителей искусства художников. Он начал рисовать еще будучи ребенком и создал более 2000 картин. Вот только формальное образование он получил лишь за несколько лет до кончины. Да и длилось оно всего 4 месяца. Известно, что он страдал от психического заболевания, и даже, возможно, не от одного. В конце 1880-х годов его состояние ухудшилось. Говорили, что он был так плох, что ел свои краски.

Пабло Пикассо арестовали за кражу «Моны Лизы»

В 1911 году была совершена дерзкая кража: кто-то умыкнул «Мону Лизу». Подозреваемым стал друг Пикассо. От страха он «сдал» своего товарища, и его арестовали. Боясь депортации, художник всячески отрицал свою причастность, и спустя несколько дней был освобожден. Кстати, настоящим вором оказался итальянский маляр, который был пойман только спустя 2 года при попытке продать картину.

Анри Матисс украл картину Пикассо

Матисс и Пикассо познакомились в 1906 году и стали друзьями-соперниками. Они частенько подшучивали друг над другом, обменивались странными подарками. Например, как-то Пикассо подарил Матиссу осколок расписной керамики, а тот в ответ одарил его нелепой статуэткой. Оба гения признавали талант друг друга и приглядывались к технике соперника. Однажды Матисс, уже будучи прикованным к постели, попросил Пикассо одолжить ему свою картину, чтобы внимательно ее рассмотреть. Вот только возвращать он ее отказался. Он быстренько нашел ей место и повесил в своей спальне.

Эдвард Мунк покупал собаке билет в кино

Мунк, вернувшись после долгой жизни за границей в Норвегию, постоянно держал собак, которых очень любил. Более того, однажды он признался своему другу, что в одной из его собак «поселилась душа старого мудреца». Хвостатые составляли ему компанию, он часто рисовал их. А шотландский сеттер Бой даже ходил с ним в кино: художник периодически покупал ему отдельный билет.

Леонардо да Винчи дал отпор нетерпеливому заказчику

Великий гений, который сумел проявить себя во множестве сфер, страдал от прокрастинации. Он оставил после себя множество незаконченных работ. Естественно, его медлительность часто раздражала его покровителей. Леонардо да Винчи любил полениться. Однажды заказчик нажаловался, что тот слишком долго работает над «Тайной вечерей». А гений не растерялся и сказал, что просто пытается найти злобный взгляд для Иуды. Но он может просто использовать лицо этого нетерпеливого заказчика. На этом жалобы закончились.

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