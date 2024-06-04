19 человек, которые хотели культурно решить квартирный вопрос, а вышла форменная дичь
Все слышали, что квартирный вопрос испортил людей. И как бы ни хотелось верить в лучшее, когда дело касается денег и жилья, люди часто показывают себя во всей красе. И таких историй — полный интернет.
- Мать бросила меня на бабушку и свалила устраивать свою жизнь. Хотела вообще сдать в детдом, но бабуля не позволила. И вот бабушки уже нет, заявилась мать, мол, как будем делить квартиру. Я выдаю: «Никак, квартира моя по всем документам». Мать в ярости, орет, а я взяла и сказала, что за все время она не заплатила ничего мне, бабушка растила меня только и исключительно на свои деньги, на свою зарплату и пенсию. Все вещи, подарки, продукты, лекарства — все только она. Как вообще после такого можно на что-то претендовать? Мать обозвала меня алчной, кто бы сомневался. © Подслушано / Ideer
- Сыну 18 лет, студент. Привел домой девушку и сказал, что она беременна, будет жить с нами. Я была в шоке. Я растила сына одна, работала на нескольких работах, забила на личную жизнь. Сделала все, чтобы он выучился, поступил. Честно сказала, что терпеть эту девушку здесь не буду, что эту квартиру купила я. И, если сын так уж хочет взрослой жизни, пусть находит жилье, работу и обеспечивает себя сам. Сын заявил, что вообще-то половина квартиры его. Хорошо, продали квартиру. Благодаря сбережениям я купила себе новую. Сыну отдала его половину со словами: «Живи как хочешь». У них родился мальчик. Они ничего не купили, за полгода спустили деньги. А могли бы купить студию. Но увы. Пришли ко мне с чемоданами и внуком. Я сказала: «Я вас не пущу». Мне жалко сына и внука, но я не позволю снова взваливать на меня такую ношу — воспитывать еще одного ребенка.
Сейчас сын со мной не общается. Знаю, что они жили у бабушки той девушки. Подруги называют меня жестокой. Зато я счастливая и свободная, живу для себя, хожу к косметологу, о чем так долго мечтала. А многие из них до сих пор содержат своих детей, внуков, не могут элементарно вставить себе зубы. © Подслушано / VK
- Каждый месяц давала деньги в долг подруге. Никогда ей не отказывала. А недавно оформили с мужем ипотеку. На первоначальный взнос до нитки все отдали, даже занимали. Подруге объяснила, что у меня сложности сейчас с деньгами, рассказала ей про кредит. А она выдала, что расстроилась, потому что ипотеку одобрили именно нам, а не ей. Не нужна ей теперь такая подруга. © Подслушано / Ideer
Эта история мать и сына уже была. Мать полностью поддерживаю. Наконец-то она освободилась ото всех "я должна" и может спокойно жить для себя.
- Родители жены после свадьбы подарили 500 тыс. на квартиру, точнее на 10 % квартиры. Спасибо большое, вкинули эти деньги в ипотеку. Спустя 5 лет случился развод, родители потребовали от меня деньги назад. Угрожали испортить мне жизнь, но не получилось у них, я ничего не вернул. Понимаю, что это не мои деньги были, но, с другой стороны, если я кому-то должен, то мне нужно об этом знать. И была возможность вернуть эти деньги за счет моих премий, когда мы были в браке. Всего лишь нужно было сказать, что это не подарок, а долг. Половину суммы их семья вернула через продажу общенажитой квартиры. А если бы я вернул 500 тыс., то они бы еще и в плюсе остались. © prgz / Pikabu
- Моя коллега на работе находится в такой ситуации. 2 сестры скинули свою маму на нее, оставили в однушке со словами: «Неделю поживет». В итоге 6-й год пошел. Эти же женщины на предложения о сиделке или доме престарелых начинали вопить: «Ты что, как можно?!» Коллега бабушку любит, но, пока я это слушала, такая злость на этих мадам взяла. © user5726636 / Pikabu
Интересно, а сестрицы помогают материально? Если не согласны отдать бабушку в дом престарелых, то пусть вложаться в сиделку, лекарства, продукты для любимой бабушки.
