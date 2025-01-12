16 фотографий, на которые стоит взглянуть больше одного раза

Фотоподборки
1 день назад

Мир каждый день подкидываем людям нечто неожиданное. Порой достаточно только вглядеться в то, что нас окружает. И достать фотоаппарат, чтобы потом показывать снимок друзьям и доказывать, что это реальность, а не выдумка. Правда, порой на такие фотографии нужно посмотреть дважды, а то и трижды.

«На заднем дворе моих родителей обнаружилась окаменелость. Это рыба»

«Вот уж не ждал, что через мой забор будет прорываться черепаха»

«Папа решил, что это тарелка»

OLE
22 часа назад

Что-то такое не аппетитное папа собрался съесть...

-
-
Ответить
  • Я был уверен, что это тарелка. Мне пришлось дважды перечитать, чтобы осознать, что это не так. © onephatkatt / Reddit
  • Не буду врать, я тоже решил, что это тарелка. © Kazgotflred / Reddit

«Да, это ирригатор для полости рта. Висит на дереве»

Двойной туалет в ресторане

«Маленький домик для уток в небольшой гавани в Греции»

«Я в дорогущем ресторане в Италии. Да, это живая гусеница прямо на моей пицце»

Нина Ширшова
5 часов назад

Мне как-то в роллах попалась зеленая гусеница. Я понимаю, возможно была в зелени, и это случайность. Но больше в то место я не хожу.

-
-
Ответить
  • Этот лист базилика выглядит невероятно свежим и гусеница с этим согласна. © TywinDeVillena / Reddit
  • Может быть, это ваша пицца. Но это ее лист базилика. Вы портите ее еду! © greatdaychap / Reddit

«Часть оболочки этого драже отсутствовала. Но это не помешало нанести знаменитый логотип прямо на шоколадную начинку»

«Вместо стандартного стопора, чтобы картонная крышка не прилипла к сыру, в Канаде используют такой. В виде хоккейной сетки»

Inspiration
9 часов назад

Нету у нас такого, может это перед матчем НХЛ. Обычно в пиццу кладут пластиковый кружок или ничего.

-
-
Ответить
  • Одного взгляда хватит, чтобы понять, что речь идет о Канаде. © Dexter_Adams / Reddit

«Моя кружка „потеет“ чаем через эти тончайшие трещины в керамике»

Парикмахер и его специальные бахилы

«Кто-то постарался, украшая лобовое стекло машины к зиме»

«Моя девушка заказала глину и ее прислали в крошечном продуктовом пакетике»

«Продавец отправил мне онлайн заказ вот так. Это было странно и иронично. Посылку за меня получил сосед и был сильно озадачен»

«Видимо, кто-то много лет назад прибил ключ к случайному дереву в лесу»

«Вот так в этом ресторане решили поставить жидкое мыло для рук — в бутылке для соуса»

  • Мне даже обычные дозаторы мыла не нравятся — слишком грязные. Боюсь даже представить, что с этим делать. © Misternogo / Reddit

Предлагаем не останавливаться на просмотренном и пойти дальше изучать наши статьи о людях, которые заметили нечто крутое и успели сделать снимок:

Фото на превью similaraleatorio / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ио
1 день назад

интересно ,когда он перестанет пить чай из этой потеющей кружки? когда она начнет писаться?

-
-
Ответить
Светлана БМВ
23 часа назад

Нa большинство фотографий я бы не стала глядеть больше одного раза. Но фото грибной пиццы с хоккейными воротами caмoe привлекательное. Зачёт статье. 👍

-
-
Ответить

Похожее