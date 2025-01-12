16 фотографий, на которые стоит взглянуть больше одного раза

1 день назад

1 день назад

Мир каждый день подкидываем людям нечто неожиданное. Порой достаточно только вглядеться в то, что нас окружает. И достать фотоаппарат, чтобы потом показывать снимок друзьям и доказывать, что это реальность, а не выдумка. Правда, порой на такие фотографии нужно посмотреть дважды, а то и трижды.

«На заднем дворе моих родителей обнаружилась окаменелость. Это рыба»

«Вот уж не ждал, что через мой забор будет прорываться черепаха»

«Папа решил, что это тарелка»

Я был уверен, что это тарелка. Мне пришлось дважды перечитать, чтобы осознать, что это не так. © onephatkatt / Reddit

Не буду врать, я тоже решил, что это тарелка. © Kazgotflred / Reddit

«Да, это ирригатор для полости рта. Висит на дереве»

Двойной туалет в ресторане

«Маленький домик для уток в небольшой гавани в Греции»

«Я в дорогущем ресторане в Италии. Да, это живая гусеница прямо на моей пицце»

Этот лист базилика выглядит невероятно свежим и гусеница с этим согласна. © TywinDeVillena / Reddit

Может быть, это ваша пицца. Но это ее лист базилика. Вы портите ее еду! © greatdaychap / Reddit

«Часть оболочки этого драже отсутствовала. Но это не помешало нанести знаменитый логотип прямо на шоколадную начинку»

«Вместо стандартного стопора, чтобы картонная крышка не прилипла к сыру, в Канаде используют такой. В виде хоккейной сетки»

Одного взгляда хватит, чтобы понять, что речь идет о Канаде. © Dexter_Adams / Reddit

«Моя кружка „потеет“ чаем через эти тончайшие трещины в керамике»

Парикмахер и его специальные бахилы

«Кто-то постарался, украшая лобовое стекло машины к зиме»

«Моя девушка заказала глину и ее прислали в крошечном продуктовом пакетике»

«Продавец отправил мне онлайн заказ вот так. Это было странно и иронично. Посылку за меня получил сосед и был сильно озадачен»

«Видимо, кто-то много лет назад прибил ключ к случайному дереву в лесу»

«Вот так в этом ресторане решили поставить жидкое мыло для рук — в бутылке для соуса»