16 фотографий, на которые стоит взглянуть больше одного раза
Мир каждый день подкидываем людям нечто неожиданное. Порой достаточно только вглядеться в то, что нас окружает. И достать фотоаппарат, чтобы потом показывать снимок друзьям и доказывать, что это реальность, а не выдумка. Правда, порой на такие фотографии нужно посмотреть дважды, а то и трижды.
«На заднем дворе моих родителей обнаружилась окаменелость. Это рыба»
«Вот уж не ждал, что через мой забор будет прорываться черепаха»
«Папа решил, что это тарелка»
- Я был уверен, что это тарелка. Мне пришлось дважды перечитать, чтобы осознать, что это не так. © onephatkatt / Reddit
- Не буду врать, я тоже решил, что это тарелка. © Kazgotflred / Reddit
«Да, это ирригатор для полости рта. Висит на дереве»
Двойной туалет в ресторане
«Маленький домик для уток в небольшой гавани в Греции»
«Я в дорогущем ресторане в Италии. Да, это живая гусеница прямо на моей пицце»
Мне как-то в роллах попалась зеленая гусеница. Я понимаю, возможно была в зелени, и это случайность. Но больше в то место я не хожу.
- Этот лист базилика выглядит невероятно свежим и гусеница с этим согласна. © TywinDeVillena / Reddit
- Может быть, это ваша пицца. Но это ее лист базилика. Вы портите ее еду! © greatdaychap / Reddit
«Часть оболочки этого драже отсутствовала. Но это не помешало нанести знаменитый логотип прямо на шоколадную начинку»
«Вместо стандартного стопора, чтобы картонная крышка не прилипла к сыру, в Канаде используют такой. В виде хоккейной сетки»
Нету у нас такого, может это перед матчем НХЛ. Обычно в пиццу кладут пластиковый кружок или ничего.
- Одного взгляда хватит, чтобы понять, что речь идет о Канаде. © Dexter_Adams / Reddit
«Моя кружка „потеет“ чаем через эти тончайшие трещины в керамике»
Парикмахер и его специальные бахилы
Это чтобы кровью не за брызгать белые кроссовочки, изобретательно.
«Кто-то постарался, украшая лобовое стекло машины к зиме»
«Моя девушка заказала глину и ее прислали в крошечном продуктовом пакетике»
О, голубая глина! Я такую в природном источнике н-а Алтае собирала))
«Продавец отправил мне онлайн заказ вот так. Это было странно и иронично. Посылку за меня получил сосед и был сильно озадачен»
«Видимо, кто-то много лет назад прибил ключ к случайному дереву в лесу»
«Вот так в этом ресторане решили поставить жидкое мыло для рук — в бутылке для соуса»
"Что с этим делать?" - налить в руку мыла и мыть руки. В чём проблема?
- Мне даже обычные дозаторы мыла не нравятся — слишком грязные. Боюсь даже представить, что с этим делать. © Misternogo / Reddit
Предлагаем не останавливаться на просмотренном и пойти дальше изучать наши статьи о людях, которые заметили нечто крутое и успели сделать снимок:
Комментарии
интересно ,когда он перестанет пить чай из этой потеющей кружки? когда она начнет писаться?
Нa большинство фотографий я бы не стала глядеть больше одного раза. Но фото грибной пиццы с хоккейными воротами caмoe привлекательное. Зачёт статье. 👍