- У подруги есть бабушка уже с началом деменции. То деньги мошенникам переведет, то еще что выкинет. Короче, подруга ее планирует забрать к себе в небольшую двушку, а сама с ребенком и мужем жить вместе в одной комнате. О том, что это будет ад, она ничего и слышать не хочет, ведь надо же помогать. Это же бабушка! А у этой бабушки есть двушка и еще внук, который эту двушку унаследует. Но он не хочет присматривать за бабулей. © Zloiza / Pikabu
- Мне 30 лет, жене 20. Свадьбу оплачивал почти полностью я (180 тыс.), 20 тыс. добавили родители невесты. Тесть и теща решили помочь — дали в долг на ремонт. Тесть постоянно пытался все сделать по-своему. Я сказал, что квартира моя и ремонт я буду делать по-своему (расположение розеток, проводку и прочее). В итоге я такой-сякой, неблагодарный. Жена встала на сторону родителей. И с того самого дня у нас ругань. Она родила 4 месяца назад (ребенка не хотела), а теперь всячески манипулирует им. А сегодня без разрешения привела на годовщину своих родителей, зная, как я к этому отнесусь. Сижу в кафе и пью кофе с надеждой и желанием, чтобы они поскорее убрались туда, откуда приехали! © Подслушано / VK
Современные люди в 20 лет - ещё дети. Конечно, она папочку хочет слушать, а не получужого дядьку, от которого она зачем-то ещё и ребёнка родила в таком возрасте. Создавать семью лучше с ровестниками и не в 20 лет. Конечно, бывают исключения, но чем дальше - тем реже.
- Есть у меня коллега, зовут Сергей. Он похвастался: «Вот мне моя родня совершенно бесплатно выделила для проживания пустующую квартиру. Правда, я ремонт небольшой там сделал, и все. Плачу коммуналку да и живу с молодой женой». Недавно Сергея повысили в должности, и он наконец созрел для вступления в клуб «ипотечников». И вот смотрю я, а он какой-то грустный ходит. Говорю: «Что с тобой, Сережа?» Долго отмалчивался, а потом признался, что родня, узнав, что он съезжает, запросила его произвести с ними «расчет» за проживание. Запросили «по-божески». Миллион. Ну а что Сережа? Отдал. Я, говорит, не хочу с родней ссориться. Правда, пришлось брать однушку вместо двушки, но тут уж ничего не поделаешь. © Mayby / Pikabu
- Бабушка живет в квартире на 3 собственников: она, дед и дядя. То есть моя мама и я вообще отношения никакого к этой квартире не имеем. Но вот уже лет 15 мы наблюдаем цирк с продажей этой несчастной квартиры. То эта звезда ходила объявления от руки писала и на столбы лепила, то вещи собирала, уезжала на пару месяцев к своей дочери (моей маме) и там горькие слезы лила, что бросили ее все одну. В этом году к продаже припрягли меня. Я наняла риелтора, нашелся покупатель. Когда бабушка поняла, что все серьезно, устроила истерику. Риелтор, по ее словам, голову матери задурит и деньги отберет. Мне, как оказалось, только деньги и нужны, а на бабку старую плевать. Бабка дочь выгнала среди ночи на улицу. В этом году мама едет туда еще раз. И говорит, что это — последний. © MalininRom / Pikabu
- У нас дома все платят за коммуналку, кроме сына и его девицы, которая живет с нами. Как же я на них зла, потому что я успеваю работать на 3 работах, а они безработные и даже не пошевелятся, чтобы найти что-то. © Eileen Wood / Quora
- Мне 23 года, я старший из 5 братьев и сестер. Учусь на дневном отделении, через год у меня будет диплом. Подрабатываю: деньги неплохие, кое-что скопил. К слову, моим братьям и сестрам от 20 до 10 лет. Так как родители много работают, я покупаю домой продукты, стираю и готовлю на всех. И вдруг мой брат, которому 20, выкатил претензию, что я не делюсь своими деньгами. Родители его поддержали. Я сел, подумал — и съехал. Живу в съемной квартире, у меня куча времени. Теперь братья и сестры злятся, что мою работу по дому приходится выполнять им. © LetterheadMaterial93 / Reddit
- Бабушка с мамой договорилась: вы за мной ухаживаете — я оставляю вам дом, напишу завещание. Так оно и вышло. Наша семья в этом доме жила всю жизнь, и другого жилья у нас не было. Дом обычный, деревенский, не хоромы княжеские. У мамы есть сестра с квартирой. И эта сестра пыталась заставить маму продать бабушкин дом, а деньги пополам поделить. Юриста нанимала, чтобы оспорить завещание. Но фигушки ей. С тех пор наши семьи не общаются.
