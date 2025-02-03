6 именитых художников, о выкрутасах которых в школе не расскажут
Считается, что люди творческие, в особенности художники, немного не от мира сего. Они часто откалывают такие номера, что хоть стой, хоть падай. Вот мы и решили узнать чуть больше о великих гениях, подаривших миру бесценные полотна.
Винсент Ван Гог страдал от психического заболевания и не учился живописи
Хотя при жизни Винсент Ван Гог признания не получил, сейчас он является одним из самых известнейших и любимых у ценителей искусства художников. Он начал рисовать еще будучи ребенком и создал более 2000 картин. Вот только формальное образование он получил лишь за несколько лет до кончины. Да и длилось оно всего 4 месяца.
Известно, что он страдал от психического заболевания, и даже, возможно, не от одного. В конце 1880-х годов его состояние ухудшилось. Говорили, что он был так плох, что ел свои краски.
Пабло Пикассо арестовали за кражу «Моны Лизы»
В 1911 году была совершена дерзкая кража: кто-то умыкнул «Мону Лизу». Подозреваемым стал друг Пикассо. От страха он «сдал» своего товарища, и его арестовали. Боясь депортации, художник всячески отрицал свою причастность, и спустя несколько дней был освобожден. Кстати, настоящим вором оказался итальянский маляр, который был пойман только спустя 2 года при попытке продать картину.
Анри Матисс украл картину Пикассо
Матисс и Пикассо познакомились в 1906 году и стали друзьями-соперниками. Они частенько подшучивали друг над другом, обменивались странными подарками. Например, как-то Пикассо подарил Матиссу осколок расписной керамики, а тот в ответ одарил его нелепой статуэткой.
Оба гения признавали талант друг друга и приглядывались к технике соперника. Однажды Матисс, уже будучи прикованным к постели, попросил Пикассо одолжить ему свою картину, чтобы внимательно ее рассмотреть. Вот только возвращать он ее отказался. Он быстренько нашел ей место и повесил в своей спальне.
Эдвард Мунк покупал собаке билет в кино
Мунк, вернувшись после долгой жизни за границей в Норвегию, постоянно держал собак, которых очень любил. Более того, однажды он признался своему другу, что в одной из его собак «поселилась душа старого мудреца». Хвостатые составляли ему компанию, он часто рисовал их. А шотландский сеттер Бой даже ходил с ним в кино: художник периодически покупал ему отдельный билет.
Леонардо да Винчи дал отпор нетерпеливому заказчику
Великий гений, который сумел проявить себя во множестве сфер, страдал от прокрастинации. Он оставил после себя множество незаконченных работ. Естественно, его медлительность часто раздражала его покровителей. Леонардо да Винчи любил полениться. Однажды заказчик нажаловался, что тот слишком долго работает над «Тайной вечерей». А гений не растерялся и сказал, что просто пытается найти злобный взгляд для Иуды. Но он может просто использовать лицо этого нетерпеливого заказчика. На этом жалобы закончились.
Сальвадор Дали страдал от приступов смеха и таскал ручки у поклонников
Сальвадор Дали страдал от неконтролируемых приступов смеха. А побороть их ему помогла Гала. Она просто брала и игнорировала их, делала вид, что ничего особенного не происходит. Постепенно его приступы прошли.
Этот гений сюрреализма известен своими выходками и экстравагантным поведением. То он приедет читать лекции в машине, до отказа заполненной цветной капустой, то начнет выгуливать в городе оцелота. В общем, старался не упускать возможности отколоть что-нибудь эдакое. К примеру, он прикарманивал ручки у поклонников, которые просили его автограф.
А если вы хотите узнать о выдающихся художниках чуть больше, можете заглянуть в эти статьи:
Комментарии
Недаром говорят, что гениальность практически всегда сопровождается поехавшей кукухой)))
Про Дали-оцелот это хорошо ,но есть известное фото художника с муравьедом)
Заурядные люди тоже кое-что умеют, например, делать гениальных (в будущем) детей. И это не они странные, а мы обычные, но в каждом есть хоть какой-то, пусть небольшой талант, надо его понять и работать над его расцветанием. Если не лень, как некоторым...
Я бы десять авторучек отдала за один автограф Дали, или просто чтоб с ним пообщаться.
Несмотря нна странности, творческие люди мне, аналитику в пятом поколении, крайне интересны - я сама творить новое не способна, только чинить, реставрировать, улучшать и воспринимать. А они могут сделать что-то такое что все прям скажут "Ах, как интересно они видят наш обыденный мир!".
Напишите уже что-нибудь этакое грамматически правильное, а то ничего не понятно: "Этот гений сюрреализма известен своими выходками и экстравагантным поведением. То он приедет читать лекции в машине, до отказа заполненной цветной капустой, то начнет выгуливать в городе оцелота. В общем, старался не упускать возможности отколоть что-нибудь эдакое".