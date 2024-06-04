19 человек, которые хотели культурно решить квартирный вопрос, а вышла форменная дичь

Современные люди в 20 лет - ещё дети. Конечно, она папочку хочет слушать, а не получужого дядьку, от которого она зачем-то ещё и ребёнка родила в таком возрасте. Создавать семью лучше с ровестниками и не в 20 лет. Конечно, бывают исключения, но чем дальше - тем реже.