- Родителям достался старый дом от деда. Раньше там жила моя сестра с парнем — они съехали. Я предложила родителям, чтобы мы с моим бойфрендом въехали в дом и платили бы им за съем. Но родители захотели с нас сумму на 10 % больше, чем платила сестра. Я сказала, мол, дому нужен ремонт. Давайте мы его сделаем, будем платить коммуналку, но цену вы нам снизите. Они согласились. Мы уже съехали с нашего жилья, а тут новые требования. Стоимость жилья родители нам подняли и хотят ремонта. Мне ужасно обидно. Не знаю, что и делать. Не хочу портить отношения с родителями из-за денег. © tuddeee / Reddit
- Двоюродный брат познакомимся с девушкой из столицы. У нее своя квартира. Женился. А родни у нас много. По маме их 5 сестер. В общем, все просились переночевать у них, город посмотреть. Где-то через год жена брата через его маму для всей нашей родни передала: никаких больше «переночевать». И он перестал к маме своей приезжать. © R440 / Pikabu
- У моего брата с его женой 2 квартиры. Люди они небедные. Мои родители купили мне однушку, а брату завещали свою двушку. Вроде все честно. Но брат и его жена очень возмущены, даже пытались выдать родителей за слабоумных, чтобы оспорить право собственности у юриста. Я в шоке.
- Сестра на 2 года старше меня. Я ушла из школы в 16, поступила в колледж и стала совмещать учебу с работой — это было очень тяжело. Сестра 3 раза пыталась поступить в колледж, но проваливала экзамены. Она нигде не работала и получала пособие по безработице. Я отдавала часть зарплаты маме, а также оплачивала 20 % коммуналки. С сестры родители брали сущие копейки — на оплату проезда на автобусе. Сестра даже еду на всех не готовила, так что все это было ужасно обидно. Как только смогла, я от них съехала. © Sheelagh Stephenson / Quora
- Я еще учусь в школе. 3 дня назад мне исполнилось 18, и отец заявил, что я должен платить арендную плату за то, чтобы жить в его доме. В деньгах он не нуждается. Дело в том, что на самом деле он мне не родной. Мама вышла за него после моего рождения, и я вечное напоминание об этом. Тетя, сестра мамы, пригласила меня бесплатно жить у нее, пока я не поступлю в универ. Мать стала плакать из-за того, что я съезжаю. Отчим пришел ругаться, чтобы я остался и заплатил ему: «Я просто готовлю тебя к реальному миру». Я возразил: «А что, в реальном мире жилец не имеет права съехать?» © cheeckypanda625 / Reddit
- Были на свадьбе, и там мама невесты подарила молодоженам квартиру. Все офигели от щедрости. Только прошло уже 3 года, а квартира как была мамина, так и осталась. Как сдавала она ее и получала деньги сама, так и сдает. А на все вопросы заявила, мол, я вас не обманула, умру и вам достанется счет в банке и две квартиры. А сами снимают квартиру, собираются ипотеку брать и ругаются уже из-за этого пару раз в неделю. Свадьбу организовали сами, взяли кредит и сами его выплатили! © Подслушано / Ideer
- Я разводилась со скандалами, муж все соки выжал. И тут подвернулась чудесная квартира для покупки. Попросила мать оформить ее на себя, чтобы муж к ней лапами не лез. Развелась, и тут мама заявила: «Я считаю, что справедливо будет, если это будет моя квартира!» Я аж опешила. А мама продолжала: «Я на тебя всю жизнь положила, воспитывала тебя одна. Так что пока я буду ее сдавать, это мне прибавка к зарплате, я всегда мечтала побывать в разных странах, буду копить со сдачи и ездить.» У меня в глазах потемнело. Я обалдела. Мы всю жизнь жили в крошечной однушке с мамой. Все эти годы я работала, потому что хотела иметь что-то свое. Работала одновременно на четырех работах! Без выходных порой, без нормального отпуска. Это моя честно заработанная квартира! Я второй месяц не общаюсь с мамой. Кому рассказываю из друзей, никто не верит, что моя мама, которую они тоже знали как любящую и заботливую, такое устроила. © Подслушано / Ideer
А вот еще несколько историй о том, как квартирный вопрос взбудоражил отношения между когда-то близкими людьми:
Комментарии
"Свадьбу организовали сами, взяли кредит и сами его выплатили!"
Свадьба в кредит - это уже диагноз
Коротко:
1.купить свое жилье до брака, оформить на себя и потом не продавать в браке, чтобы было что-то именно твое. На манипуляции слать манипулятора на орган
2. Денег на квартиру у родни не брать, или только с договором, заверенным у юриста.
3. При покупке недвижимости в браке четко прописывать доли в договоре купли-продажи.
4. Помнить, что всякие хитросделанные схемы часто выходят боком
О, опять хитросделанная дама, решившая не делить квартирку с мужем. Однако маман у дамы оказалась ещё более хитросделанной! Что неудивительно))